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गांव में न सड़क.. न पुल, उफनते नाले से शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

गांव में न सड़क.. न पुल, उफनते नाले से शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण ( ETV Bharat )

उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक): भले ही देश ने तकनीक की दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी, गांवों में बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं हल नहीं हुई हैं. इसका एक बड़ा उदाहरण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावरा तालुक में देखने को मिल रहा है. होसाकुली ग्राम पंचायत के तहत डोड्डाहिट्टालकेरी (Doddahittalakeri) गांव के लोगों के पास आज भी न तो कोई पक्की सड़क है, न ही नाला पार करने के लिए पुल. जब बारिश का मौसम आता है, तो यहां के लोगों की जिंदगी नरक जैसी हो जाती है. गर्दन तक पानी में ले जाना पड़ा शव: 1 जुलाई को जब गांव की क्रिस्टन जोसेफ रोड्रिग्स की मौत हुई, तो गांव वालों को अंतिम संस्कार के लिए शव को गर्दन तक पानी में ले जाना पड़ा. स्थानीय लोगों ने इस बात पर गुस्सा जताया है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शव को सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से नहीं ले जा पाना पूरे प्रशासनिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों की नाकामी को साफ दिखाता है. उफनते नाले से शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat) निजी भूमि वाली सड़क, बारिश में जलमग्न: डोड्डाहिट्टालकेरी में 50 से अधिक घर हैं और 150 से अधिक की आबादी है. चूंकि गांव तक पहुंचने के लिए कोई उचित सार्वजनिक सड़क नहीं है, इसलिए निवासी दशकों से निजी भूमि, खेतों और बगीचों से होकर आते-जाते हैं.