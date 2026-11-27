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लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी से किसी को नुकसान नहीं होगा: सीएम चंद्रबाबू नायडू

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू शुक्रवार को नई दिल्ली में 1 जनपथ पर परिसीमन बिल जैसे जरूरी मुद्दों पर मीडिया से बात करते हुए. केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद रहे. ( ANI )

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी बहुत अच्छी बात है और इससे सभी राज्यों में सीटें बढ़ेंगी.

सीएम नायडू दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी और राममोहन नायडू के साथ आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे. दक्षिण भारत में अभी 129 लोकसभा सीटें हैं. परिसीमन के बाद यहां 195 लोकसभा सीटें हो जाएंगी.

उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की 23.76 प्रतिशत सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा. वहीं 50 प्रतिशत बढ़ोतरी से कोई नुकसान नहीं होगा. अभी आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं. बढ़ोतरी के बाद 38 सीटें हो जाएंगी. बढ़ोतरी के बाद आंध्र प्रदेश के पास पहले की तरह ही 4.6 प्रतिशत सीटें होंगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा समाधानों में 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाना सही फैसला है. उन्होंने कहा कि अभी कई राज्यों में आबादी कम हो रही है. ऐसे में पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र कई ऐतिहासिक फैसले ले रहा है. उन्होंने कहा कि हमें बदलते समय के हिसाब से कदम उठाने चाहिए. सीएम नायडू ने कहा कि हम 30 साल से महिला आरक्षण का इंतजार कर रहे हैं. हम महिला रिजर्वेशन पर केंद्र के साथ मिलकर कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को महिलाओं के हक का साथ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसमें राजनीति नहीं बल्कि देश की भलाई जरूरी है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आधी आबादी वाली महिलाओं को सही प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि महिला बिल को हराने वालों को लोग कभी माफ नहीं करेंगे. अगर बिल फिर से हार भी जाता है, तो भी एनडीए की कोशिशें जारी रहेंगी. उन्होंने कहा कि परिसीमन का विरोध करने वाली विपक्षी पार्टियां समस्या का हल नहीं दे रही हैं. सभी पार्टियों को महिलाओं की ताकत का सम्मान करना चाहिए.