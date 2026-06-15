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गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ के यात्री कैसे पहुंचे नोएडा एयरपोर्ट, कौन सा रूट है आसान? पूरी डिटेल यहां पढ़ें

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यमुना एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी है. दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से यात्री निजी वाहन के टैक्सी के माध्यम से सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं. गाजियाबाद और हापुड़ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन 45 मिनट का समय लगता है. जबकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न इलाकों से आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है.

गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले के यात्री दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तुलना में जेवर एयरपोर्ट को बेहतर विकल्प मान रहे हैं. लोगों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन होने के बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट का रुख नहीं करना होगा, जो कि सीधे तौर पर सुविधाजनक होगा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए कौन-कौन से साधन उपलब्ध हैं और किन शहरों से यहां पहुंचना कितना आसान है.

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों का संचालन शुरू होने के बाद दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बड़ा विकल्प मिल गया है. अब तक अधिकांश यात्री उड़ान भरने के लिए दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्भर थे लेकिन जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद यात्रा का समय, सड़क पर लगने वाले जाम और आने जाने के खर्च में कमी देखने को मिलेगी.

नोएडा एयरपोर्ट पर फ्लाइट (SOURCE: ANI)

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए गाजियाबाद के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. पहले जहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के लिए दिल्ली के ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था वहीं अब जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचने में दिल्ली की तुलना में काफी कम समय लगेगा. राजनगर इंदिरापुरम वैशाली वसुंधरा आदि इलाकों से टैक्सी और निजी वाहनों के माध्यम से सीधे एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है.

बस सेवाएं भी उपलब्ध

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और स्थानीय परिवहन सेवाओं के जरिए नोएडा ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्र से एयरपोर्ट के लिए बस सेवाएं संचालित की जा रही है. यात्रियों के एयरपोर्ट पहुंचने के लिए शटल और फीडर सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है.

नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने का रूट (SOURCE: IANS)

दिल्ली के कनॉट प्लेस से जेवर एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर है. कनॉट प्लेस से जेवर एयरपोर्ट का सफर तय करने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगेगा. टैक्सी में तकरीबन ₹1200 का किराया लगेगा.

राजनगर से नोएडा एयरपोर्ट करीब 75 किलोमीटर, किराया करीब एक हजार रुपये

गाजियाबाद के राजनगर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी तकरीबन 75 किलोमीटर है. इस दूरी को तय करने में तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट का वक्त लगेगा. टैक्सी के जरिए इस दूरी को तय करने में तकरीबन हजार रुपए का किराया देना होगा. बहुत जल्द ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा. इसके बाद न सिर्फ दूरी कम हो जाएगी बल्कि 40 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे.



नोएडा एक्सटेंशन से जेवर एयरपोर्ट पहुंचने में तकरीबन 50 मिनट का वक्त लगेगा. टैक्सी से उसे दूरी को तय करने में तकरीबन₹800 का किराया लगेगा. वहीं अगर नोएडा एक्सटेंशन से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं तो लगभग डेढ़ घंटे का वक्त लगता है.



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