फॉर्म 6 भरने के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, चुनाव आयोग को नोटिस जारी: SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है.
By Sumit Saxena
Published : October 26, 2026 at 8:48 PM IST
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.
यह टिप्पणी तब आई जब एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें 'फॉर्म 6' के जरिए दोबारा आवेदन करने के लिए मजबूर करने से वे कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं. वकील ने दलील दी कि 'फॉर्म 6' में आवेदकों को यह घोषणा करनी होती है कि वे पहले कभी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने पीठ से आग्रह किया कि दावों और आपत्तियों के लिए समय-सीमा बढ़ा दी जाए. बेंच ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को सुने बिना वह ऐसा कोई आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं है. बेंच ने वकील को बताया कि अन्य राज्यों में हुए एसआईआर के मामले में अदालत ने तारीख बढ़ाई है.
बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद पी. दातार ने दलील दी कि राज्य के 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 33 प्रतिशत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद हटा दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि 'तार्किक विसंगति' (logical discrepancy) के आधार पर 1.22 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.
यह देखते हुए कि महाराष्ट्र में अभी कोई चुनाव नहीं होने वाला है, वरिष्ठ वकील ने बेंच से आग्रह किया कि वह चुनाव आयोग से 6 नवंबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची को अभी जारी न करने के लिए कहे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हटाए गए 3 करोड़ मतदाताओं को वापस सूची में शामिल करने में कुछ समय लगेगा.
इस बात पर जोर दिया गया कि निर्वाचन आयोग ने इन हटाए गए मतदाताओं से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए 'फॉर्म 6' भरने को कहा है. वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि 'फॉर्म 6' पहली बार मतदान करने वालों के लिए है, और जो लोग पहले मतदान कर चुके हैं, उनसे 'फॉर्म 6' भरने के लिए नहीं कहा जा सकता.
यह भी तर्क दिया गया कि पुणे और बॉम्बे में 40 प्रतिशत मतदाता गायब हैं. इन शहरों में पुनर्विकास परियोजनाओं (redevelopment projects) के कारण मतदाताओं को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया था, लेकिन उनमें से कई लोगों को 'व्यक्ति नहीं मिला' (person not found) के आधार पर मतदाता सूची से हटा दिया गया.
दातार ने इस बात पर जोर दिया कि किसी ऐसे मौजूदा मतदाता से जिसे SIR (विशेष पुनरीक्षण) प्रक्रिया के बाद सूची से हटा दिया गया था—'फॉर्म 6' भरने के लिए कहना एक अपराध होगा, क्योंकि 'फॉर्म 6' में आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसने पहले कभी मतदान नहीं किया है.
अदालत के ध्यान में यह बात लाई गई कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सूची से हटाए गए जो मतदाता 'फॉर्म 6' भरते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई (prosecution) नहीं की जाएगी. दातार ने कहा, "दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि चिंता न करें, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. लेकिन यह कोई समाधान नहीं है."
उन्होंने आगे कहा कि हटाए गए मतदाताओं के लिए एक अलग फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि 'फॉर्म 6' भरना एक गलत घोषणा (false declaration) करने के समान हो सकता है. सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी."
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