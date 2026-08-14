ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु में सड़क किनारे वाहन पार्किंग करना जेब पर पड़ेगा भारी, मसौदा तैयार

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: अगर कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित 'ग्रेटर बेंगलुरु एरिया (पार्किंग) रूल्स, 2026' लागू होते हैं, तो बेंगलुरु की सड़कों पर गाड़ियां पार्क करना काफी महंगा हो सकता है. इन नियमों के तहत सालाना रेजिडेंशियल परमिट के लिए 25,000 रुपये तक का शुल्क और ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के लिए प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लगाने का प्रस्ताव है. ड्राफ्ट नियमों का मकसद सार्वजनिक सड़कों पर लंबे समय तक गाड़ी खड़ी करने को हतोत्साहित करना है जिससे सड़को पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की जगह की कमी की समस्या को हल करना है. सरकार ने नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिनों के भीतर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं. नियम 13 के तहत पब्लिक पार्किंग अब मुफ़्त नहीं होगी, सिवाय उन साइकिल और ऑटो-रिक्शा के जो तय स्टैंड पर पार्क किए जाएंगे. सड़कों को कमर्शियल एक्टिविटी के आधार पर ए, बी और सी कैटेगरी में बांटा जाएगा. सड़क पर कार पार्किंग के लिए कैटेगरी ए सड़कों पर 80 रुपये प्रति घंटा, कैटेगरी बी सड़कों पर 60 रुपये और कैटेगरी सी सड़कों पर 40 रुपये का रेट तय करने का प्रस्ताव है. टू-व्हीलर के लिए यह चार्ज क्रमशः 40 रुपये, 30 और 20 रुपये होगा. दो घंटे से ज़्यादा पार्किंग के लिए चार्ज बढ़ सकते हैं, जबकि पीक-आवर के रेट 1.5 गुना तक बढ़ाए जा सकते हैं. सड़क से हटकर (ऑफ-स्ट्रीट) होने वाली मंथली पार्किंग के रेट सड़क की कैटेगरी के आधार पर टू-व्हीलर के लिए 1,000 रुपये से 2,000 रुपये और कारों के लिए 2,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच होंगे. रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच मंथली ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग के लिए 50 फीसदी छूट का प्रस्ताव है. इन नियमों का रिहायशी इलाकों पर भी बड़ा असर पड़ेगा. बिल्डिंग के नियमों के अनुसार गाड़ियों को प्राइवेट कंपाउंड या गैराज में ही पार्क करना जरूरी है. जिन लोगों के पास ऐसी जगह नहीं है और वे पब्लिक रोड पर कार पार्क करते हैं, उन्हें रिहायशी पार्किंग परमिट की जरूरत होगी. इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के अलावा छोटी कारों के लिए सालाना 15,000 रुपये, सेडान के लिए 20,000 रुपये और एसयूवी के लिए 25,000 रुपये देने होंगे.