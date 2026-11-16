देश के लिए रामोजी राव के योगदान की बराबरी कोई नहीं कर सकता: रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 कार्यक्रम में बोले अमित शाह
रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि रामोजी राव खुद में एक संस्था थे. निखिल बापट की रिपोर्ट.
Published : November 16, 2026 at 10:47 PM IST
विजयवाड़ा: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को मीडिया के दूरदर्शी रामोजी राव (Ramoji Rao) की तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी देश के लिए उनके योगदान की बराबरी नहीं कर सकता.
यहां डॉ. बीआर अंबेडकर कलावेदिका में रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026 ( Ramoji Excellence Awards 2026) कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों को संबोधित करते हुए, शाह ने याद किया कि कैसे रामोजी राव अपने आप में एक संस्था थे, जिनकी विरासत उनके जाने के बाद भी देश को प्रेरणा देती है.
शाह ने कहा, "रामोजी राव हमारे बीच नहीं हैं लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपने काम से खुद में एक इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं. इसलिए जब वे जिंदा नहीं होते, तब भी वे अपना योगदान दे चुके होते हैं जो देश को प्रेरणा देता है."
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में इतने बड़े पैमाने पर देश के लिए उतना योगदान नहीं दे सकता जितना रामोजी राव ने दिया. शाह ने कहा कि रामोजी राव के पास एक विजन और पक्का इरादा था जिसके साथ उन्होंने ईनाडु शुरू किया. उन्होंने कहा, "आज जब हम रामोजी राव के योगदान को देखते हैं तो मुझे लगता है कि रामोजी राव की तुलना सिर्फ रामनाथ गोयनका से की जा सकती है."
इस मौके पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर जस्टिस एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण गेस्ट ऑफ ऑनर थे. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और किंजरापु राम मोहन नायडू और अलग-अलग फील्ड के दूसरे जाने-माने लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए.
कार्यक्रम की शुरुआत चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण, मार्गदर्शी की एम़डी शैलजा किरण और रामोजी फिल्म सिटी के एमडी ने दीप जलाकर की. फिल्म सिटी डायरेक्टर कीर्ति सोहाना, ईटीवी भारत की डायरेक्टर चेरुकुरी बृहती और ईटीवी डायरेक्टर पूर्ण सुजय ने गेस्ट और अवॉर्ड पाने वालों का स्वागत किया. कार्यक्रम की शुरुआत में शाह ने तेलुगु में बात न कर पाने के लिए माफी मांगी. ऐसे में आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने कार्यक्रम के दौरान शाह के अनुवादक (ट्रांसलेटर) का भी काम किया.
कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए रामोजी ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी किरण को धन्यवाद देते हुए शाह ने याद किया कि कैसे वह पहली बार श्री रामोजी राव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मिले थे.
शाह ने कहा, "मैं रामोजी राव जी से एक अचानक हुए कार्यक्रम में मिला था. नरेंद्र मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था. मैं, चंद्रबाबू नायडू और रामोजी राव उसमें शामिल हो रहे थे. इतनी भीड़ थी कि मुझे अपनी कार नहीं दिखी. ऐसे में रामोजी राव और चंद्रबाबू नायडू ने मुझे गुजरात भवन तक लिफ्ट दी. इस तरह मैं उनसे (रामोजी राव) पहली बार मिला था."
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब भी वह रामोजी राव से मिलते थे, तो वह इस बात से हैरान रह जाते थे कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा यात्रा नहीं करता, वह देश में हो रही हर चीज के बारे में पूरी तरह जानता है और उस पर विस्तार से चर्चा कर सकता है.
शाह ने रामोजी राव को याद करते हुए कहा कि उनके साथ बैठक में उन्हें पता चला कि देश के मुद्दों पर बोलते समय वह साफ रहते थे. इतना ही नहीं वह अपनी पक्की राय रखते थे और उसे बिना डरे जाहिर करते थे. भाजपा के वरिष्ठ ने और केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने रामोजी राव के साथ एक और मुलाकात को याद किया, जहां मीडिया इस बड़े नाम ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बहुत विस्तार से चर्चा की थी.
शाह ने कहा, "मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के कोने-कोने का दौरा किया था. उन्हें उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी विस्तार में जानकारी थी. उस दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में जो अंदाजा मेरे साथ साझा किया, नतीजे बिल्कुल वैसे ही निकले."
शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद रामोजी राव उनसे मिले और कहा कि नॉर्थ-ईस्ट में समस्या खत्म करना आर्टिकल 370 से कहीं बड़ा काम है. उन्होंने कहा, "वह (रामोजी राव) इतिहास, आबादी, समस्याओं और बगावत की असली वजह जानते थे. मैंने उनसे कहा कि अगर हम देश में समस्याओं को हल करना चाहते हैं, तो रामोजी राव साहब को ऑनरेरी सलाहकार बनाया जाना चाहिए."
शाह ने कहा कि रामोजी राव के लिए उनका सम्मान दिन-ब-दिन बढ़ता गया और उन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकी (लेटेस्ट टेक्नोलॉजी) अपनाने और नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए दूर की सोचने वाले नेता की तारीफ की. शाह ने कहा, "पहली बार जब प्राइवेट न्यूज चैनल शुरू हुए तो उस समय उनके अलावा किसी ने भी एक रीजनल (क्षेत्रीय) 24-घंटे के न्यूज चैनल के बारे में नहीं सोचा होगा. उन्होंने सिर्फ तेलुगु ही नहीं, बल्कि सभी दूसरी भाषाओं में ईटीवी चैनल शुरू किए. उन्हें मजबूत किया और यह पक्का किया कि ईटीवी नेटवर्क के जरिए देश के हर व्यक्ति को सच पता चले."
उन्होंने रामोजी राव के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में भी बताया. शाह ने कहा, "मैं देख सकता था कि उनकी (रामोजी राव) सेहत बिगड़ रही थी. मैंने उनसे हल्के-फुल्के अंदाज़ में पूछा कि युवा रामोजी राव अब क्या करेंगे. उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि वह स्मार्टफोन टीवी चैनल शुरू करना चाहते हैं. मैं देख सकता था कि उन्होंने बीमार होने के बावजूद यह लक्ष्य पूरा किया. उनमें योगदान देने का जोश था, जिसने उन्हें इतना महान इंसान बनाया."
शाह ने रामोजी राव की बोलने की आजादी से कभी समझौता न करने के लिए भी तारीफ़ की। "चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वह अपनी बोलने की आज़ादी से कभी समझौता नहीं करते थे। यह इस बेसिक आइडिया से आया था कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा पिलर है."
शाह ने कहा कि जो लोग अपने मूल्यों के लिए कोशिश करते हैं वे महान इंसान होते हैं और रामोजी राव ऐसे ही एक इंसान थे. शाह ने कहा, "उन्होंने सिर्फ संगठन नहीं, बल्कि संस्थाएं बनाईं. संस्थाएं अपने फाउंडर के सिद्धांतों पर चलती हैं." उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रामोजी राव के महान योगदान को भी याद किया. "रामोजी फिल्म स्टूडियो के बिना किसी भी भाषा में किसी भी फिल्म के बारे में सोचा नहीं जा सकता."
उन्होंने कहा, "2016 में जब रामोजी राव को पद्म विभूषण दिया गया था तो एक जाने-माने गुजराती अखबार ने लिखा था कि यह पत्रकारिता और तेलुगु गौरव का सम्मान है." इसके बाद शाह ने हाइड्रोजन ट्रेन समेत नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की.
शाह ने कहा, "राम मोहन नायडू वहां हैं. भारत ने तरक्की की है और उनके पास 150 एयरपोर्ट हैं. रूस-यूक्रेन और ईरान युद्धों के बीच, मूडीज ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है. हमें खुश होना चाहिए कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं."
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