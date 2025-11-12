'नागार्जुन परिवार को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं थी', मंत्री सुरेखा ने अभिनेता से मांगी माफी
मंत्री कोंडा सुरेखा की टिप्पणियों के खिलाफ अभिनेता नागार्जुन ने हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
Published : November 12, 2025 at 3:22 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना की पर्यावरण एवं वन मंत्री कोंडा सुरेखा ने टॉलीवुड अभिनेता नागार्जुन के परिवार पर अपनी टिप्पणियों पर खेद जताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनका इरादा परिवार को ठेस पहुंचाना नहीं था. साथ ही उन्होंने अभिनेता नागार्जुन और उनके परिवार से दोबारा माफी मांगी.
मंत्री सुरेखा ने लिखा, "मैंने नागार्जुन और उनके परिवार को ठेस पहुंचाने के इरादे से ये टिप्पणियां नहीं की थीं. मेरा इरादा उन्हें शर्मिंदा करने या उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का नहीं था. अगर नागार्जुन के परिवार के बारे में मेरी टिप्पणियों में कोई गलती है, तो मुझे खेद है. मैं अपनी टिप्पणी वापस ले रही हूं."
I would wish to clarify that the statement I had made in relation to @iamnagarjuna Garu was not intended to hurt Nagarjuna Garu or his family members.— Konda Surekha (@iamkondasurekha) November 11, 2025
I had no intention of hurting or defaming Akkineni Nagarjuna Garu or his family members.
I regret any unintended impression…
अभिनेता नागार्जुन ने मंत्री कोंडा सुरेखा की पिछली टिप्पणियों के खिलाफ याचिका दायर की है और गुरुवार 13 नवंबर को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी. कोर्ट में सुनवाई से पहले कोंडा सुरेखा की पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है.
कोंडा सुरेखा की पुरानी टिप्पणी
2 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद लंगर हाउस में मीडिया से बात करते हुए, मंत्री कोंडा सुरेखा ने बीआरएस नेता केटीआर (केटी रामा राव) पर विवादित टिप्पणी की. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "केटीआर ने मंत्री रहते हुए कई अभिनेत्रियों की जान से खेला. सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य के ब्रेकअप की वजह केटीआर ही थे. पहले भी उन्होंने फोन टैपिंग के जरिये सबके लिए मुसीबत खड़ी की थी. केटीआर की वजह से ही अभिनेत्रियां जल्दी शादी कर लेती थीं और फिल्में छोड़ देती थीं. केटीआर को ड्रग्स की लत लग गई थी, उन्होंने अभिनेत्रियों को ड्रग्स की लत लगवाई और रेव पार्टियां कीं. उन्होंने अभिनेत्रियों को ब्लैकमेल किया और उनकी जान से खेला."
अभिनेत्री सामंथा ने किया था विरोध
अक्किनेनी नागेश्वर राव के परिवार और फिल्म अभिनेत्री सामंथा ने मंत्री कोंडा सुरेखा की एक्स पोस्ट में की गई टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी थी. सामंथा ने कहा कि तलाक उनका निजी मामला है. अभिनेत्री ने सुरेखा को इस बारे में अटकलें लगाने से परहेज करने को कहा. सामंथा ने कहा कि उनका नाम राजनीतिक लड़ाई में न घसीटा जाए.
बाद में मंत्री कोंडा सुरेखा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए सामंथा से माफी मांगी थी. मंत्री सुरेखा ने कहा था कि अगर उनकी टिप्पणियों से उन्हें या उनके प्रशंसकों को ठेस पहुंची है, तो वह उनसे माफी मांगती हैं. उन्होंने कहा कि वह बिना शर्त अपनी टिप्पणी वापस ले रही हैं.
दूसरी ओर, मंत्री कोंडा सुरेखा की टिप्पणियों से नाराज अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उन्होंने 3 अक्टूबर, 2024 को नामपल्ली अदालत का रुख किया था. अदालत में इस मामले में कई बार सुनवाई हो चुकी है. नागार्जुन और उनके बेटे नागा चैतन्य ने भी अदालत में आकर गवाही दी. अदालत गुरुवार को इस याचिका पर फिर सुनवाई करेगी.
