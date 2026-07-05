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गांव में न सड़क.. न पुल, उफनते नाले से शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

बारिश के मौसम में उत्तर कन्नड़ जिले के डोड्डाहिट्टालकेरी गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि गांव में सड़क और पुल नहीं है.

No roads on bridges villagers carrying dead body through flooded stream in Karnataka
गांव में न सड़क.. न पुल, उफनते नाले से शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 5, 2026 at 7:40 PM IST

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उत्तर कन्नड़ (कर्नाटक): भले ही देश ने तकनीक की दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी, गांवों में बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं हल नहीं हुई हैं. इसका एक बड़ा उदाहरण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावरा तालुक में देखने को मिल रहा है. होसाकुली ग्राम पंचायत के तहत डोड्डाहिट्टालकेरी (Doddahittalakeri) गांव के लोगों के पास आज भी न तो कोई पक्की सड़क है, न ही नाला पार करने के लिए पुल. जब बारिश का मौसम आता है, तो यहां के लोगों की जिंदगी नरक जैसी हो जाती है.

गर्दन तक पानी में ले जाना पड़ा शव: 1 जुलाई को जब गांव की क्रिस्टन जोसेफ रोड्रिग्स की मौत हुई, तो गांव वालों को अंतिम संस्कार के लिए शव को गर्दन तक पानी में ले जाना पड़ा. स्थानीय लोगों ने इस बात पर गुस्सा जताया है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शव को सम्मानजनक और सुरक्षित तरीके से नहीं ले जा पाना पूरे प्रशासनिक तंत्र और जनप्रतिनिधियों की नाकामी को साफ दिखाता है.

उफनते नाले से शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण
उफनते नाले से शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)

निजी भूमि वाली सड़क, बारिश में जलमग्न: डोड्डाहिट्टालकेरी में 50 से अधिक घर हैं और 150 से अधिक की आबादी है. चूंकि गांव तक पहुंचने के लिए कोई उचित सार्वजनिक सड़क नहीं है, इसलिए निवासी दशकों से निजी भूमि, खेतों और बगीचों से होकर आते-जाते हैं.

भास्करी नाला उफान पर: जब पश्चिमी घाट के ऊपर सिद्धपुरा इलाके में भारी बारिश होती है, तो गांव से होकर बहने वाली भास्करी नाला (Bhaskeri stream) उफान पर आ जाती है. बाढ़ का पानी बगीचों और सड़कों को पार करके लोगों के घरों में घुस जाता है. इस वजह से, कई परिवारों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ती है. गांववालों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कमर तक, कभी-कभी गर्दन तक पानी पार करना पड़ता है.

स्थानीय निवासी बलराम नाइक ने मांग की, "हम यहां सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं. लेकिन हर बरसात के मौसम में हमें जान जोखिम में डालकर दिन गुजारने पड़ते हैं. बच्चों की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं सब प्रभावित हैं. सरकार को तुरंत हमारे लिए एक स्थायी पुल और सड़क बनानी चाहिए."

स्थानीय लोगों में गुस्सा: स्थानीय लोग दशकों से सरकार और जनप्रतिनिधियों से भास्करी नाले पर पक्का पुल और गांव तक पक्की सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन, हर बार अलग-अलग तकनीकी वजहों या झगड़ों के बहाने काम में देरी होने से स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा है.

होन्नावरा के बीजेपी विधायक दिनाकर शेट्टी ने कहा, "मैंने खुद पुल निर्माण के लिए गांव का दौरा किया था, और अधिकारियों ने पुल बनाने के लिए सर्वे भी किया था. हालांकि, वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने पुल नहीं बनने दिया. मैंने हर जगह पुल बनवाए हैं, जहां भी उन्होंने (लोगों ने) कहा. चूंकि वहां निजी जमीन है, इसलिए दोनों तरफ जगह नहीं है. मैं इसे सरकार के ध्यान में लाऊंगा और इसे सुलझाने की कोशिश करूंगा. काम में राजनीतिक बाधा भी है."

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