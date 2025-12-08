बिना नेता विरोधी दल के शीतकालीन सत्र शुरू, महाराष्ट्र में नया सियासी ड्रामा!
पिछले विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी की सीटें इतनी कम आईं कि यह अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन सका.
Published : December 8, 2025 at 2:13 PM IST
नागपुर (महाराष्ट्र): नागपुर में सोमवार से महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र के पहले दिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विपक्ष का नेता चुने जाने की मांग की. विधान भवन के बाहर बोलते हुए, उन्होंने विपक्षी दल का चुनाव न करने के लिए महागठबंधन सरकार की आलोचना की. इस पर महागठबंधन सरकार के मंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष को आत्मचिंतन करने की सलाह भी दी.
शिवसेना नेता (यूबीटी) भास्कर जाधव ने विधान भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए विपक्ष की स्थिति स्पष्ट की. भास्कर जाधव ने कहा कि, उन्होंने विपक्ष के नेता के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का लंबा भाषण देखा है. उन्हें विधानमंडल के सचिव द्वारा दिया गया पत्र पढ़ना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि, विपक्ष के नेता पद के लिए कुल विधायकों की संख्या का दस प्रतिशत विपक्ष के विधायक होने की जानकारी झूठी है. जाधव ने कहा कि, इस संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, सचिव द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है कि संख्या बल की कोई शर्त नहीं है. क्या मुख्यमंत्री को यह नहीं पता.
जाधव ने कहा कि, विधानमंडल 2022 से शोर मचा रहा है. उपसभापति को पार्टी में विद्रोह का मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं है. तब से, कानून और परंपराओं को तोड़-मरोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि उदय सामंत ने मुझे आक्रामक कहा." उन्होंने तंज कसा कि सत्ता पक्ष विपक्ष से डरता है जब उसके पास संख्या होती है.
भास्कर जाधव ने आगे कहा कि, उपमुख्यमंत्री का पद सिर्फ एक शोभा है. सरकार को विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद चुनकर लोकतंत्र का भ्रम बनाए रखना चाहिए. उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे के विपक्ष के नेता पद को लेकर कोई चर्चा या खबर नहीं है. जाधव ने कहा कि, उद्धव ठाकरे ने सही कहा है कि उपमुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद या राजनीतिक सुविधा नहीं है. विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक है.
विपक्षी नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध नहीं
वहीं, गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने महा विकास अघाड़ी द्वारा विपक्ष के नेता की मांग को लेकर की गई मांग पर सरकार की स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के पद पर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारियों को है. विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने कहा कि सही समय पर निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि, विपक्षी नेताओं के बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उन्हें सदन में बोलने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है.
इन सबके बीच आदित्य ठाकरे के विपक्ष का नेता बनने की चर्चा है. इस पर मंत्री देसाई ने कहा, "यह 2019 के मंत्रिमंडल गठन जैसा है. उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाते समय विधायकों की बैठक में कहा था कि मुख्यमंत्री हमारा होगा. लेकिन, वे खुद मुख्यमंत्री बन गए. जबकि आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बन गए...जो अनुभव तब विधायकों ने किया था, वही अब शिवसेना यूबीटी के विधायकों को होगा.
केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे
बेलगाम में मराठी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है. इस बारे में मंत्री देसाई ने कहा कि, कर्नाटक सरकार बेलगाम में हमेशा सीमावर्ती रुख अपनाती है. उन्होंने कहा कि, वे सीमावर्ती क्षेत्र के समन्वय मंत्री हैं. वे समय-समय पर मराठी भाइयों के संबंध में अपने रुख से उन्हें अवगत कराते हैं. लेकिन समय-समय पर उन्हें बताने के बावजूद, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने आगे काह कि, वे उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को सूचित करने के बाद केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे.
"उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत"
शिवसेना (यूबीटी) के मंत्री उदय सामंत ने कहा, उनके पास संख्या नहीं है. ऐसे में उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए. उनका (विपक्ष) काम दोनों उपमुख्यमंत्रियों की आलोचना करना है. उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि, उनके केवल 46 विधायक कैसे चुने गए. विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि, हर सत्र में विपक्ष का नेता न होने की बात चल रही है. चर्चा है कि विपक्षी नेता का नाम बदला जाएगा. सामंत ने कहा कि, भास्कर जाधव विधान परिषद और विधानसभा में अनुभवी हैं। वह आक्रामक हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है.
