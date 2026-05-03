ETV Bharat / bharat

पुनर्मतदान के आदेश के बीच फालता मतदान पर दिलीप घोष बोले- TMC की जीत की कोई संभावना नहीं

बंगाल में काउंटिंग से पहले माहौल गर्म है. बीजेपी और टीएमसी नेताओं की बयानबाजी चरम पर है.

WEST BENGAL ELECTION 2026
बीजेपी नेता दिलीप घोष (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 3, 2026 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग को लेकर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच बीजेपी नेता दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के जीतने का कोई चांस नहीं है.

टीएमसी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है. वे यह सब अपने वर्कर्स को मेंटल सपोर्ट देने के लिए कर रहे हैं. घोष ने चुनाव क्षेत्र में पोलिंग के आसपास के डेवलपमेंट पर रिएक्शन देते हुए आईएएनएस से ​​कहा. उन्होंने आगे दावा किया कि इस इलाके के वोटर्स को पहले भी दबाव और डर का सामना करना पड़ा है.

कई सालों तक लोग वोट नहीं दे पाते थे. चुनाव के पहले दिन, रात में लोगों से वोटर कार्ड छीन लिए जाते थे. आज, लोग बाहर आकर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है. उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है. उन्होंने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए कहा.

यह बात तब आई है जब चुनाव आयोग ने फालता विधानसभा सीट के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों पर पूरी तरह से दोबारा वोटिंग का आदेश दिया. यह फैसला तब लिया गया जब चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी का जिक्र किया.

आयोग के मुताबिक दोबारा वोटिंग जिसमें सहायक पोलिंग स्टेशनों पर भी वोटिंग शामिल है. इन जगहों पर 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोटिंग होगी. फालता के लिए वोटों की गिनती 24 मई को होगी, बाकी सीटों से अलग, जहाँ 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हुए दो फेज के चुनावों के बाद 4 मई को वोटों की गिनती होनी है.

फालता के अलावा चुनाव आयोग ने डायमंड हार्बर और मगराहाट पश्चिम चुनाव क्षेत्रों के 15 पोलिंग बूथ पर भी दोबारा वोटिंग का आदेश दिया है. इन बूथों को रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के आधार पर रद्द घोषित किया गया था. इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक मुकाबला तेज कर दिया है और पार्टियां दोबारा वोटिंग और आने वाले अहम मतगणना के दिनों के लिए तैयार हो रही हैं, ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप चर्चा में छाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले हाई अलर्ट, 11 जिले हिंसा के लिए बेहद संवेदनशील

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026
तृणमूल कांग्रेस
बीजेपी नेता दिलीप घोष
WEST BENGAL ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.