सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बयान
कर्नाटक विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की खरीद में थोड़ी देरी हुई क्योंकि सरकार ने KSMSCL के कामकाज में सुधार किया है.
Published : March 18, 2026 at 9:50 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मंगलवार को कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं है. विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग के मुद्दों पर बहस का जवाब देते हुए गुंडूराव ने कहा कि दवाओं की खरीद में थोड़ी देरी हुई क्योंकि सरकार ने कर्नाटक राज्य चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड (KSMSCL) के कामकाज में सुधार किया है.
उन्होंने कहा, "हमने निगम के प्रमुख के तौर पर एक IAS ऑफिसर को नियुक्त किया है. हमने खरीदी गई दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दो से तीन हफ्ते का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है. हम अधिकृत लैब से हर दवा की क्वालिटी चेक करवा रहे हैं. इन सुधारों की वजह से दवाओं की सप्लाई में कुछ देरी हुई. लेकिन अब स्थिति ठीक है. हमने दवाओं की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसलिए सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी नहीं है."
स्वास्थ्य मंत्री गुंडूराव विपक्ष के इस आरोप का जवाब दे रहे थे कि सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की सप्लाई कम है और मरीजों को प्राइवेट मेडिकल दुकानों से दवाएं खरीदने के लिए कहा जा रहा है.
मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर, विपक्ष के नेता आर. अशोक के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और स्वास्थ्य मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया. भाजपा विधायकों ने दावा किया कि राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की सप्लाई नहीं हो रही है.
'साल के आखिर तक नया KFD वैक्सीन'
गुंडूराव ने विधानसभा को बताया कि क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज (KFD) के इलाज के लिए एक नई वैक्सीन 2026 के आखिर तक बाजार में आने की उम्मीद है. स्वास्थ्य विभाग के मुद्दों पर बहस का जवाब देते हुए, गुंडूराव ने कहा कि हैदराबाद की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने एक नई वैक्सीन बनाई है, और क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि क्लिनिकल ट्रायल जल्द ही पूरा हो जाएगा और वैक्सीन इस साल के आखिर तक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो जाएगी."
KFD एक बीमारी है जो KFD वायरस से होती है, जो सबसे पहले भारत के क्यासानूर जंगल में पाई गई थी. KFD वाले लोगों में आमतौर पर वायरस से संक्रमित होने के तीन से आठ दिन बाद लक्षण दिखते हैं. अचानक ठंड लगना, बुखार और सिरदर्द इसके कुछ आम लक्षण हैं.
गुंडूराव ने कहा कि KFD के इलाज में मौजूदा वैक्सीन के बेअसर साबित होने के बाद नई वैक्सीन बनाना जरूरी हो गया था. उन्होंने आगे कहा, "नई दवा की अहमियत को समझते हुए, मैं खुद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के प्रमुख से मिला और एक नई वैक्सीन बनाने की जरूरत पर जोर दिया. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने बदले में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (IIL) को नई वैक्सीन बनाने का निर्देश दिया."
उन्होंने कहा कि सरकार ने KFD से होने वाली मौतों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, "2024 में KFD से 14 लोगों की मौत हुई थी. लेकिन इस साल सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है."
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