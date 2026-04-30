कर्नाटक: बेलगावी में एक परिवार ने अपने समुदाय पर सोशल बॉयकॉट करने का आरोप लगाया
एक परिवार का आरोप है कि उसके समाज के लोग पुजारी को लेकर विवाद में समाज से बॉयकॉट कर दिया.
Published : April 30, 2026 at 12:06 PM IST
बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक समुदाय के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया. इसमें एक परिवार ने सामाजिक बहिष्कार, धमकियों और उत्पीड़न का आरोप लगाया है जबकि समुदाय के नेताओं ने इन आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है और जवाबी आरोप लगाए हैं.
यह घटना बेलगावी तालुक की है, जहां एक दामोदर (परिवर्तित नाम) परिवार ने अपने ही समुदाय के लोगों पर मंदिर के पुजारी से हुए झगड़े के बाद उन्हें अलग-थलग करने का आरोप लगाया है. मीडिया से बात करते हुए दामोदर ने दावा किया कि झगड़ा तब शुरू हुआ जब उनके परिवार ने मंदिर के एक पुजारी के बयानों पर सवाल उठाए.
उनके अनुसार पुजारी ने कुछ ऐसे दावे किए थे जिन पर परिवार को विश्वास नहीं था. दामोदर ने कहा कि जब उनके नवजात बेटे की जन्म के सिर्फ चार दिन बाद मौत हो गई, तो उन्होंने पुजारी से बहस की जबकि पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि परिवार के साथ अच्छा होगा. बाद में समुदाय के कुछ बड़े-बुजुर्ग ने कथित रूप से परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया.
दामोदर ने आगे आरोप लगाया कि गांव वालों को उनके परिवार से बात न करने की हिदायत दी गई थी, और ऐसा करने वाले पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि नियम तोड़ने की रिपोर्ट करने वालों के लिए 1,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था.
उन्होंने कहा कि इस वजह से परिवार को शादियों और गृहप्रवेश जैसे सामाजिक कामों से बाहर रखा गया. उन्होंने लगातार परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया और कहा कि सुरक्षा की वजह से वह अपनी पत्नी के साथ बेलगावी में किराए के घर में रहने चले गए. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में कुछ अनजान लोगों ने उनके घर पर पत्थर फेंके, जिससे खिड़की के शीशे टूट गए, जब उनकी मां और बहन अंदर अकेली थी.
परिवार ने हिरेबागेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई लेकिन 15 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. हालांकि, संबंधित समुदाय के नेताओं ने सामाजिक बहिष्कार के सभी आरोपों से इनकार किया है. बेलगावी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दामोदर परिवार के खिलाफ ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है.
समुदाय के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि परिवार ने मंदिर में जिसमें एक स्थानीय मेले के दौरान भी शामिल है, गड़बड़ी की थी और धार्मिक मान्यताओं का अपमान किया था. उन्होंने परिवार पर पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव करने और धमकी देने का भी आरोप लगाया.
एक सदस्य ने आगे आरोप लगाया कि दामोदर का क्रिमिनल अतीत रहा है और वह दूसरों के लिए खतरा था. नेताओं ने कहा कि उन्होंने लोगों को सिर्फ परेशान करने वाले लोगों से दूर रहने की सलाह दी थी और कोई औपचारिक बहिष्कार नहीं किया था. उन्होंने कहा कि पहले भी मीटिंग के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परिवार सुलह के लिए तैयार नहीं हुआ था. उन्होंने दोहराया कि वे अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं. स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, दोनों तरफ से दावे अलग-अलग हैं और अभी तक कोई साफ हल नहीं निकला है.