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'यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज का विरोध', सरकार बोली- वापस लेने का कोई सवाल नहीं

यूपीआई चार्ज (कॉन्सेप्ट फोटो) ( X/UPI_NPCI )

नई दिल्ली : यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज वापस नहीं होंगे. सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इसे साफ कर दिया. उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर चार्ज लगाने के फैसले पर दोबारा सोचने का कोई सवाल ही नहीं है. दरअसल, मीडिया के एक सेक्शन में यह खबर चल रही थी कि विरोध की वजह से सरकार यूपीआई चार्ज को वापस ले सकती है. इस संबंध में सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह खबर गलत है. उनके अनुसार यूपीआई पर लगने वाले चार्ज को जारी रखा जाएगा. सरकार ने इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने का फैसला किया है. सूत्रों ने बताया कि एमडीआर चार्ज लगाने का फैसला यूपीआई इकोसिस्टम के बड़े हित में और इसकी सुरक्षा और मजबूती के लिए लिया गया था.सूत्रों ने कहा कि चार्ज लगाने का फैसला, जैसा कि दूसरे देशों में होता है, 2020 में यूपीआई सिस्टम शुरू करते समय लिया गया था. उन्होंने कहा कि नया एमडीआर फ्रेमवर्क यूपीआई को आत्मनिर्भर बनाएगा.इस फैसले का व्यापारियों, दुकानदारों और राजनीतिक दलों सहित कई लोगों ने कड़ा विरोध किया है और इसे 'मोदी टैक्स' का नाम दिया है. वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि इस फैसले को किसी भी बाहरी दबाव की वजह से नहीं लिया गया है. मंत्रालय ने कहा कि विदेशी प्रभाव का कोई भी दावा झूठा है. दरअसल, कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 'हर भारतीय' पर 'UPI टैक्स' का बोझ डालकर 'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए' हैं. फैसले का बचाव करते हुए सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में और विस्तार के लिए इंसेंटिव भी देगी और कॉम्पिटिशन बनाए रखेगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि अधिकतर पेमेंट मुफ्त रहें.