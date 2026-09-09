ETV Bharat / bharat

भारत रत्न प्रोफेसर सीएनआर राव को मिला SIR नोटिस? बेंगलुरु के निर्वाचन अधिकारी ने दी सफाई

स्पष्टीकरण में कहा गया कि यह अभ्यास एसआईआर का एक रूटीन हिस्सा था और इसे प्रोफेसर राव को नोटिस जारी करने के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए.

प्रोफेसर राव के घर पर गणना फॉर्म दिया गया जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, SIR अभ्यास के तहत चुनाव अधिकारी प्रोफेसर राव के घर गए थे और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को सम्मान के साथ गणना फॉर्म दिए. उन्होंने कहा कि यह दौरा राज्य SVEEP नोडल ऑफिसर और बेंगलुरु वेस्ट सिटी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर के साथ किया गया था. इसके बाद एसआईआर प्रक्रिया के तहत गणना फॉर्म में जरूरी जानकारी भरी गई.

दरअसल, मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी खबरें आईं कि प्रोफेसर राव को एसआईआर का नोटिस भेजा गया था. महेश्वर राव ने अपनी चुनावी जानकारी के सत्यापन के हालात बताते हुए कहा, "भारत रत्न प्रोफेसर सी.एन.आर. राव को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है."

बेंगलुरु: कर्नाटक में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के सिलसिले में भारत रत्न प्रोफेसर सी.एन.आर. राव को नोटिस जारी करने की खबरों पर बेंगलुरु के जिला निर्वाचन अधिकारी महेश्वर राव ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में SIR के सिलसिले में प्रोफेसर राव को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था.

2002 और मौजूदा चुनावी रिकॉर्ड में अंतर

चुनाव अधिकारियों ने यह भी बताया कि 2002 की वोटर लिस्ट और मौजूदा वोटर लिस्ट में प्रोफेसर राव के नाम में अंतर है. स्पष्टीकरण में दिए गए आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, प्रो. राव का नाम तत्कालीन 76-मल्लेश्वरम विधानसभा क्षेत्र की 2002 की मतदाता सूची में दर्ज था. उनका नाम भाग संख्या 129 के क्रम संख्या 431 पर दर्ज था, जहां उनके नाम के स्थान पर "रामा" लिखा हुआ था.

वर्तमान 157-मल्लेश्वरम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में, वह भाग संख्या 59 में क्रम संख्या 187 पर "प्रोफेसर सी.एन. राव एम" के नाम से पंजीकृत हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्टीकरण में कहा, "प्रोफेसर सी.एन.आर. राव अभी मतदाता के तौर पर रजिस्टर्ड हैं और उनका नाम ड्राफ्ट वोटर रोल में भी शामिल किया गया है."

बिना नोटिस के अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल करने की सिफारिश

पुराने और वर्तमान चुनावी रिकॉर्ड में नाम में अंतर होने की वजह से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नोटिस जारी करने की जरूरत पड़ सकती थी. हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने प्रोफेसर राव को कोई नोटिस जारी नहीं किया. मौजूद इलेक्टोरल रिकॉर्ड और प्रोफेसर राव की हैसियत को देखते हुए, BLO ने सिफारिश की कि उनका नाम रखा जाए और अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाए.

महेश्वर राव ने साफ किया, "बूथ लेवल ऑफिसर ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है और फाइनल वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करने की सिफारिश की है. उसी हिसाब से जरूरी कार्रवाई की जा रही है."

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ संबंधित चुनावी रिकॉर्ड की कॉपी भी संलग्न की गई हैं ताकि जानकारी को सत्यापित किया जा सके और प्रोफेसर राव को नोटिस भेजे जाने की रिपोर्ट से पैदा हुए भ्रस को दूर किया जा सके.

यह भी पढ़ें- तेलंगाना में 'SIR' की डेडलाइन तीन हफ्ते बढ़ाई गई