'हां, मैं BJP से हूं और मुझे गर्व है': उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर वक्फ बोर्ड प्रमुख दरख्शां अंद्राबी का पलटवार
जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड प्रमुख ने कहा- मस्जिदों में शुक्रवार के धार्मिक उपदेश के लिए वक्फ बोर्ड ने कोई अनिवार्य आदेश जारी नहीं जारी किया है.
Published : October 13, 2026 at 6:59 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने मंगलवार को कहा कि बोर्ड ने अपनी संबद्ध मस्जिदों में शुक्रवार के खुतबे (धार्मिक उपदेश) के लिए समान विषयों को अनिवार्य बनाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक विद्वान और प्रचारक बोर्ड के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपने खुतबे के विषय तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.
श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंद्राबी ने कहा कि न तो उनके पास और न ही वक्फ बोर्ड के किसी अधिकारी के पास यह निर्देश देने का अधिकार है कि धार्मिक नेताओं को शुक्रवार की नमाज के दौरान किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मस्जिदों में एक समान खुतबा थोपना नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक चिंताओं, विशेष रूप से युवाओं और परिवारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देना था.
बोर्ड द्वारा शुक्रवार के खुतबे को अनिवार्य किए जाने की रिपोर्टों को खारिज करते हुए अंद्राबी ने कहा, कहा कि धार्मिक नेता अपने खुतबे का इस्तेमाल सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. जिसमें नशीली दवाओं का दुरुपयोग, मानसिक स्वास्थ्य की चिंताएं, आत्महत्या और परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली मुश्किलें शामिल हैं. उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए चुने गए मुद्दे समाज की जरूरतों और किसी खास समय में लोगों को प्रभावित करने वाली चिंताओं के अनुसार बदले जा सकते हैं.
उन्होंने कहा, "अगर आज हम नशीली दवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम ड्रग्स पर बात करेंगे. अगर हम बेटियों के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो हम उस पर बात करेंगे. अगर बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज में इतना तनाव क्यों है? यह सब कुछ खुद विद्वानों ने तय किया है."
वक्फ बोर्ड की प्रमुख ने कहा कि इस पहल का मकसद धार्मिक विद्वानों को उन समस्याओं पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना था जो समाज, खासकर युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही हैं.
उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब जम्मू-कश्मीर में नशीली दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल, मानसिक तनाव और युवाओं से जुड़ी चुनौतियां सार्वजनिक बहस के महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं. अंद्राबी ने तर्क दिया कि धार्मिक संस्थान अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों, पारिवारिक और सामुदायिक समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अपने मंचों का इस्तेमाल करके इन चिंताओं को दूर करने के प्रयासों में योगदान दे सकते हैं.
उन्होंने साफ किया कि इस प्रस्तावित पहल का उद्देश्य धार्मिक विमर्श को सीमित करना या सभी मस्जिदों के खुतबे के लिए कोई एक ही विषय तय करना बिल्कुल नहीं था. इस पहल के लिए प्रस्तावित ढांचे को स्पष्ट करते हुए, अंद्राबी ने कहा कि इस कोर कमेटी में केवल धार्मिक विद्वान शामिल होंगे और वह खुद इसकी सदस्य नहीं होंगी. उन्होंने कहा, "कोर कमेटी कौन बनाएगा? धार्मिक नेता ही बनाएंगे."
अंद्राबी ने अपनी बात दोहराई कि विद्वान स्वतंत्र रूप से यह तय करेंगे कि वे उन मुद्दों को अपनी नमाज़ियों के सामने कैसे रखें, जिन्हें वे समाज के लिए जरूरी समझते हैं. उन्होंने सामाजिक समस्याओं को दूर करने में धार्मिक विद्वानों की भूमिका की तुलना उन पेशेवरों से की, जो अपने-अपने क्षेत्रों के माध्यम से समाज में अपना योगदान देते हैं.
उन्होंने कहा कि डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक अपने-अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों में काम करते हैं, और इसी तरह धार्मिक विद्वान भी सामाजिक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए अपने ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ प्रयासों को प्रोत्साहित करना था.
वक्फ बोर्ड की प्रमुख ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है. इस आरोप पर सवाल उठाते हुए अंद्राबी ने पूछा कि ऐसा हस्तक्षेप कहां हुआ है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड के कामकाज का बचाव किया. उन्होंने कहा, "भाजपा ने कहां हस्तक्षेप किया? अगर मैं भाजपा की नेता हूं, तो मुझे गर्व है. मुझे आज बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं भाजपा से हूं."
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