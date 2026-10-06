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किसी भी पार्टी ने शाम 4 बजे तक मीटिंग के लिए समय नहीं मांगा, इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर ECI का बयान

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस सांसदों ने मंगलवार को नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में धरना दिया. ( ANI )

नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों की चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मिलने की मांग के बीच ECI ने मंगलवार रात कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने शाम 4 बजे तक मीटिंग के लिए समय नहीं मांगा था.

राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की ओर मार्च किया. लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए थे.

ECI ने एक बयान में कहा, "आज सुबह, जब कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर रही थीं, तो मीडिया से पता चला कि कुछ सांसद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोग से मिलना चाहते थे. आज के घटनाक्रम के बारे में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आज शाम 4.00 बजे तक, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रतिनिधि के जरिये चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहले से समय नहीं मांगा था.

हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा कि इसके बाद शाम करीब 4.00 बजे दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना और एक ज्ञापन पत्र सौंपना चाहता है.

ECI ने बताया कि 2025 में, उसने राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग के लिए एक प्रक्रिया तय की थी. बयान में कहा गया, "सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में बताया गया था और वे इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं. जब भी किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, या कई पार्टियों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, आयोग से मिलना चाहता है, तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये पहले से मीटिंग का समय लेता है. इसके बाद मीटिंग दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय समय पर होती है."

आयोग ने कहा कि शाम 4.00 बजे के बाद, जब वह सांसदों के साथ मीटिंग के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, तो दिल्ली पुलिस के DCP ने उसे बताया कि जो मीटिंग मांगी जा रही है, वह 240 सांसदों के ग्रुप के साथ होनी है और प्रस्तावित जगह पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी है.