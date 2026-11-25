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शरजील इमाम और उमर खालिद को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

उमर खालिद और शरजील इमाम ( फाइल फोटो) ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे कथित 'व्यापक साजिश' से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद को बुधवार को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.

शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

सुनवाई के दौरान खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस बीच अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया. वहीं, इमाम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने भी लंबे समय से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए इसी तरह की राहत देने का अनुरोध किया. हालांकि बेंच ने कहा नहीं नहीं आज नहीं. बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत के अनुरोध पर विचार करने से पहले वह पुलिस का पक्ष सुनेगी. जस्टिस बागची ने सिब्बल से कहा कि उन्होंने अंतरिम बेल के लिए अनुरोध किया है. इसलिए राज्य को इसका जवाब देने दें. सिब्बल ने कहा कि इसे जल्दी करें. सीजेआई ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे की जांच के लिए तीन जजों की बेंच बनानी होगी. हालांकि दवे ने कहा कि संदर्भ आदेश का मौजूदा याचिकाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा कि वे जनवरी में पहले के फैसले के अनुसार दायर की गई थीं, जिसमें उन्हें एक साल बाद बेल के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी.