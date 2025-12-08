ETV Bharat / bharat

बिना नेता विरोधी दल के शीतकालीन सत्र शुरू, महाराष्ट्र में नया सियासी ड्रामा!

महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, क्या बोले पक्ष विपक्ष के नेता ( ETV Bharat )

नागपुर (महाराष्ट्र): नागपुर में सोमवार से महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र के पहले दिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विपक्ष का नेता चुने जाने की मांग की. विधान भवन के बाहर बोलते हुए, उन्होंने विपक्षी दल का चुनाव न करने के लिए महागठबंधन सरकार की आलोचना की. इस पर महागठबंधन सरकार के मंत्रियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और विपक्ष को आत्मचिंतन करने की सलाह भी दी. शिवसेना नेता (यूबीटी) भास्कर जाधव ने विधान भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए विपक्ष की स्थिति स्पष्ट की. भास्कर जाधव ने कहा कि, उन्होंने विपक्ष के नेता के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का लंबा भाषण देखा है. उन्हें विधानमंडल के सचिव द्वारा दिया गया पत्र पढ़ना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि, विपक्ष के नेता पद के लिए कुल विधायकों की संख्या का दस प्रतिशत विपक्ष के विधायक होने की जानकारी झूठी है. जाधव ने कहा कि, इस संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, सचिव द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है कि संख्या बल की कोई शर्त नहीं है. क्या मुख्यमंत्री को यह नहीं पता. जाधव ने कहा कि, विधानमंडल 2022 से शोर मचा रहा है. उपसभापति को पार्टी में विद्रोह का मुद्दा उठाने का कोई अधिकार नहीं है. तब से, कानून और परंपराओं को तोड़-मरोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि उदय सामंत ने मुझे आक्रामक कहा." उन्होंने तंज कसा कि सत्ता पक्ष विपक्ष से डरता है जब उसके पास संख्या होती है. भास्कर जाधव ने आगे कहा कि, उपमुख्यमंत्री का पद सिर्फ एक शोभा है. सरकार को विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद चुनकर लोकतंत्र का भ्रम बनाए रखना चाहिए. उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे के विपक्ष के नेता पद को लेकर कोई चर्चा या खबर नहीं है. जाधव ने कहा कि, उद्धव ठाकरे ने सही कहा है कि उपमुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद या राजनीतिक सुविधा नहीं है. विपक्ष के नेता का पद संवैधानिक है.