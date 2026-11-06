सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर के मानदंडों पर अपना रुख दोहराया, फैसला भविष्य से लागू नहीं होगा
केंद्र ने 11 मार्च के फैसले को केवल भविष्य से लागू करने का अनुरोध किया था.
By Sumit Saxena
Published : November 6, 2026 at 7:51 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 11 मार्च के अपने फैसले को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के वेतन या आय को अपने आप में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर से बाहर रखने का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता.
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें फैसले को भविष्य में लागू करने का अनुरोध किया गया था. बेंच ने कहा कि फैसले के क्रियान्वयन को टालने का कोई ठोस या उचित औचित्य नहीं है.
बेंच ने कहा, "11 मार्च, 2026 का फैसला इस अदालत के समक्ष मौजूद पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है. इसमें कहा गया है कि संबंधित अभ्यर्थी ओबीसी की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं और वे जिन चयन प्रक्रियाओं में शामिल हुए थे, उनमें आरक्षण का लाभ पाने के साथ ही संबंधित पदों पर नियुक्ति के हकदार हैं."
बेंच ने कहा, "इस लाभ का दिया जाना अपने आप में किसी अन्य व्यक्ति की वरिष्ठता के प्रतिकूल नहीं होगा और न ही पहले ही पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं या नियुक्तियों को फिर से खोलने का कारण बनेगा. इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने 20 दिसंबर, 2016 के अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि सिविल सेवा परीक्षा, 2016 के तहत चयन इस अदालत में लंबित अपीलों के फैसले के अधीन होंगे."
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फैसला केवल उसके समक्ष मौजूद पक्षों पर लागू होगा और पहले से तय वरिष्ठता तथा पदोन्नति के मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा. अदालत ने 11 मार्च को सरकार को ओबीसी क्रीमी लेयर संबंधी फैसले को लागू करने के लिए छह महीने का समय दिया था. शुक्रवार को इस अवधि को दो महीने और बढ़ा दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार संविधान और अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप आरक्षण तथा क्रीमी लेयर के मानदंडों के संबंध में अपनी नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है. बेंच ने कहा, "यह अदालत पदों के बीच समानता निर्धारित करने या क्रीमी लेयर नीति तैयार करने के लिए संबंधित पक्षों से परामर्श करने की कोई समयसीमा तय करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये मामले कार्यपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं."
केंद्र ने 11 मार्च के फैसले को केवल भविष्य से लागू करने का अनुरोध किया था. भारत संघ बनाम रोहित नाथन मामले में अदालत ने 11 मार्च को कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के वेतन या आय को अपने आप में क्रीमी लेयर से बाहर रखने का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता.
अदालत ने कहा था कि 1993 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, माता-पिता के पद की स्थिति और श्रेणी के साथ-साथ निर्धारित आय या संपत्ति संबंधी कसौटी पर भी विचार किया जाना चाहिए.
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