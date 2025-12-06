ETV Bharat / bharat

नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी मामला, लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज केस में जमानत से किया इनकार.

नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं.
नेहा सिंह राठौर को राहत नहीं. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ को सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहत नहीं दी है. शुक्रवार को नेहा सिंह राठौर की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उनकी अग्रिम जमानत को नामंजूर कर दिया है. बेंच ने कहा कि नेहा सिंह जांच में सहयोग नहीं किया. इसी के साथ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज केस में जमानत देने से इनकार कर दिया.

जस्टिस बृजराज सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है. नेहा सिंह राठौर ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर करते हुए गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की गुजारिश कोर्ट से की थी. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील डॉक्टर वीके सिंह ने कहा कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में एफआईआर दर्ज हुई थी. इससे पहले बीते 19 सितंबर को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नेहा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि FIR की जांच में अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने नेहा सिंह राठौड़ को यह स्वतंत्रता दी है कि वह ट्रायल या डिस्चार्ज प्रक्रिया के दौरान आरोप को चुनौती दे सकती हैं. फिलहाल, किसी तरह की अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंकार कर दिया था. वहींं, नेहा सिंह राठौर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि सोशल मीडिया पर की गईं टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय हैं. पूरे बयान पर देश की एकता-अखंडता को खतरे में डालने या देशद्रोह की धाराएं नहीं लगाई जा सकतीं.

नेहा सिंह राठौड़ पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिखा था कि मोदी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमका सकें और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें. यह भी लिखा था कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय भाजपा देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है.

यह भी पढ़ें: यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने सरकारी आवास में की खुदकुशी, मचा हड़कंप

TAGGED:

NEHA SINGH RATHORE BAIL REJECTED
NEHA SINGH RATHORE PM MODI COMMENT
ALLAHABAD HIGH COURT LUCKNOW BENCH
NEHA SINGH RATHORE BIHAR ELECTION
NO BAIL TO NEHA SINGH RATHORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.