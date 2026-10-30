ETV Bharat / bharat

गिरफ्तारी का लिखित कारण न देना अपने आप में जमानत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 6 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि गिरफ्तारी के लिए लिखित आधार न देना, अपने आप में जमानत का ऑटोमैटिक टिकट नहीं बन सकता, और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स को सेंसिटिव मिलिट्री जानकारी देने के आरोप में जासूसी के आरोपी व्यक्ति को दी गई राहत रद्द कर दी.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट ने कथित प्रोसेस में गड़बड़ी को रेगुलर बेल देने का ऑटोमैटिक आधार मानकर गलती की, जबकि ओएसए (OSA), 1923 के सेक्शन 3 और 9, और बीएनएस के सेक्शन 152 और 238(b) के तहत अपराधों की गंभीरता, साथ ही जांच के दौरान इकट्ठा की गई और रिकॉर्ड में रखी गई जानकारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया.

बेंच ने झबरा राम को जमानत देने के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. बेंच ने कहा, 'इन हालात में हमारी राय है कि हाई कोर्ट का रेस्पोंडेंट को रेगुलर जमानत पर देना सही नहीं था. विवादित फैसले और आदेश को कानून में नहीं माना जा सकता और इसे रद्द किया जा सकता है.' हाई कोर्ट ने रेस्पोंडेंट की रेगुलर बेल एप्लीकेशन को सिर्फ इस आधार पर मंजूरी दे दी कि रिमांड की कार्रवाई से पहले या उसके समय उसे गिरफ्तारी के कारण लिखकर नहीं बताए गए थे. कोर्ट ने माना कि मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026) के मामले में, केस डायरी में दर्ज मौखिक जानकारी या खुलासा बीएनएसएस के सेक्शन 47 को पूरा नहीं करता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताना संविधान के आर्टिकल 22(1) और बीएनएसएस के सेक्शन 47 के तहत एक जरूरी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा है. बेंच ने आगे कहा कि यह सुरक्षा इसलिए बनाई गई है ताकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत बताया जा सके, ताकि वे कानूनी सलाह ले सकें, रिमांड का विरोध कर सकें और असरदार तरीके से कानूनी उपाय अपना सकें. बेंच ने कहा कि पंकज बंसल (2024), प्रबीर पुरकायस्थ (2024) और मिहिर राजेश शाह (2026) में इस कोर्ट के फैसलों में दिखाए गए सिद्धांतों पर कोई विवाद नहीं हो सकता, लेकिन इस मामले में रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से सामने आए तथ्य साफ तौर पर यह साबित करते हैं कि कानून के इस आदेश का काफी हद तक और असरदार तरीके से पालन किया गया था. बेंच ने कहा कि बीएनएसएस के सेक्शन 483 के तहत रेगुलर बेल की मांग करने वाली एप्लीकेशन में कोर्ट को पहले से तय कानूनी और न्यायिक पैरामीटर पर विचार करना जरूरी है, जिसमें शामिल हैं: (i) आरोप का नेचर और गंभीरता, (ii) दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, (iii) आरोपी के फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का खतरा और (iv) पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी पर इसका बड़ा असर. बेंच ने कहा, 'गिरफ़्तारी के आधार बताने के तरीके के बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपत्ति को रेगुलर जमानत पाने के लिए खुद से मिलने वाली, एक आम चाबी नहीं माना जा सकता, जो जमानत के कानून के मुख्य मापदंडों को दरकिनार कर दे.'