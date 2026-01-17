ETV Bharat / bharat

JLF 2026: कैलाश सत्यार्थी ने ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के क्रेज पर कसा तंज, बांग्लादेश की स्थिति पर जताई चिंता

जयपुर: शनिवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की किताब 'करुणा' लॉन्च की गई. इस दौरान लेखक अमिश के साथ संवाद में उन्होंने कई देशी और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बात की. अपने इस संवाद के दौरान कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम से जुड़े किस्सों के साथ-साथ अपने जीवन के अनुभव बांटे और सामाजिक जीवन में करुणा का महत्व बताया. इन सब मुद्दों को लेकर कैलाश सत्यार्थी ईटीवी भारत से मुखातिब हुए और अपनी बात सामने रखी.

ट्रंप और नोबेल पुरस्कार पर खरी-खरी बात: हाल ही में व्हाइट हाउस में एक घटना का जिक्र सत्र के दौरान हुआ, जिसमें वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने 2025 में प्राप्त अपना नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया. यह घटना अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई और तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के बाद हुई. व्हाइट हाउस द्वारा साझा की गई तस्वीर में ट्रंप मुस्कुराते हुए यह पुरस्कार स्वीकार करते दिखे.

कैलाश सत्यार्थी से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

ट्रंप लंबे समय से नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखते रहे हैं और अपने दूसरे कार्यकाल में कई युद्ध रोकने का दावा करते हुए इसे मांग चुके हैं. अमिश के इस सवाल पर कैलाश सत्यार्थी ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा, "मैंने अपने जीवन में नोबेल पुरस्कार के लिए इतना क्रेजी किसी शख्स को नहीं देखा, और न ही किसी राजनेता को दूसरे देश पर हमला करने के बाद उस देश के नेता से नोबेल पुरस्कार स्वीकार करते देखा है."

बांग्लादेश के हालात पर राय: पड़ोसी देश बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की स्थिति पर सवाल आने पर कैलाश सत्यार्थी ने चिंता जताई. नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के रुख पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी घट रहा है, वह मानवता और समाज के लिए अच्छा नहीं है. यह स्थिति भविष्य की अर्थव्यवस्था, राजनीति और पड़ोसी देशों के संबंधों के लिहाज से भी ठीक नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हर घटना के लिए यूनुस सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि वहां बाहरी ताकतें भी हावी हो रही हैं, लेकिन अगर संबंध इसी तरह खराब होते रहे, तो उन्हें सुधारने में भविष्य में बहुत परेशानी होगी. साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अभी कोई मजबूत नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है.