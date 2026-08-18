गर्मी के खतरों पर कोई रिसर्च नहीं हुई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NGT से कहा
सीपीसीबी ने एनजीटी के समक्ष कहा है कि, उसने गर्मी के खतरों पर कोई शोध गतिविधि नहीं की है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : August 18, 2026 at 5:00 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने कहा है कि उसने गर्मी के खतरों पर कोई शोध गतिविधि नहीं की है. सीपीसीबी ने यह खुलासा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष किया, जब उसने बढ़ते तापमान के प्रभावों से संबंधित एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उससे जवाब मांगा.
न्यायाधिकरण ने इस साल मई में एक समाचार रिपोर्ट के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था जिसमें दावा किया गया था कि बढ़ता तापमान लोगों के स्वास्थ्य, सीखने और उत्पादकता को नुकसान पहुंचा रहा है और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है.
इसने बताया कि देश को पारंपरिक गंभीर, तीव्र अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और हर गर्मियों में, बढ़ते तापमान से जीवन, आजीविका, बिजली व्यवस्था और पानी की उपलब्धता प्रभावित होती है, जिसका असर कृषि उत्पादकता पर भी पड़ता है.
उसी महीने, सुनवाई के दौरान, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की प्रधान पीठ ने गर्मी के जोखिम, मजबूत समर्थन प्रणाली, जमीनी अवलोकन, उच्च रिज़ॉल्यूशन थर्मल मैपिंग, मोबाइल तापमान सर्वेक्षण, ओपन एक्सेस डेटा, पर्यावरणीय प्रभाव और जलवायु अनुकूलन पर विशिष्ट शोध कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकताओं को रेखांकित किया.
इस बात की ओर इशारा करते हुए कि, यह जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर मुद्दा है, खासकर देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी भागों के लिए, इसने कहा कि यह मुद्दा बहुत गंभीर है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन और मानवजनित गतिविधियों से संबंधित है, और इनसे निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए.
गर्मियों के महीनों के दौरान जलवायु परिस्थितियों और मानवजनित गतिविधियों के कारण बढ़ते तापमान से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक अनुकूलन रणनीति बनाने के लिए, पीठ ने कहा कि, इस मामले पर राज्यों और उसके अधिकारियों से प्रतिक्रिया की आवश्यकता है.
जिसके मुताबिक, न्यायाधिकरण ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान और जल शक्ति जैसे कई केंद्रीय मंत्रालयों और सीपीसीबी को नोटिस जारी किए, और उनके संबंधित जवाब मांगे.
सीपीसीबी का क्या कहना है?
एनजीटी को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने कहा कि वह जल अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत काम करता है.
इसमें कहा गया है कि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs), प्रदूषण नियंत्रण समितियां (PCCs) अपने-अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के संबंध में इन अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने और काम करने के लिए अधिकृत हैं.
न्यूज रिपोर्ट का जिक्र करते हुए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि यह बढ़ते तापमान और बार-बार आने वाली हीट वेव की वजह से होने वाली गंभीर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दिखाता है, जो इंसानी सेहत, रोजी-रोटी, खेती, पानी की उपलब्धता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) पर असर डाल रही हैं.
यह इस बात पर भी जोर देता है कि, जलवायु परिवर्तन और इंसानों की वजह से होने वाली गतिविधियों से चलने वाली हीट वेव के लिए, उनके बुरे पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए इलाके के हिसाब से अनुकूलन रणनीति, वैज्ञानिक निगरानी, हाई-रिजॉल्यूशन थर्मल मैपिंग, बेहतर मौसम का अनुमान, ओपन-एक्सेस क्लाइमेट डेटा और मिलकर काम करने वाले संस्थागत जवाब की जरूरत होती है.
उन्होंने कहा, "खबर में बताए गए गर्मी के खतरों पर सीपीसीबी ने ऐसी कोई अनुसंधान गतिविधि नहीं की है." केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ट्रिब्यूनल से आग्रह किया कि इस मामले में जरूरी निर्देश दिए जाएं और वह सभी आदेशों या निर्देशों का पालन करेगा.
पर्यावरणविदों के विचार
ट्रिब्यूनल के सामने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए, रिटायर्ड इंडियन वन सेवा अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा कि यह मानना भारत के जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन प्रणाली में एक बड़ी राजनीति का अंतर और विनियामक बेमेल को सामने लाता है.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी केंद्रीय वैज्ञानिक निकाय से स्टैंडर्ड रिसर्च या डेटा मॉडल के बिना, राज्य सरकारें माइक्रो-लेवल हीट रेजिलिएंस प्लान सही तरीके से नहीं बना सकतीं. भारत को रिएक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स मॉडल से एक सक्रिय, कानूनी रूप से जरूरी पर्यावरण फ्रेमवर्क में बदलना होगा."
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