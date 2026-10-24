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इस एक्सप्रेसवे पर चलने वालों के मोबाइल नंबर पर आ रहा ₹1000 का ई-चालान, जानें वजह

इस एक्सप्रेसवे पर चलने वालों के मोबाइल नंबर पर आ रहा ₹1000 का ई-चालान, जानें वजह ( ETV Bharat )

जम्मू: कटरा-जम्मू-अमृतसर-नई दिल्ली एक्सप्रेसवे के झज्जर कोटली से जम्मू वाले खंड पर रुकें और धीरे चलें, क्योंकि अगर स्पीड लिमिट 65 किलोमीटर प्रति घंटा (kmph) से अधिक होती है, तो यात्रियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर ई-चालान आ सकता है.

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक्सप्रेसवे या नेशनल हाईवे पर चल रह रहे हैं, लोगों को टू-लेन हाईवे या लिंक रोड की तरह ही गाड़ी चलानी होगी क्योंकि अधिकतम गति सीमा 65 किमी प्रति घंटे तय की गई है. रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि लूप्स (घुमावदार रोड) पर गति सीमा 20 से 40 किमी प्रति घंटे के बीच तय की गई है.

यह हालत उस एक्सप्रेसवे की है, जिसका निर्माण कटरा और नई दिल्ली के बीच यात्रा के समय को 10 से 12 घंटे से घटाकर छह घंटे करने के उद्देश्य से किया गया था. यह हिस्सा जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH44) का भी भाग है, जिसका निर्माण दोनों राजधानी शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर चार घंटे करने के इसी उद्देश्य के साथ किया गया था. लेकिन लोगों को स्पीड लिमिट के बारे में खुद ही पता लगाना होगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे-सह-नेशनल हाईवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट की जानकारी देने वाला कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है. हाईवे पर नियमित यात्रा करने वाले अरशद हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें स्पीड लिमिट पार करने के बारे में दो बार मैसेज मिले. कटरा और नई दिल्ली एक्सप्रेसवे (ETV Bharat) हुसैन ने कहा, "सबसे पहले, मुझे अपने मोबाइल फोन पर मैसेज मिला कि मेरी गाड़ी ने नगरोटा के आसपास कहीं 65 kmph की अधिकतम स्पीड लिमिट पार कर ली है और स्पीड लिमिट पार करने पर 1000 रुपये का फाइन लगाया गया है. इसके कुछ दिनों बाद मुझे एक और मैसेज मिला कि मेरी गाड़ी की स्पीड फिर से 65 kmph की अधिकतम सीमा पार कर गई है और मुझे फिर से 1000 रुपये का फाइन देना होगा."