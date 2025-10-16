ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद एआई प्लेन क्रैश में नया मोड़, मारे गए पायलट के पिता ने न्याय की खातिर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

एआई प्लेन क्रैश में नया मोड़, मारे गए पायलट के पिता ने न्याय की खातिर सुप्रीम कोर्ट का किया रुख. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: अहमदाबाद में AI-171 विमान दुर्घटना में 260 लोगों की मौत के 4 महीने बाद पायलट दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पीड़ित पिता ने साथ ही दुर्घटना की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक निगरानी वाली समिति गठित करने की मांग की है. याचिका में तर्क दिया गया है कि दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में गंभीर खामियां हैं. पुष्करराज सभरवाल और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "जांच दल ने एक व्यापक तकनीकी जांच करने के बजाय, मुख्य रूप से मृत पायलटों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अब अपना बचाव करने में सक्षम नहीं हैं, जबकि दुर्घटना के अन्य अधिक संभावित तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारणों की जांच या उन्हें दूर करने में विफल रहा है." याचिकाकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि चुनिंदा खुलासों के माध्यम से तथ्यात्मक गलत जानकारी, विशेष रूप से उन चालक दल के सदस्यों के बारे में जो अपना बचाव नहीं कर सकते, मूल कारण की खोज में बाधा डालती है और भविष्य की उड़ान सुरक्षा को खतरा पैदा करती है, इसलिए एक निष्पक्ष न्यायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. याचिका में एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ जांच के लिए एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में और विमानन क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल करके एक न्यायिक निगरानी समिति के गठन की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों द्वारा की गई जांच, भौतिक तथ्यों के चयनात्मक और अपूर्ण प्रकटीकरण, महत्वपूर्ण विसंगतियों की उपेक्षा और डिजाइन या इलेक्ट्रॉनिक खराबी की ओर इशारा करने वाले प्रणालीगत कारणों को दबाने से दूषित है.