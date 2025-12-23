ETV Bharat / bharat

क्रिसमस और नया साल...KTDC होटलों में 'कोई जगह खाली नहीं, 2 जनवरी तक बुकिंग फुल

केरल आने वाले ज्यादातर देसी और विदेशी पर्यटक KTDC के प्रीमियम और बजट होटल को ज्यादा पसंद करते हैं.

No Vacancy in KTDC Hotels
क्रिसमस और नया साल...KTDC होटलों में 'कोई जगह खाली नहीं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 7:10 PM IST

तिरुवनंतपुरम: क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए अधिक संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है. वहीं, जनवरी के पहले हफ़्ते तक केरल भर में KTDC होटलों में कोई कमरा खाली नहीं है. सीधे शब्दों में कहें तो, बुकिंग फुल हैं.

केरल आने वाले ज्यादातर देसी और विदेशी पर्यटक KTDC के प्रीमियम और बजट होटल को ज्यादा पसंद करते हैं. नए जनरेशन के शब्दों में कहें तो, केटीडीसी होटल एक अलग वाइब देते हैं, जो ट्रैवलर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है.

इसलिए, KTDC के प्रीमियम और बजट होटल ट्रिप प्लान करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहली पसंद हैं. केरल में स्कूल और कॉलेज 23 दिसंबर से क्रिसमस की छुट्टियों में जा रहे हैं. इंस्टीट्यूशन जनवरी के पहले हफ़्ते तक ही फिर से खुलेंगे. जो लोग इस छुट्टियों का मौसम ट्रिप के साथ मनाने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक केरल भर में KTDC होटलों में कोई कमरा खाली नहीं है.

KTDC के मार्केटिंग मैनेजर राजमोहन ने ईटीवी भारत को बताया कि इस मौसम का अनोखा होना और छुट्टियों का लंबा समय KTDC होटलों में बड़े पैमाने पर बुकिंग की वजह है. कोवलम समुद्र, कुमारकोम वॉटरस्केप्स, तिरुवनंतपुरम मैस्कॉट, कोच्चि बोलगट्टी आइलैंड रिज़ॉर्ट, थेक्कडी अरण्य निवास और मुन्नार टी काउंटी जैसे प्रीमियम होटलों के सभी कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं. राजमोहन ने कहा कि 2 जनवरी के बाद भी यह ट्रेंड जारी रहेगा या नहीं, यह कुछ दिनों में पता चल जाएगा.

प्रीमियम होटल हाउसफुल
7 प्रीमियम होटलों में कुल 311 प्रीमियम कमरे टूरिस्टों ने 10 दिन तक लगातार बुक किए हैं. कोवलम समुद्र होटल में, सभी 64 प्रीमियम कमरे 4 जनवरी के बाद ही उपलब्ध होंगे. तिरुवनंतपुरम मैस्कॉट होटल के 52 प्रीमियम कमरों के लिए स्थिति समान है, हालांकि 28 और 29 दिसंबर को कुछ खाली हैं.

यात्रियों के स्वर्ग, थेक्कडी लेक पैलेस में, जिसमें केवल छह परिवारों को समायोजित किया जा सकता है, रिक्तियां केवल 10 जनवरी से खुलेंगी. थेक्कडी अरण्य निवास में, 30 प्रीमियम कमरे 5 जनवरी तक बुक हैं. हालांकि कुमारकोम वाटरस्केप्स में 40 प्रीमियम कमरे हैं, लेकिन 6 जनवरी तक कोई खाली नहीं है. कोच्चि में बोलगट्टी आइलैंड रिजॉर्ट, जिसमें 60 प्रीमियम कमरे हैं, 8 जनवरी तक पूरी तरह से बुक है. मुन्नार (जिसे अक्सर दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है) में KTDC रिसॉर्ट, टी काउंटी में, जनवरी महीने के लिए 59 प्रीमियम कमरों की बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है.

बजट होटलों की ज़्यादा डिमांड
KTDC के बजट होटलों में भी 2 जनवरी तक बुकिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें पोनमुडी गोल्डन पीक पर 28 कॉटेज, तिरुवनंतपुरम में होटल चैत्रम में 88 कमरे, थन्नीरमुकोम में कुमारकोम गेटवे में 34 कमरे, थेक्कडी में पेरियार हाउस में 44 कमरे, मालमपुझा में गार्डन हाउस में 17 कमरे, वायनाड में पेपर ग्रोव में 18 कमरे, परासिनिकाडावु में फोक लैंड में 10 कमरे, कन्नूर में लूम लैंड में 22 कमरे और अलप्पुझा में रिपल लैंड में 21 कमरे शामिल हैं.

इसलिए, जो लोग आखिरी समय में ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे KTDC के अलावा जल्द से जल्द प्राइवेट होटल ऑनलाइन बुक करें. KTDC होटल बुकिंग के लिए, कोई भी वेबसाइट www.ktdc.com पर जा सकता है या मोबाइल नंबर 9400008591 पर संपर्क कर सकता है.

