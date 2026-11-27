लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी से किसी को नुकसान नहीं होगा: सीएम चंद्रबाबू नायडू
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आधी आबादी वाली महिलाओं को सही प्राथमिकता मिलनी चाहिए.
Published : November 27, 2026 at 10:09 PM IST
नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी बहुत अच्छी बात है और इससे सभी राज्यों में सीटें बढ़ेंगी.
सीएम नायडू दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी और राममोहन नायडू के साथ आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे. दक्षिण भारत में अभी 129 लोकसभा सीटें हैं. परिसीमन के बाद यहां 195 लोकसभा सीटें हो जाएंगी.
उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की 23.76 प्रतिशत सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा. वहीं 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से कोई नुकसान नहीं होगा. अभी आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं. बढ़ोतरी के बाद 38 सीटें हो जाएंगी. बढ़ोतरी के बाद आंध्र प्रदेश के पास पहले की तरह ही 4.6 प्रतिशत सीटें होंगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा समाधानों में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाना सही फैसला है.
उन्होंने कहा कि अभी कई राज्यों में आबादी कम हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र कई ऐतिहासिक फैसले ले रहा है. उन्होंने कहा कि हमें बदलते समय के हिसाब से कदम उठाने चाहिए. सीएम नायडू ने कहा कि हम 30 साल से महिला आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं. हम महिला रिजर्वेशन पर केंद्र के साथ मिलकर कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को महिलाओं के हक का साथ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं बल्कि देश की भलाई जरूरी है.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आधी आबादी वाली महिलाओं को सही प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि महिला बिल को हराने वालों को लोग कभी माफ नहीं करेंगे. अगर बिल फिर से हार भी जाता है, तो भी एनडीए की कोशिशें जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां समस्या का हल नहीं दे रही हैं. सभी पार्टियों को महिलाओं की ताकत का सम्मान करना चाहिए.
#WATCH | Delhi: On ANI's question of whether he sees the current Delimitation Bill as a win-win situation for all especially when it was called "the biggest defeat of NDA and PM Modi in the last 12 yrs" when defeated the last time, Andhra Pradesh CM N. Chandrababu Naidu says, "...It was not NDA's loss. It was not Prime Minister's defeat. At that time it was the defeat of women's political empowerment...But PM never lost that approach. Again, he is bringing the Bill. He is fighting. Any number of times you oppose, Prime Minister will be the ultimate winner. People will remember him forever. It is going to happen. I really appreciate the Prime Minister on this occasion. Historical Bill, historical decision, historical time..."— ANI (@ANI) November 27, 2026
बता दें कि केंद्र ने महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों तथा विधानसभाओं की सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है. सीटों के इस नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को 2051 तक लागू रखा जाएगा.
संविधान (132वां संशोधन) विधेयक, 2026, सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाना है. इसमें सदन की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों से अधिकतम 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य हो सकेंगे. विधेयक में किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर 650 करने का भी प्रस्ताव है.
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, "इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए एक-तिहाई आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करना है."
इसमें कहा गया है कि परिसीमन प्रक्रिया के तहत लोकसभा और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिसीमन से ठीक पहले मौजूद सीटों की संख्या के अलावा 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.
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