सऊदी अरब में मिसाइल हमले में किसी भी भारतीय नागरिक की जान नहीं गई: भारतीय दूतावास

मिसाइल हमले में भारतीय घायल. उसका इलाज जारी. भारतीय दूतावास ने दी जानकारी.

iran war
दुबई में हमले की तस्वीर (AP)
By PTI

Published : March 9, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
दुबई : सऊदी अरब में एक आवासीय परिसर पर हुए मिसाइल हमले में किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई है. रियाद में भारतीय दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी. दूतावास ने कहा कि रविवार को इस घटना में घायल हुए एक भारतीय नागरिक का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ‘सऊदी सिविल डिफेंस’ ने कहा, ‘‘...सभी अंतिम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि दो मृतक बांग्लादेशी हैं, 11 घायल व्यक्ति बांग्लादेश से हैं और एक घायल भारतीय नागरिक है.’’

दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राहत की बात है कि कल शाम अल खर्ज में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में किसी भी भारतीय की जान नहीं गई।’’

इसने बताया कि वह इस मामले में संबंधित सऊदी प्रशासन के संपर्क में है. काउंसलर (सामुदायिक कल्याण) वाई साबिर ने रविवार रात अल खर्ज का दौरा किया और घटना में घायल हुए भारतीय नागरिक से मुलाकात की.

दूतावास ने कहा, ‘‘उसका (घायल व्यक्ति का) अल खर्ज के एक सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा है.’’

रविवार को सऊदी प्रशासन ने बताया था कि अल खर्ज में रखरखाव और सफाई से संबंधित एक कंपनी के आवासीय परिसर पर मिसाइल गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक भारतीय नागरिक है।

हालांकि, सऊदी प्रशासन ने मृतकों की पहचान नहीं बताई थी.

अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी से ईरान पर संयुक्त हमला शुरू किया था. यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर नए समझौते के लिए दबाव बढ़ाने के पश्चात कई दिनों से की जा रही तैयारियों के बाद हुआ. ईरान की जवाबी कार्रवाई से युद्ध पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैल गया है.

