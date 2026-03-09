ETV Bharat / bharat

सऊदी अरब में मिसाइल हमले में किसी भी भारतीय नागरिक की जान नहीं गई: भारतीय दूतावास

दुबई : सऊदी अरब में एक आवासीय परिसर पर हुए मिसाइल हमले में किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई है. रियाद में भारतीय दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी. दूतावास ने कहा कि रविवार को इस घटना में घायल हुए एक भारतीय नागरिक का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ‘सऊदी सिविल डिफेंस’ ने कहा, ‘‘...सभी अंतिम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि दो मृतक बांग्लादेशी हैं, 11 घायल व्यक्ति बांग्लादेश से हैं और एक घायल भारतीय नागरिक है.’’

दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राहत की बात है कि कल शाम अल खर्ज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी भी भारतीय की जान नहीं गई।’’

इसने बताया कि वह इस मामले में संबंधित सऊदी प्रशासन के संपर्क में है. काउंसलर (सामुदायिक कल्याण) वाई साबिर ने रविवार रात अल खर्ज का दौरा किया और घटना में घायल हुए भारतीय नागरिक से मुलाकात की.

दूतावास ने कहा, ‘‘उसका (घायल व्यक्ति का) अल खर्ज के एक सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है.’’