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पुनर्मतदान के आदेश के बीच फालता मतदान पर दिलीप घोष बोले- TMC की जीत की कोई संभावना नहीं

बीजेपी नेता दिलीप घोष ( ANI )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जीतने का कोई चांस नहीं है. टीएमसी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है. वे यह सब अपने वर्कर्स को मेंटल सपोर्ट देने के लिए कर रहे हैं. घोष ने चुनाव क्षेत्र में पोलिंग के आसपास के डेवलपमेंट पर रिएक्शन देते हुए आईएएनएस से ​​कहा. उन्होंने आगे दावा किया कि इस इलाके के वोटर्स को पहले भी दबाव और डर का सामना करना पड़ा है. कई सालों तक लोग वोट नहीं दे पाते थे. चुनाव के पहले दिन, रात में लोगों से वोटर कार्ड छीन लिए जाते थे. आज, लोग बाहर आकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है. उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है. उन्होंने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा.