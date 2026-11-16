किसी सीट पर दावा नहीं कर सकते मतदाता या उम्मीदवार, आरक्षित सीटों के रोटेशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
अदालत ने कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार का विशेष निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण पर कोई निहित अधिकार नहीं है.
By Sumit Saxena
Published : November 16, 2026 at 4:09 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) आरक्षित सीटों के रोटेशन पर अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार को किसी खास निर्वाचन क्षेत्र को एससी-एसटी के लिए आरक्षित कराने का कोई अधिकार नहीं है.
अदालत ने नियम के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "किसी भी वोटर या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह किसी चुनाव क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट घोषित करवाए."
बेंच ने सौ. रूपाली इंद्रभूषण सोंडे की उस अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के 19 सितंबर, 2025 के फैसले के खिलाफ दायर की थी. सीनियर वकील विपिन सांघी सुप्रीम कोर्ट में सोंडे की तरफ से पेश हुए. सुनवाई के दौरान बेंच ने साफ किया कि ऐसे फैसले नीति के दायरे में आते हैं. बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकता कि रोटेशन नीति को किसी खास तरीके से ही लागू किया जाना चाहिए.
बेंच ने सांघी की बातों पर ध्यान दिया और याचिकाकर्ता को महाराष्ट्र सरकार के सामने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए रोटेशन पॉलिसी के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षण के नियमों पर फिर से विचार करने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करने की इजाजत दी.
19 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रजनीश आर व्यास और अनिल एस किलोर की एक डिवीजन बेंच ने महाराष्ट्र सरकार के 2025 के नियमों के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका के एक बैच को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में नाकाम रहे कि महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (सीटों के रिजर्वेशन का तरीका और रोटेशन) नियम, 2025 का रूल XII लाना मनमाना या गैर-संवैधानिक था.
हाईकोर्ट के सामने यह तर्क दिया गया कि यह प्रावधान मौजूदा रिजर्वेशन रोटेशन सिस्टम (आरक्षण चक्र प्रणाली) में रुकावट डालेगा और रिजर्व चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों पर बुरा असर डालेगा.
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