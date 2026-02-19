ETV Bharat / bharat

'घूसखोर पंडत' विवाद निपटा, SC ने कहा- किसी को भी अतिसंवेदनशील नहीं होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: फिल्ममेकर नीरज पांडे ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने फिल्म 'घूसखोर पंडत' का टाइटल साफ तौर पर वापस ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने विवाद को शांत करते हुए कहा कि किसी को भी ओवरसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वकील ने फिल्म के कंटेंट को लेकर मुद्दा उठाया और कहा कि नया टाइटल वापस लिए गए टाइटल जैसा नहीं होना चाहिए. यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच के समक्ष आया. शुरुआत में फिल्ममेकर पांडे की तरफ से सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने बेंच को बताया कि उनके क्लाइंट टाइटल पूरी तरह से वापस ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि इरादा किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं था और किसी कम्युनिटी या धार्मिक भावनाओं को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था. पांडे के वकील ने कहा, 'हीरोइन का निक नेम पंडत था और फिल्म बुरे पुलिस वाले के अच्छे पुलिस वाले बनने के बारे में है. कहानी का किसी कम्युनिटी से कोई लेना-देना नहीं है.' पिटीशनर के वकील ने कहा कि उन्होंने अभी तक नया टाइटल तय नहीं किया है. बेंच ने कहा, 'हम 'पंडित्य' और 'पंडत' शब्दों को समझते हैं. इनमें कुछ कनेक्शन हैे किन पंडित्य और पंडित को घूसखोर के साथ जोड़ना.' पिटीशनर के वकील ने कहा कि कोर्ट को यह निर्देश देना चाहिए कि फिल्म का टाइटल वापस ले लिया जाए और उसमें इससे जुड़ा कोई कंटेंट न हो. कौल ने कहा कि टाइटल 'घूसखोर पंडत' साफ तौर पर वापस ले लिया गया है और जब तक नया टाइटल फाइनल नहीं हो जाता, तब तक इसका किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. पिटीशनर के वकील ने कहा कि नया टाइटल फाइनल क्यों नहीं किया गया है और नया टाइटल उस टाइटल जैसा नहीं होना चाहिए जिसे वापस लिया गया है. एक वकील ने पूछा, 'वे ऐसा टाइटल कैसे रख सकते हैं जो फिल्म के कंटेंट से जुड़ा नहीं है? बेंच ने कहा कि प्रोड्यूसर ने फिल्म का ट्रेलर वापस ले लिया है. 'इससे पैंडोरा का बॉक्स खुल जाएगा. किसी को भी ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए.' बेंच ने कहा, और कंटेंट पर सवाल उठाते हुए वकील से यह भी पूछा, क्या आपने फिल्म देखी है?