असम में NDA में सीट-शेयरिंग पर अभी ऐलान नहीं, 15 फरवरी के बाद बनेगी बात

हिमंत बिस्वा सरमा: असम में NDA में सीट-शेयरिंग पर 15 फरवरी के बाद होगा एलान. ( ETV Bharat )

गुवाहाटी (असम): अपने सहयोगियों, खासकर असम गण परिषद को दिए एक जरूरी मैसेज में, BJP ने साफ कर दिया है कि असम में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग का इंतजाम 2021 के चुनावों में हुई डील के आधार पर होगा.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग के इंतजाम के बारे में फाइनल अनाउंसमेंट 15 फरवरी से पहले नहीं किया जाएगा. BJP नेता ने भरोसा दिलाया कि अलायंस बना हुआ है और भगवा पार्टी आने वाले चुनावी मुकाबले में अकेले नहीं, बल्कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले लड़ेगी, जिसमें AGP, UPPL और BPF उसके मुख्य सहयोगी हैं.

गुवाहाटी में BJP की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग के मौके पर बोलते हुए, सरमा ने कहा कि अलायंस पार्टनर्स के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी की नेशनल लीडरशिप लेगी, और उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिरी मंजूरी देंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि NDA असम गण परिषद (AGP) के साथ सीट-शेयरिंग इंतजाम को फाइनल करते समय 2021 के असेंबली चुनाव फॉर्मूले को फॉलो करेगा, जिससे यह इशारा मिलता है कि 2026 में AGP की सीटों में बढ़ोतरी की बहुत कम गुंजाइश है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेशनल पार्टियां आमतौर पर उन सीटों को नहीं छोड़तीं, जिन पर उनका पहले से कब्जा है, सिवाय कुछ खास हालात के.

सरमा ने दोहराया कि BJP 2026 का चुनाव NDA के तौर पर लड़ेगी. उन्होंने कहा, “हम अकेले BJP के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे. हम NDA के तौर पर लड़ेंगे. हालांकि, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, यह 15 फरवरी से पहले फाइनल नहीं होगा, हालांकि इनफॉर्मल बातचीत शुरू हो चुकी है.”

बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP 2026 के चुनावों के लिए एक नया राजनीतिक रास्ता तलाश रही है. बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) दोनों के अभी BJP के साथ होने के कारण, सरमा ने माना कि दोनों पार्टियों को एक साथ लाना एक चुनौती है.