ETV Bharat / bharat

असम में NDA में सीट-शेयरिंग पर अभी ऐलान नहीं, 15 फरवरी के बाद बनेगी बात

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहाकि NDA में सीट-शेयरिंग का अभी कोई ऐलान नहीं होगा. AGP को 2021 के फॉर्मूले पर सीटें मिलेंगी.

HIMANTA
हिमंत बिस्वा सरमा: असम में NDA में सीट-शेयरिंग पर 15 फरवरी के बाद होगा एलान. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 27, 2025 at 11:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी (असम): अपने सहयोगियों, खासकर असम गण परिषद को दिए एक जरूरी मैसेज में, BJP ने साफ कर दिया है कि असम में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग का इंतजाम 2021 के चुनावों में हुई डील के आधार पर होगा.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग के इंतजाम के बारे में फाइनल अनाउंसमेंट 15 फरवरी से पहले नहीं किया जाएगा. BJP नेता ने भरोसा दिलाया कि अलायंस बना हुआ है और भगवा पार्टी आने वाले चुनावी मुकाबले में अकेले नहीं, बल्कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले लड़ेगी, जिसमें AGP, UPPL और BPF उसके मुख्य सहयोगी हैं.

गुवाहाटी में BJP की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग के मौके पर बोलते हुए, सरमा ने कहा कि अलायंस पार्टनर्स के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी की नेशनल लीडरशिप लेगी, और उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिरी मंजूरी देंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि NDA असम गण परिषद (AGP) के साथ सीट-शेयरिंग इंतजाम को फाइनल करते समय 2021 के असेंबली चुनाव फॉर्मूले को फॉलो करेगा, जिससे यह इशारा मिलता है कि 2026 में AGP की सीटों में बढ़ोतरी की बहुत कम गुंजाइश है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेशनल पार्टियां आमतौर पर उन सीटों को नहीं छोड़तीं, जिन पर उनका पहले से कब्जा है, सिवाय कुछ खास हालात के.

सरमा ने दोहराया कि BJP 2026 का चुनाव NDA के तौर पर लड़ेगी. उन्होंने कहा, “हम अकेले BJP के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे. हम NDA के तौर पर लड़ेंगे. हालांकि, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, यह 15 फरवरी से पहले फाइनल नहीं होगा, हालांकि इनफॉर्मल बातचीत शुरू हो चुकी है.”

बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि BJP 2026 के चुनावों के लिए एक नया राजनीतिक रास्ता तलाश रही है. बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL) दोनों के अभी BJP के साथ होने के कारण, सरमा ने माना कि दोनों पार्टियों को एक साथ लाना एक चुनौती है.

उन्होंने कहा, “BPF और UPPL दोनों BTR में हमारे साथ हैं, लेकिन दोनों का एक साथ काम करना मुमकिन नहीं है. हमें एक नया अरेंजमेंट ढूंढ़ना होगा. हालांकि, न तो BPF और न ही UPPL के कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना है.”

डीलिमिटेशन के बाद, BTR में अब 15 विधानसभा सीटें हैं, जिससे यह इलाका 2026 में BJP के लिए चुनावी तौर पर अहम हो गया है. सरमा ने कहा कि पार्टी इस इलाके में किसी भी सहयोगी को अलग नहीं करना चाहती है और राजनीतिक रूप से सही समाधान की दिशा में काम कर रही है.

अलायंस स्ट्रेटेजी में कंटिन्यूटी पर जोर देते हुए, सरमा ने कहा कि सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए 2021 ही बेस ईयर रहेगा. उन्होंने कहा, “एक या दो सीटों का छोटा-मोटा एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन बेस ईयर नहीं बदला जा सकता.”

गौरतलब है कि असम गण परिषद, जिसने दो बार राज्य पर राज किया है और जिसे एक मजबूत रीजनल ताकत माना जाता है. इस बार कम से कम 35 सीटों की मांग कर रही है. चुनाव पास आने के साथ, टिकट के दावेदारों, जमीनी कार्यकर्ताओं और ऑफिस वालों ने इस बार ज़्यादा सीटों के लिए मोलभाव करने के लिए राज्य लीडरशिप पर दबाव बनाया है।. मौजूदा असेंबली में पार्टी के 9 MLA हैं.

2021 के पिछले असेंबली चुनाव में, 126 सीटों में से AGP को 25 सीटें दी गईं, जबकि BJP ने 93 सीटों पर चुनाव लड़ा और 60 पर जीत हासिल की. ​​UPPL ने जिन 8 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 6 पर जीत हासिल की.

ये भी पढ़ें - 'अलर्ट रहने की जरूरत', असम के CM ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई

TAGGED:

NDA SEAT SHARING IN ASSAM
ASSAM ELECTION
AGP
NDA
HIMANTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.