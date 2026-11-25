शरजील इमाम और उमर खालिद को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली दंगा साजिश केस में शरजील इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.
By Sumit Saxena
Published : November 25, 2026 at 3:29 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित 'व्यापक साजिश' से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद को बुधवार को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
सुनवाई के दौरान खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस बीच अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया. वहीं, इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने भी लंबे समय से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए इसी तरह की राहत देने का अनुरोध किया. हालांकि बेंच ने कहा नहीं नहीं आज नहीं.
बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार करने से पहले वह पुलिस का पक्ष सुनेगी. जस्टिस बागची ने सिब्बल से कहा कि उन्होंने अंतरिम बेल के लिए अनुरोध किया है. इसलिए राज्य को इसका जवाब देने दें. सिब्बल ने कहा कि इसे जल्दी करें. सीजेआई ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे की जांच के लिए तीन जजों की बेंच बनानी होगी.
हालांकि दवे ने कहा कि संदर्भ आदेश का मौजूदा याचिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा कि वे जनवरी में पहले के फैसले के अनुसार दायर की गई थीं, जिसमें उन्हें एक साल बाद बेल के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रेफरेंस ऑर्डर भी उसी एफआईआर में पास किया गया था. सीजेआई ने दवे से कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन को देखते हुए मुझे अपना दिमाग लगाना होगा. यह मेरा जजमेंट (नजीब केस) था जिस पर चर्चा हो रही है. इसलिए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है. एक बेंच कहती है कि नजीब का मतलब यह है (दूसरी बेंच कहती है कि इसका मतलब यह नहीं है)...मुझे बताया जा रहा है कि मैंने क्या कहा है..."
बेंच ने निर्देश दिया कि इस मामले को विचार के लिए तीन जजों की बेंच बनाने के लिए प्रशासनिक पक्ष पर सीजेआई के सामने रखा जाए. सिब्बल ने बेंच से मामले में देरी न करने का आग्रह किया. बेंच ने कहा कि उसे पता है कि जनवरी के उस फैसले के हिसाब से वे एक साल की जेल पूरी कर लेंगे. सीजेआई ने कहा, "हमारे पास टिप्स की तारीखें हैं. हम अपना होमवर्क भी करते हैं." सिब्बल ने बेंच से मामले को अंतरिम बेल के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. बेंच ने कहा कि वह मुख्य मामले में नोटिस जारी करेगी.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिकाओं में दोनों कार्यकर्ताओं ने यह दलील देते हुए जमानत मांगी है कि अभियोजन पक्ष संरक्षित गवाहों से पूछताछ करने में विफल रहा है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक की अवधि समाप्त होने वाली है.
नागरिकता (संशोधन) एक्ट (CAA), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क गई थी. इमाम को इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि खालिद को 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था.
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