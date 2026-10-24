इस एक्सप्रेसवे पर चलने वालों के मोबाइल नंबर पर आ रहा ₹1000 का ई-चालान, जानें वजह
कटरा और नई दिल्ली के बीच यात्रा के समय को छह घंटे करने के उद्देश्य से एक्सप्रेसवे बनाया गया था. आमिर तांत्र की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 1:32 PM IST
जम्मू: कटरा-जम्मू-अमृतसर-नई दिल्ली एक्सप्रेसवे के झज्जर कोटली से जम्मू वाले खंड पर रुकें और धीरे चलें, क्योंकि अगर स्पीड लिमिट 65 किलोमीटर प्रति घंटा (kmph) से अधिक होती है, तो यात्रियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर ई-चालान आ सकता है.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर चल रह रहे हैं, लोगों को टू-लेन हाईवे या लिंक रोड की तरह ही गाड़ी चलानी होगी क्योंकि अधिकतम गति सीमा 65 किमी प्रति घंटे तय की गई है. रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि लूप्स (घुमावदार रोड) पर गति सीमा 20 से 40 किमी प्रति घंटे के बीच तय की गई है.
यह हालत उस एक्सप्रेसवे की है, जिसका निर्माण कटरा और नई दिल्ली के बीच यात्रा के समय को 10 से 12 घंटे से घटाकर छह घंटे करने के उद्देश्य से किया गया था. यह हिस्सा जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) का भी भाग है, जिसका निर्माण दोनों राजधानी शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर चार घंटे करने के इसी उद्देश्य के साथ किया गया था.
लेकिन लोगों को स्पीड लिमिट के बारे में खुद ही पता लगाना होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे-सह-नेशनल हाईवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट की जानकारी देने वाला कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है.
हाईवे पर नियमित यात्रा करने वाले अरशद हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें स्पीड लिमिट पार करने के बारे में दो बार मैसेज मिले.
हुसैन ने कहा, "सबसे पहले, मुझे अपने मोबाइल फोन पर मैसेज मिला कि मेरी गाड़ी ने नगरोटा के आसपास कहीं 65 kmph की अधिकतम स्पीड लिमिट पार कर ली है और स्पीड लिमिट पार करने पर 1000 रुपये का फाइन लगाया गया है. इसके कुछ दिनों बाद मुझे एक और मैसेज मिला कि मेरी गाड़ी की स्पीड फिर से 65 kmph की अधिकतम सीमा पार कर गई है और मुझे फिर से 1000 रुपये का फाइन देना होगा."
उन्होंने कहा कि हाईवे पर लोगों को अधिकतम स्पीड लिमिट के बारे में बताने वाले साइनबोर्ड लगाए जाने चाहिए ताकि यात्री उसी हिसाब से अपनी गाड़ी चला सकें.
ईटीवी भारत के रिपोर्टर ने सड़क के इस हिस्से पर यह देखने के लिए यात्रा की कि यात्रियों के दावे असली हैं या बढ़ा-चढ़ाकर कहे गए हैं, लेकिन उन्हें भी 65 किमी प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड लिमिट का एक भी साइन बोर्ड नहीं मिला. मोड़ पर 30 या 40 लिखे हुए कुछ साइन बोर्ड जरूर थे, लेकिन इन साइन बोर्ड पर यह नहीं बताया गया था कि यह संख्या ड लिमिट से जुड़ी है या नहीं."
जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के स्थानीय प्रवक्ता अभिषेक शर्मा से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा, "लोगों की सुरक्षा के लिए, एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा और लूप्स पर 20 से 40 किमी प्रति घंटा तय की गई है. यह हाईवे की डिजाइन के अनुसार तय किया गया है और इसे राजमार्ग प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किया गया है."
इसके अलावा, चूंकि जम्मू-कश्मीर सरकार का दरबार नवंबर के पहले सप्ताह में अगले छह महीनों के लिए जम्मू शिफ्ट हो जाएगा और कश्मीर घाटी के विभिन्न हिस्सों से हजारों आम लोग भी कड़ाके की ठंड के महीने शीतकालीन राजधानी में बिताने के लिए जम्मू का रुख करेंगे, इसलिए यात्रियों को चालान से बचने के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट का ध्यान रखना होगा.
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