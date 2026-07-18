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सफदरजंग अस्पताल पहुंची सोनम वांगचुक की पत्नी, जताई आपत्ति; कहा- मेरी अनुमति के बिना न शुरू हो इलाज

गीतांजलि ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि वह सफदरजंग अस्पताल में मौजूद हैं और पिछले 20 दिनों से वांगचुक की निगरानी कर रहे डॉक्टरों तथा परिवार की सहमति के बिना उन्हें कोई दवा या उपचार नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि उनकी अनुमति के बिना कोई चिकित्सा प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी.

नई दिल्ली: सामाजिक कार्यकर्ता और जलवायु संरक्षण के लिए काम करने वाले सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने अस्पताल प्रशासन से अपील की है कि उनकी अनुमति के बिना वांगचुक को कोई भी मौखिक या नसों के जरिए (आईवी) उपचार न दिया जाए.

सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से अस्पताल लेकर गई. वह पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, वांगचुक होश में हैं, उनके सभी जरूरी स्वास्थ्य संकेतक (वाइटल पैरामीटर) स्थिर हैं और उन्हें आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है. वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल में भर्ती किए जाने के फैसले पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि शुक्रवार तक वांगचुक की स्थिति ठीक थी और उन्हें अस्पताल लाने की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने दावा किया कि परिवार और उनके निजी डॉक्टर की सहमति के बिना कोई उपचार शुरू नहीं किया जाना चाहिए.

उधर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में वांगचुक को आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांतिपूर्वक धरना समाप्त कर स्थल खाली करने की भी अपील की है. शुक्रवार रात जारी एक वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा था कि भूख हड़ताल के दौरान उनका लगभग 20 प्रतिशत वजन कम हो चुका है, लेकिन वह अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंने सरकार से युवाओं की आवाज सुनने की अपील की थी.

सोनम वांगचुक 28 जून से कथित नीट परीक्षा अनियमितताओं और इससे जुड़े छात्रों की मौत के मामलों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं. दिल्ली हाईकोर्ट भी उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सकीय हस्तक्षेप के निर्देश दे चुका है.

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