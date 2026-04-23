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'डोनेशन का कोई सबूत नहीं, तो मुआवजा दें': अनंतनाग स्कूल केस में जम्मू कश्मीर प्रशासन से हाई कोर्ट ने कहा

यह मामला नैना गांव में एक कनाल और छह मरला जमीन के बारे में था. याचिकाकर्ता ने कहा कि जमीन उनकी थी और सरकार ने बिना किसी अधिग्रहण या मुआवजा के स्कूल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया.

High Court tells J&K administration in Anantnag School Case
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : April 23, 2026 at 3:05 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सरकार बिना सही प्रक्रिया के निजी जमीन अपने पास नहीं रख सकती और उसे मालिकों को मुआवजा देना होगा, भले ही दावा बहुत देर से उठाए गए हों.

अपने 9 पन्नों के फैसले में, श्रीनगर के जस्टिस एमए चौधरी ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के तीन लोगों की याचिका स्वीकार की और राज्य प्रशासन को चार हफ्ते के अंदर जमीन अधिग्रहण शुरू करने और कानून के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया.

यह याचिका 70 साल के गुलाम नबी अल्लाई , 55 साल के गुलजार अहमद अल्लाई और 50 साल के मुश्ताक अहमद अल्लाई ने दायर की थी. ये सभी स्वर्गीय अब्दुल खालिक अल्लाई के बेटे हैं. और अनंतनाग के बिजबेहरा के नैना गांव के रहने वाले हैं.

उनका प्रतिनिधित्व वकील रिजवान-उल-जमान भट ने किया. जवाब देने वालों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर अपने स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए, डायरेक्टर स्कूल शिक्षा कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाग, चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग और जोनल एजुकेशन ऑफिसर बिजबेहरा शामिल थे. सरकार का प्रतिनिधित्व डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रमदीप सिंह ने किया.

यह मामला नैना गांव में एक कनाल और छह मरला जमीन के बारे में था. याचिकाकर्ता ने कहा कि जमीन उनकी थी और सरकार ने बिना किसी अधिग्रहण या मुआवजा के स्कूल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पिता ने अपनी जिंदगी में मुआवजा मांगा था और वे दावा को आगे बढ़ाते रहे.

नवंबर 2023 में भेजे गए लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला, जिससे रिट याचिका दायर की गई. सरकार ने दलील दी कि जमीन 2006 में याचिकाकर्ता के एक रिश्तेदार ने दान की थी और दावा किया कि केस में देरी और लापरवाही हुई. कोर्ट ने पाया कि प्रशासन दान को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या राजस्व रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहा. कोर्ट ने कहा कि, दान की दलील के साथ सबूत होने चाहिए. सिर्फ जमीन के मालिक की चुप्पी पर आधारित अंदाजा काफी नहीं है.

अदालत ने कहा कि सरकार अपने कब्जे वाली जमीन के लिए मुआवजा देने से इनकार करने के लिए बिना सबूत वाले दावों पर भरोसा नहीं कर सकती. अपनी बात कहते हुए, कोर्ट ने कहा, "राज्य कानूनी अधिग्रहण या मुआवजे के बिना प्राइवेट जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, दान के दावों के साथ डॉक्यूमेंट्री या भरोसेमंद सबूत होने चाहिए, देरी उस दावे को नहीं हरा सकती जहां राज्य गैर-कानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा करता रहे और सरकार नागरिकों की जमीन पर प्रतिकूल कब्जा (एडवर्स पजेशन) के जरिए मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकती.

विद्या देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने दोहराया कि आर्टिकल 300A के तहत प्रॉपर्टी का अधिकार एक संवैधानिक और मानवाधिकार बना हुआ है. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जमीन से कब्जा हटाना बिना सही प्रक्रिया के कोई नागरिक इस अधिकार का उल्लंघन करता है. कोर्ट ने कहा कि जमीन के मालिकों को सालों तक बिना मुआवजे के जमीन के एक छोटे से टुकड़े से वंचित रखा गया.

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के वंचित होने को सिर्फ इसलिए सही नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मालिकों ने पहले कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया. कोर्ट ने कहा कि, जमीन के मालिक को बिना अधिग्रहण या मुआवजे के पेमेंट के उसकी प्रॉपर्टी से नहीं हटाया जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि जब अन्याय जारी रहता है तो देरी से किए गए दावों पर भी विचार किया जाना चाहिए याचिका को मंजूरी देते हुए, कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह राइट टू फेयर कम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एक्ट, 2013 के तहत अधिग्रहण शुरू करें, फैसला मिलने के चार हफ्ते के अंदर प्रक्रिया पूरा करें और याचिकाकर्ता को जल्द से जल्द मुआवजा तय करके दें.

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