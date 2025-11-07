बिहार चुनाव के पहले चरण में पुनर्मतदान के लिए नहीं मिली कोई सिफारिश: चुनाव आयोग
किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति/कदाचार नहीं पाया गया और बिहार चुनाव के पहले चरण में पुनर्मतदान की कोई सिफारिश नहीं की गई.
Published : November 7, 2025 at 8:32 PM IST
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई. किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति/कदाचार नहीं पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया.
चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के पहले फेज का उल्लेख करते हुए कहा, "ECI ने पारदर्शिता बढ़ाने, मतदान केंद्रों पर कदाचार का पता लगाने, आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान की सिफारिश करने के लिए फॉर्म 17ए (मतदाता रजिस्टर) और मतदान के दिन के अन्य दस्तावेजों की चुनाव के बाद जांच के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए हैं. सभी उम्मीदवारों को जांच की तारीख , समय और स्थान के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था."
एजेंटों ने भी जांच प्रक्रिया में भाग लिया
तदनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान वाले सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों में आयोग द्वारा नियुक्त 121 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और 121 जनरल ओब्जर्वर (GO) की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई. लगभग 455 उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने भी जांच प्रक्रिया में भाग लिया.
पहले चरण में पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं
चुनाव आयोग ने कहा, "जांच के बाद किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति/कदाचार नहीं पाया गया और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई." चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और जांच के बाद फॉर्म 17ए और संबंधित मटेरियल को आरओ की मुहर के साथ दोबारा सील कर दिया गया.
शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ चुनाव
बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण, जो गुरुवार को उत्सव के माहौल में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 64.66 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी.
बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए ने 125 सीटें हासिल कीं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने 110 सीटें जीतीं, जबकि अन्य दलों ने आठ सीटें जीतीं. आरजेडी 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी और बीजेपी ने 74 सीटें और जेडीयू ने 43 सीटें जीतीं.
