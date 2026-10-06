किसी भी पार्टी ने शाम 4 बजे तक मीटिंग के लिए समय नहीं मांगा, इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन पर ECI का बयान
चुनाव आयोग ने कहा कि शाम करीब 4.00 बजे दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली कि एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहता है.
Published : October 6, 2026 at 10:56 PM IST
नई दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक के सांसदों की चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मिलने की मांग के बीच ECI ने मंगलवार रात कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने शाम 4 बजे तक मीटिंग के लिए समय नहीं मांगा था.
राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर की ओर मार्च किया. लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए थे.
ECI ने एक बयान में कहा, "आज सुबह, जब कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर रही थीं, तो मीडिया से पता चला कि कुछ सांसद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोग से मिलना चाहते थे. आज के घटनाक्रम के बारे में, यह स्पष्ट किया जाता है कि आज शाम 4.00 बजे तक, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रतिनिधि के जरिये चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहले से समय नहीं मांगा था.
हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा कि इसके बाद शाम करीब 4.00 बजे दिल्ली पुलिस से जानकारी मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलना और एक ज्ञापन पत्र सौंपना चाहता है.
ECI ने बताया कि 2025 में, उसने राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग के लिए एक प्रक्रिया तय की थी. बयान में कहा गया, "सभी राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में बताया गया था और वे इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं. जब भी किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, या कई पार्टियों का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल, आयोग से मिलना चाहता है, तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि के जरिये पहले से मीटिंग का समय लेता है. इसके बाद मीटिंग दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से तय समय पर होती है."
आयोग ने कहा कि शाम 4.00 बजे के बाद, जब वह सांसदों के साथ मीटिंग के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था, तो दिल्ली पुलिस के DCP ने उसे बताया कि जो मीटिंग मांगी जा रही है, वह 240 सांसदों के ग्रुप के साथ होनी है और प्रस्तावित जगह पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी है.
ECI ने कहा कि वह इस अनुरोध को अजीब मानता है और इसलिए इसे मंजूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसी मीटिंग सिर्फ उसके परिसर में ही होती हैं.
चुनाव आयोग ने कहा कि उसने प्रस्ताव दिया कि उसके सबसे वरिष्ठ अधिकारी को सांसदों का ज्ञापन लेने के लिए मीटिंग की जगह पर भेजा जा सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होता. हालांकि, सांसदों ने इस ऑफर को भी स्वीकार नहीं किया.
ECI ने कहा कि वह देश की संसदीय और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ अपने खुद के प्रोटोकॉल और परंपराओं का सम्मान करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं.
चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, "कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी समय कमीशन से मीटिंग के लिए अनुरोध कर सकती है; और कमीशन समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मीटिंग के लिए तारीख और समय तय करता है. यह एक नियमित अभ्यास है."
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