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'यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज का विरोध', सरकार बोली- वापस लेने का कोई सवाल नहीं

सरकार ने कहा, यह फैसला किसी भी अमेरिकी या विदेशी सरकार के दबाव में नहीं लिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

UPI Charges concept photo
यूपीआई चार्ज (कॉन्सेप्ट फोटो) (X/UPI_NPCI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 5:59 PM IST

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नई दिल्ली : यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज वापस नहीं होंगे. सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इसे साफ कर दिया. उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर चार्ज लगाने के फैसले पर दोबारा सोचने का कोई सवाल ही नहीं है.

दरअसल, मीडिया के एक सेक्शन में यह खबर चल रही थी कि विरोध की वजह से सरकार यूपीआई चार्ज को वापस ले सकती है. इस संबंध में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह खबर गलत है. उनके अनुसार यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को जारी रखा जाएगा. सरकार ने इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने का फैसला किया है.

सूत्रों ने बताया कि एमडीआर चार्ज लगाने का फैसला यूपीआई इकोसिस्टम के बड़े हित में और इसकी सुरक्षा और मजबूती के लिए लिया गया था.सूत्रों ने कहा कि चार्ज लगाने का फैसला, जैसा कि दूसरे देशों में होता है, 2020 में यूपीआई सिस्टम शुरू करते समय लिया गया था.

उन्होंने कहा कि नया एमडीआर फ्रेमवर्क यूपीआई को आत्मनिर्भर बनाएगा.इस फैसले का व्यापारियों, दुकानदारों और राजनीतिक दलों सहित कई लोगों ने कड़ा विरोध किया है और इसे 'मोदी टैक्स' का नाम दिया है.

वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि इस फैसले को किसी भी बाहरी दबाव की वजह से नहीं लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि विदेशी प्रभाव का कोई भी दावा झूठा है. दरअसल, कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 'हर भारतीय' पर 'UPI टैक्स' का बोझ डालकर 'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए' हैं.

फैसले का बचाव करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में और विस्तार के लिए इंसेंटिव भी देगी और कॉम्पिटिशन बनाए रखेगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि अधिकतर पेमेंट मुफ्त रहें.

संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति ने अपनी 32वीं रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि जीरो-एमडीआर व्यवस्था "सरकारी खजाने पर दबाव डालती है" और लंबे समय के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की इकोसिस्टम की क्षमता को सीमित करती है.

समिति ने कहा कि "एक व्यवहार्य रेवेन्यू मैकेनिज्म बनाना जरूरी है ताकि यूपीआई इकोसिस्टम सरकारी खजाने पर लगातार बोझ डाले बिना वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सके."समिति ने इस बात की ओर भी इशारा किया था कि सरकार जीरो-एमडीआर पॉलिसी के तहत बनी इंसेंटिव स्कीम को सपोर्ट करने के लिए हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये दे रही थी.

सरकार ने लगभग छह साल तक पूरी तरह से मुफ्त यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने के बाद, मंगलवार को घोषणा की कि 15 अक्टूबर से मर्चेंट (व्यापारियों) को इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर 0.4% फीस लगेगी. साथ ही, आम लोगों के बीच होने वाले रोजमर्रा के लेन-देन और छोटे पेमेंट को किसी भी तरह के चार्ज से पूरी तरह अलग रखा गया है.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "UPI के जरिए ऐसे पेमेंट करने पर ग्राहकों को कोई चार्ज नहीं देना होगा." मंत्रालय ने आगे कहा, "MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम का एक चार्ज है. यह यूपीआई पेमेंट करने वाले ग्राहकों पर लगने वाला चार्ज नहीं है."

मंत्रालय ने यह भी कहा कि लोगों को "बिना किसी मासिक कोटा, वॉल्यूम की पाबंदी या मुफ्त यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी तरह की सीमा के, अनलिमिटेड मुफ़्त इस्तेमाल" की सुविधा मिलती रहेगी.सोच-समझकर उठाए गए इस कदम ने दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम के लिए एक दौर के अंत का संकेत दिया, जबकि सरकार ने करोड़ों रोजाना यूजर्स को घबराहट से बचाने की भी कोशिश की.

ये भी पढ़ें : 'US के सामने झुकना बंद करें, UPI टैक्स वापस लें', राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना

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