ETV Bharat / bharat

फॉर्म 6 भरने के लिए किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, चुनाव आयोग को नोटिस जारी: SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ( Etv Bharat )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा.

यह टिप्पणी तब आई जब एक वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, उन्हें 'फॉर्म 6' के जरिए दोबारा आवेदन करने के लिए मजबूर करने से वे कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं. वकील ने दलील दी कि 'फॉर्म 6' में आवेदकों को यह घोषणा करनी होती है कि वे पहले कभी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने पीठ से आग्रह किया कि दावों और आपत्तियों के लिए समय-सीमा बढ़ा दी जाए. बेंच ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को सुने बिना वह ऐसा कोई आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं है. बेंच ने वकील को बताया कि अन्य राज्यों में हुए एसआईआर के मामले में अदालत ने तारीख बढ़ाई है. बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद पी. दातार ने दलील दी कि राज्य के 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 33 प्रतिशत मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद हटा दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि 'तार्किक विसंगति' (logical discrepancy) के आधार पर 1.22 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. यह देखते हुए कि महाराष्ट्र में अभी कोई चुनाव नहीं होने वाला है, वरिष्ठ वकील ने बेंच से आग्रह किया कि वह चुनाव आयोग से 6 नवंबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची को अभी जारी न करने के लिए कहे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हटाए गए 3 करोड़ मतदाताओं को वापस सूची में शामिल करने में कुछ समय लगेगा.