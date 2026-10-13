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'हां, मैं BJP से हूं और मुझे गर्व है': उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर वक्फ बोर्ड प्रमुख दरख्शां अंद्राबी का पलटवार

दरख्शां अंद्राबी. (File) ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने मंगलवार को कहा कि बोर्ड ने अपनी संबद्ध मस्जिदों में शुक्रवार के खुतबे (धार्मिक उपदेश) के लिए समान विषयों को अनिवार्य बनाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक विद्वान और प्रचारक बोर्ड के किसी भी हस्तक्षेप के बिना अपने खुतबे के विषय तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं.

श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंद्राबी ने कहा कि न तो उनके पास और न ही वक्फ बोर्ड के किसी अधिकारी के पास यह निर्देश देने का अधिकार है कि धार्मिक नेताओं को शुक्रवार की नमाज के दौरान किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य मस्जिदों में एक समान खुतबा थोपना नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक चिंताओं, विशेष रूप से युवाओं और परिवारों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देना था.