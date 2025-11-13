ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट का हंटर: राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों के एक किमी दायरे में माइनिंग 'BAN'

वन्यजीव अभयारण्यों के एक किमी दायरे में खनन गतिविधियों पर बैन. ( ETV Bharat )

पीठ ने कहा कि इस क्षेत्र में आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों की वन अधिकार अधिनियम के अनुसार रक्षा की जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने झारखंड में सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु संरक्षण रिजर्व (एससीआर) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने से संबंधित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया.

पीठ ने झारखंड सरकार को इस तथ्य का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया कि इस फैसले से उक्त क्षेत्र के आदिवासियों और वनवासियों के न तो व्यक्तिगत अधिकार और न ही सामुदायिक अधिकार प्रभावित होंगे. पीठ ने झारखंड सरकार को इस क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा: "हम निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर और ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के दायरे में खनन की अनुमति नहीं होगी."

पीठ ने कहा कि हालांकि गोवा फाउंडेशन के मामले में उक्त निर्देश गोवा के संबंध में जारी किए गए थे, लेकिन न्यायालय का मानना ​​है कि ऐसे निर्देश अखिल भारतीय स्तर पर जारी किए जाने चाहिए.

न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की भी पीठ ने कहा कि इस न्यायालय का यह लगातार मानना ​​रहा है कि संरक्षित क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियां वन्यजीवों के लिए खतरनाक होंगी.

यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया. पीठ ने जोर देकर कहा कि खनन गतिविधियां वन्यजीवों के लिए खतरनाक होंगी.

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के एक किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया.

शीर्ष अदालत ने इससे पहले झारखंड सरकार से पारिस्थितिक रूप से समृद्ध सारंडा क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने का निर्णय लेने को कहा था.

27 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने झारखंड में सारंडा वन्यजीव अभयारण्य और सासंगदाबुरु संरक्षण रिजर्व के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने से संबंधित मुद्दों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान, न्यायमित्र ने इन क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि निजी खनन कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, संरक्षण रिजर्व के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल को 31,468.25 हेक्टेयर से घटाकर लगभग 24,000 हेक्टेयर करने की मांग की जा रही है.

यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और सासंगदाबुरु वन क्षेत्रों को क्रमशः वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव से संबंधित था.

राज्य सरकार ने पहले अपने हलफनामे में कहा था कि वह 31,468.25 हेक्टेयर के मूल प्रस्ताव के बजाय 57,519.41 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखती है.

17 सितंबर, 2025 को अपने आदेशों का पालन न करने से नाराज होकर, सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि राज्य सरकार ने सारंडा वन्यजीव अभयारण्य (एसडब्ल्यूएल) और सासंगदाबुरु संरक्षण रिजर्व (एससीआर) को संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित क्यों नहीं किया है.

राज्य ने अपनी स्थिति और वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित करने में देरी के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया था.

न्यायमित्र ने कहा था कि राज्य ने 31,468.25 हेक्टेयर के मूल प्रस्ताव के विरुद्ध 57,519.41 हेक्टेयर भूमि को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का वचन दिया था. पीठ ने कहा कि कम से कम 31,468.25 हेक्टेयर भूमि को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने में कोई भ्रम और परेशानी नहीं है.