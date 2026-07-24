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'हरिद्वार में गंगा नदी में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज नहीं गिरता है', एनएमसीजी ने दी जानकारी

इसने जानकारी दी कि जगजीतपुर के अलग-अलग जोन और हरिद्वार के सराय में जोन एफ में इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन के कामों सहित सभी प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं और अभी उत्तराखंड राज्य द्वारा इनके ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है.

ट्रिब्यूनल के सामने जमा किए गए अपने हालिया जवाब में एनएमसीजी ने बताया कि उसने हरिद्वार में 438.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 82 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता और 150 किलो लीटर प्रति दिन (केएलडी) की सेप्टेज को-ट्रीटमेंट क्षमता बनाने के लिए अलग-अलग जगहों पर पांच प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नियमों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज सीधे बहा दिया जाता है, क्योंकि उसे एसटीपी से बायपास करके या गैर-कानूनी तरीके से दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है.

एनएमसीजी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने यह जानकारी तब दी, जब ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार में हर-की-पौड़ी, भीमगोड़ा और भूपतवाला जैसी कई जगहों पर गंगा नदी में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज बहाने के आरोपों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उनसे जवाब मांगा था.

जल शक्ति मंत्रालय के तहत 'नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा' (NMCG) और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के जरिए सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि पवित्र शहर में किसी भी नाले से गंगा नदी में बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी नहीं बहाया जा रहा है.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 'हर-की-पौड़ी' समेत कई जगहों पर गंगा नदी में 'बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज' (गंदा पानी) बहाने के आरोपों को खारिज कर दिया है. सरकार ने कहा कि यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है.

सरकार की एजेंसियां, जैसे उत्तराखंड जल संस्थान, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार हैं और उत्तराखंड पेयजल निगम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है. एनएमसीजी ने आगे कहा कि हरिद्वार शहर में कुल पांच सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनकी कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 145 एमएलडी है, साथ ही 150 केएलडी की सेप्टेज को-ट्रीटमेंट क्षमता भी है.

यूकेपीजेएन से मिली जानकारी के अनुसार, हरिद्वार शहर में गंगा नदी में गिरने वाले सभी 22 नालों को रोककर, उन्हें यूकेपीजेएन और यूजेएस द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा एसटीपी से जोड़ दिया गया है. एमएमसीजी का दावा है कि शहर के किसी भी नाले से बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी गंगा नदी में नहीं छोड़ा जा रहा है.

उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के नियमों के पालन के बारे में बताते हुए कहा गया कि उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में मौजूद 70 एसटीपी में से 63 उस समय चालू हालत में थे.इन चालू एसटीपी में से 62, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तय किए गए एफ्लुएंट डिस्चार्ज मानकों का पालन कर रहे थे, जबकि एक मानक का पालन नहीं कर रहा था. बाकी सात एसटीपी के बारे में बताया गया कि वे मौसमी कारणों से बंद होने और अन्य दिक्कतों के चलते चालू नहीं थे.

पर्यावरणविद् तनुजा चौहान ने ईटीवी भारत से कहा, "केंद्र का यह साफ इनकार कि गंगा में बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज नहीं जा रहा है, उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब इतने सालों में कई स्वतंत्र रिपोर्टों में इसके उलट बातें सामने आई हैं. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की टिप्पणियां, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आकलन, मीडिया रिपोर्ट और कई स्वतंत्र सर्वे बार-बार सीवेज ट्रीटमेंट में कमियों, ठीक से काम न करने वाले एसटीपी और पवित्र नदी के लगातार प्रदूषित होने की ओर इशारा करते रहे हैं."

उन्होंने बताया कि खुद "कैग" ने गंगा के कई हिस्सों में फीकल कोलीफॉर्म और ई.कोली बैक्टीरिया के खतरनाक स्तर को उजागर किया है - जो सीवेज प्रदूषण के स्पष्ट संकेत हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं.

पर्यावरणविद् ने जोर देकर कहा कि बार-बार इनकार करने के बजाय, सरकार को पारदर्शी, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और स्वतंत्र थर्ड-पार्टी ऑडिट को अपनाना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए केवल बड़े कार्यक्रमों से काम नहीं चलेगा. इसके लिए एसटीपी का लगातार चलना, हर नाले को रोकना, इकोलॉजिकल फ्लो को बहाल करना, वेटलैंड्स और बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा, प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना और जमीनी स्तर पर सख्ती से नियम लागू करना, और नदी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.चौहान ने आगे कहा, "असल में, यह सब भारत भर की कई ऐसी नदियों के लिए भी उतना ही जरूरी है जो जैविक रूप से खराब हो चुकी हैं और पारिस्थितिक रूप से दबाव में हैं. नदियों का कायाकल्प वैज्ञानिक सबूतों और तथ्यों, पूरी पारदर्शिता और लगातार चलने वाले गवर्नेंस पर आधारित होना चाहिए - न कि केवल बेबुनियाद घोषणाओं पर."

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