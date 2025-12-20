'पिछली तारीख से नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं', हाई कोर्ट ने चार इंजीनियरों की याचिका खारिज की
कोर्ट ने कहा कि जो इंजीनियर दो साल बाद नियमित हुए थे, उन्हें एक सही चयन प्रक्रिया से नियुक्त किया गया था.
Published : December 20, 2025 at 1:27 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने J&K पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (JKPDC) के चार इंजीनियरों की लंबे समय से चल रही याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें वे अपनी सेवाओं को पिछली तारीख से नियमित करने की मांग कर रहे थे. कोर्ट ने कहा कि कानून पिछली तारीख से सेवा के रूप में नियमित करने की इजाजत नहीं देता, भले ही कर्मचारी ने जरूरी वर्षों की सर्विस पूरी कर ली हो.
जस्टिस संजय धर ने 21 पन्नों के अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ उसी तारीख से नियमित किए जाने के हकदार हैं, जब इसे 2017 में औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी, न कि पहले की किसी तारीख से जैसा कि दावा किया गया.
गुलाम रसूल भट के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं को 2005 में पहलगाम मिनी हाइडल प्रोजेक्ट में समेकित आधार (Consolidated Basis) पर शिफ्ट इंजीनियर के तौर पर काम पर रखा गया था. उनकी सेवाओं को वर्षों तक समय-समय पर बढ़ाया गया. उन्होंने हाई कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की कि पावर कॉर्पोरेशन की पॉलिसी के तहत, इसी तरह के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को या तो दो साल बाद या सात साल की सर्विस पूरी होने पर नियमित कर दिया गया था.
उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि उन्होंने 2012 तक सात साल की लगातार सेवा पूरी कर ली थी, लेकिन उनकी सेवाओं को 24 नवंबर, 2017 को ही नियमित किया गया, और वह भी भविष्य की तारीख से. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह भेदभाव और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था.
जम्मू-कश्मीर सरकार और JKPDC सहित प्रतिवादियों ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को बिना किसी औपचारिक चयन प्रक्रिया के नियुक्त किया गया था और इसलिए वे जम्मू-कश्मीर अनुबंध नियुक्ति नियमों, 2003 के तहत नियुक्त इंजीनियरों के बराबर सैलरी का दावा नहीं कर सकते.
सरकार ने यह तर्क देने के लिए जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2010 की धारा 5 का भी सहारा लिया कि कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी को नियमित कर्मचारी उसी तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को इसे मंजूरी दी जाएगी, न कि पिछली तारीख से.
रिकॉर्ड और पिछले मामलों को देखने के बाद, जस्टिस धर ने याचिकाकर्ताओं के पिछली तारीख से मिलने वाले फायदों के दावों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जो इंजीनियर दो साल बाद नियमित हुए थे, उन्हें याचिकाकर्ताओं के उलट, एक सही चयन प्रक्रिया से नियुक्त किया गया था.
2010 एक्ट की धारा 5 का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सात साल की सेवा पूरी करने से कर्मचारी सिर्फ विचार के लिए योग्य होता है, न कि अपने आप या पिछली तारीख से नियमित किए जाने के लिए.
कोर्ट ने बाद के डिवीजन बेंच के फैसलों पर भरोसा करते हुए, जिन्होंने एक्ट के दायरे को स्पष्ट किया था, यह कहा, "नियमितीकरण का आदेश नियमित किए जाने की तारीख के अलावा किसी और पिछली तारीख से नहीं दिया जा सकता."
जस्टिस धर ने आगे कहा कि "ऐसे मामले में पिछले तारीख से प्रभाव नियमितीकरण का कोई प्रावधान नहीं है, जहां किसी नियुक्त व्यक्ति ने तय तारीख के बाद सात साल की सेवा पूरी कर ली हो." कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 5 का पहला नियम संभावित नियमितीकरण को अनिवार्य बनाता है.
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार पहले ही नियमितीकरण दे दिया गया था, कोर्ट ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और सभी अंतरिम निर्देशों को रद्द कर दिया. जज ने फैसला सुनाया, "याचिकाकर्ता अपनी सेवाओं को नियमित करने का दावा न तो दो साल की सर्विस पूरी होने के बाद और न ही ठीक सात साल की सर्विस पूरी होने के बाद कर सकते हैं."
कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि उनका नियमितीकर सिर्फ 24 नवंबर, 2017 से ही लागू हो सकता है, जिस तारीख को इसे कॉर्पोरेशन ने मंजूरी दी थी.
