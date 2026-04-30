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कर्नाटक: बेलगावी में एक परिवार ने अपने समुदाय पर सोशल बॉयकॉट करने का आरोप लगाया

कर्नाटक के बेलगावी में एक परिवार ने अपने समुदाय पर सोशल बॉयकॉट करने का आरोप लगाया ( ETV Bharat )

बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक समुदाय के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. इसमें एक परिवार ने सामाजिक बहिष्कार, धमकियों और उत्पीड़न का आरोप लगाया है जबकि समुदाय के नेताओं ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है और जवाबी आरोप लगाए हैं. यह घटना बेलगावी तालुक की है, जहां एक दामोदर (परिवर्तित नाम) परिवार ने अपने ही समुदाय के लोगों पर मंदिर के पुजारी से हुए झगड़े के बाद उन्हें अलग-थलग करने का आरोप लगाया है. मीडिया से बात करते हुए दामोदर ने दावा किया कि झगड़ा तब शुरू हुआ जब उनके परिवार ने मंदिर के एक पुजारी के बयानों पर सवाल उठाए. उनके अनुसार पुजारी ने कुछ ऐसे दावे किए थे जिन पर परिवार को विश्वास नहीं था. दामोदर ने कहा कि जब उनके नवजात बेटे की जन्म के सिर्फ चार दिन बाद मौत हो गई, तो उन्होंने पुजारी से बहस की जबकि पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि परिवार के साथ अच्छा होगा. बाद में समुदाय के कुछ बड़े-बुजुर्ग ने कथित रूप से परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया. दामोदर ने आगे आरोप लगाया कि गांव वालों को उनके परिवार से बात न करने की हिदायत दी गई थी, और ऐसा करने वाले पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि नियम तोड़ने की रिपोर्ट करने वालों के लिए 1,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था.