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बेंगलुरु में सड़क किनारे वाहन पार्किंग करना जेब पर पड़ेगा भारी, मसौदा तैयार

सड़क के किनारे गैर-कानूनी पार्किंग करने पर कारों के लिए 500 रुपये और दो-पहिया वाहनों के लिए 300 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

BENGALURU PARKING
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 7:35 AM IST

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बेंगलुरु: अगर कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित 'ग्रेटर बेंगलुरु एरिया (पार्किंग) रूल्स, 2026' लागू होते हैं, तो बेंगलुरु की सड़कों पर गाड़ियां पार्क करना काफी महंगा हो सकता है. इन नियमों के तहत सालाना रेजिडेंशियल परमिट के लिए 25,000 रुपये तक का शुल्क और ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के लिए प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लगाने का प्रस्ताव है.

ड्राफ्ट नियमों का मकसद सार्वजनिक सड़कों पर लंबे समय तक गाड़ी खड़ी करने को हतोत्साहित करना है जिससे सड़को पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की जगह की कमी की समस्या को हल करना है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं.

नियम 13 के तहत पब्लिक पार्किंग अब मुफ़्त नहीं होगी, सिवाय उन साइकिल और ऑटो-रिक्शा के जो तय स्टैंड पर पार्क किए जाएंगे. सड़कों को कमर्शियल एक्टिविटी के आधार पर ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा जाएगा. सड़क पर कार पार्किंग के लिए कैटेगरी ए सड़कों पर 80 रुपये प्रति घंटा, कैटेगरी बी सड़कों पर 60 रुपये और कैटेगरी सी सड़कों पर 40 रुपये का रेट तय करने का प्रस्ताव है.

टू-व्हीलर के लिए यह चार्ज क्रमशः 40 रुपये, 30 और 20 रुपये होगा. दो घंटे से ज़्यादा पार्किंग के लिए चार्ज बढ़ सकते हैं, जबकि पीक-आवर के रेट 1.5 गुना तक बढ़ाए जा सकते हैं.

सड़क से हटकर (ऑफ-स्ट्रीट) होने वाली मंथली पार्किंग के रेट सड़क की कैटेगरी के आधार पर टू-व्हीलर के लिए 1,000 रुपये से 2,000 रुपये और कारों के लिए 2,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच होंगे. रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच मंथली ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग के लिए 50 फीसदी छूट का प्रस्ताव है.

इन नियमों का रिहायशी इलाकों पर भी बड़ा असर पड़ेगा. बिल्डिंग के नियमों के अनुसार गाड़ियों को प्राइवेट कंपाउंड या गैराज में ही पार्क करना जरूरी है. जिन लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है और वे पब्लिक रोड पर कार पार्क करते हैं, उन्हें रिहायशी पार्किंग परमिट की जरूरत होगी. इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के अलावा छोटी कारों के लिए सालाना 15,000 रुपये, सेडान के लिए 20,000 रुपये और एसयूवी के लिए 25,000 रुपये देने होंगे.

परमिट सिर्फ वहीं जारी किए जाएंगे जहाँ सड़क की चौड़ाई काफ़ी हो. पार्किंग के बाद ट्रैफ़िक के लिए चार से छह मीटर की सड़क (कैरेजवे) खाली रहनी चाहिए, साथ ही दोनों तरफ 1.8 मीटर का फ़ुटपाथ भी होना चाहिए. मंज़ूरी देने से पहले जीबीए मार्शल उस जगह का मुआयना करेंगे.

ड्राफ़्ट में मेट्रो और सबअर्बन रेलवे स्टेशनों के 150 मीटर के दायरे में नो-पार्किंग ज़ोन बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसे बाद में 500 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है. बड़े सिग्नल वाले जंक्शन के 100 मीटर के दायरे में, बस स्टॉप के 25 मीटर के दायरे में और फ़ुटपाथ पर पार्किंग मना होगी.

सड़क के किनारे गैर-कानूनी पार्किंग करने पर कारों के लिए 500 रुपये और दो-पहिया वाहनों के लिए 300रुपये का जुर्माना लग सकता है. फुटपाथ पर पार्किंग करने पर क्रमशः 1,000 रुपये और 600 रुपये का जुर्माना हो सकता है. प्राइवेट पार्किंग ऑपरेटरों को नो-पार्किंग ज़ोन से गाड़ियां क्लैंप करने या टो (tow) करने का अधिकार भी दिया जा सकता है, लेकिन टो करने से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी.

जो कमर्शियल संस्थान मंज़ूरी वाली बेसमेंट पार्किंग को दुकानों या गोदामों में बदल देते हैं और ग्राहकों को सड़क पर गाड़ी पार्क करने के लिए मजबूर करते हैं, उन पर 5,000 रुपये का साप्ताहिक जुर्माना लग सकता है. एक महीने के अंदर पार्किंग की सुविधा बहाल न करने पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं.

इस ड्राफ्ट में प्राइवेट पार्किंग सुविधाएँ बनाने के लिए प्रोत्साहन भी दिए गए हैं. खाली जगहों पर कम से कम 15 कारों के लिए सरफेस पार्किंग की सुविधा देने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिल सकती है, जबकि 30 से 200 कारों की क्षमता वाली मल्टी-लेवल या मशीनीकृत सुविधाओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स और सर्विस चार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिल सकती है. मालिक ऐसी सुविधाओं को खुद चला सकते हैं या जमीन को तीन से 15 साल के लिए सिविक अथॉरिटी को लीज पर दे सकते हैं.

हालाँकि सरकार का मकसद बेंगलुरु की पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करना और भीड़-भाड़ कम करना है, लेकिन अगर ये नियम लागू होते हैं, तो प्रस्तावित शुल्क - खासकर रेजिडेंशियल परमिट फीस - वाहन मालिकों पर काफी आर्थिक बोझ डाल सकते हैं.

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