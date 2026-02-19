ETV Bharat / bharat

'घूसखोर पंडत' विवाद निपटा, SC ने कहा- किसी को भी अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए

फिल्ममेकर की ओर से कहा गया कि किसी कम्युनिटी या धार्मिक भावनाओं को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था.

SC GHOOSKHOR PANDAT CASE
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : February 19, 2026 at 2:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: फिल्ममेकर नीरज पांडे ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने फिल्म 'घूसखोर पंडत' का टाइटल साफ तौर पर वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को शांत करते हुए कहा कि किसी को भी ओवरसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वकील ने फिल्म के कंटेंट को लेकर मुद्दा उठाया और कहा कि नया टाइटल वापस लिए गए टाइटल जैसा नहीं होना चाहिए.

यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के समक्ष आया. शुरुआत में फिल्ममेकर पांडे की तरफ से सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने बेंच को बताया कि उनके क्लाइंट टाइटल पूरी तरह से वापस ले रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इरादा किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं था और किसी कम्युनिटी या धार्मिक भावनाओं को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था. पांडे के वकील ने कहा, 'हीरोइन का निक नेम पंडत था और फिल्म बुरे पुलिस वाले के अच्छे पुलिस वाले बनने के बारे में है. कहानी का किसी कम्युनिटी से कोई लेना-देना नहीं है.' पिटीशनर के वकील ने कहा कि उन्होंने अभी तक नया टाइटल तय नहीं किया है.

बेंच ने कहा, 'हम 'पंडित्य' और 'पंडत' शब्दों को समझते हैं. इनमें कुछ कनेक्शन हैे किन पंडित्य और पंडित को घूसखोर के साथ जोड़ना.' पिटीशनर के वकील ने कहा कि कोर्ट को यह निर्देश देना चाहिए कि फिल्म का टाइटल वापस ले लिया जाए और उसमें इससे जुड़ा कोई कंटेंट न हो. कौल ने कहा कि टाइटल 'घूसखोर पंडत' साफ तौर पर वापस ले लिया गया है और जब तक नया टाइटल फाइनल नहीं हो जाता, तब तक इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

पिटीशनर के वकील ने कहा कि नया टाइटल फाइनल क्यों नहीं किया गया है और नया टाइटल उस टाइटल जैसा नहीं होना चाहिए जिसे वापस लिया गया है. एक वकील ने पूछा, 'वे ऐसा टाइटल कैसे रख सकते हैं जो फिल्म के कंटेंट से जुड़ा नहीं है? बेंच ने कहा कि प्रोड्यूसर ने फिल्म का ट्रेलर वापस ले लिया है.

'इससे पैंडोरा का बॉक्स खुल जाएगा. किसी को भी ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए.' बेंच ने कहा, और कंटेंट पर सवाल उठाते हुए वकील से यह भी पूछा, क्या आपने फिल्म देखी है?

कौल ने कहा कि उनका क्लाइंट बोलने की आजादी के सिद्धांतों पर इसका विरोध नहीं कर रहा है और उन्होंने बेंच से मामले को शांत करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि कोई कहीं एफआईआर कर रहा है और कोई कहीं केस कर रहा है.

बेंच ने इस बात पर ध्यान दिया कि पांडे ने उसके पिछले ऑर्डर के मुताबिक एक एफिडेविट फाइल किया था और उनके वकील ने बेंच को बताया है कि फिल्म का टाइटल साफ तौर पर वापस ले लिया गया है और एक नया टाइटल सोचने का फैसला किया गया है, इसलिए यह मामला अब नहीं बचता. बेंच ने कहा, 'फिल्म को भविष्य में दिया जाने वाला कोई भी नाम उस बात की याद नहीं दिलाना चाहिए जिसके खिलाफ पहले से ही बात हो चुकी है.'

बेंच ने अपने आदेश में कहा, 'हमें लगता है कि पांडे ने इस कोर्ट के सामने पिटीशनर की शिकायतों का पॉजिटिव जवाब दिया है और जल्दी से समझ लिया है कि अगर पांडे की तरफ से कोई अड़ियल रवैया रहा तो भविष्य में क्या नतीजे हो सकते हैं. हमें लगता है कि इस मामले के फैक्ट और हालात को देखते हुए पांडे का स्टैंड सही है.'

बेंच ने कहा कि चूंकि फिल्म का टाइटल बदलकर कोई दूसरा सही नाम रखने का फैसला किया गया है, इसलिए इस रिट पिटीशन पर आगे कोई विचार करने की जरूरत नहीं है और इसे खत्म किया जाता है. बेंच ने कहा, 'उम्मीद है कि इस विवाद पर हर तरह से शांति होनी चाहिए.'

पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर नीरज पांडे की फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर निशाना साधते हुए कहा था कि आप ऐसे टाइटल का इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को बदनाम नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया के नेशनल ऑर्गनाइजेशन सेक्रेटरी अतुल मिश्रा की एक पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म का टाइटल और स्टोरीलाइन पहली नजर में आपत्तिजनक और अपमानजनक हैं जो ब्राह्मण समुदाय को बदनाम करने वाले तरीके से दिखाते हैं.

ये भी पढ़ें- बदला हुआ टाइटल बताए बिना फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे', फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

TAGGED:

GHOOSKHOR PANDAT
SUPREME COURT ON GHOOSKHOR PANDAT
MANOJ BAJPAYEE STARRER FILM
सुप्रीम कोर्ट घूसखोर पंडत
SC GHOOSKHOR PANDAT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.