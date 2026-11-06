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सुप्रीम कोर्ट ने OBC क्रीमी लेयर के मानदंडों पर अपना रुख दोहराया, फैसला भविष्य से लागू नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 11 मार्च के अपने फैसले को दोहराया, जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के वेतन या आय को अपने आप में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर से बाहर रखने का निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता.

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें फैसले को भविष्य में लागू करने का अनुरोध किया गया था. बेंच ने कहा कि फैसले के क्रियान्वयन को टालने का कोई ठोस या उचित औचित्य नहीं है.