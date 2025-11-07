ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के पहले चरण में पुनर्मतदान के लिए नहीं मिली कोई सिफारिश: चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ( ANI )

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने शुक्रवार को कहा कि गुरुवार को संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई. किसी भी मतदान केंद्र पर कोई विसंगति/कदाचार नहीं पाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया. चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के पहले फेज का उल्लेख करते हुए कहा, "ECI ने पारदर्शिता बढ़ाने, मतदान केंद्रों पर कदाचार का पता लगाने, आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतदान की सिफारिश करने के लिए फॉर्म 17ए (मतदाता रजिस्टर) और मतदान के दिन के अन्य दस्तावेजों की चुनाव के बाद जांच के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए हैं. सभी उम्मीदवारों को जांच की तारीख , समय और स्थान के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था." एजेंटों ने भी जांच प्रक्रिया में भाग लिया

तदनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान वाले सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों में आयोग द्वारा नियुक्त 121 रिटर्निंग ऑफिसर (RO) और 121 जनरल ओब्जर्वर (GO) की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई. लगभग 455 उम्मीदवारों या उनके एजेंटों ने भी जांच प्रक्रिया में भाग लिया.