इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से भारत में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा? जानें IMD ने क्या कहा

इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट को लेकर चिंताओं के बीच आईएमडी महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि भारतीय क्षेत्र में विमान संचालन पर असर पड़ा है.

IMD DGM Mohapatra on Ethiopian volcanic eruption
इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट (X/ @AffairAfrica)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 7:26 PM IST

3 Min Read
संतु दास

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को कह कि इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट का भारतीय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता या मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने इथियोपिया में हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट का जिक्र करते हुए कहा कि इसका भारतीय क्षेत्र में विमानों के संचालन पर असर पड़ा है क्योंकि क्षोभमंडल (troposphere) में राख का गुबार मौजूद है.

महापात्रा ने यह बयान इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताओं के बीच दिया. ज्वालामुखी विस्फोट के भारत पर असर के बारे में पूछे जाने पर, महापात्रा ने ईटीवी भारत को बताया, "इसका भारतीय क्षेत्र में विमान संचालन पर असर पड़ा है क्योंकि राख के भारी गुबार केवल 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के भीतर क्षोभमंडल में उपलब्ध हैं. इसलिए, इस उद्देश्य के लिए सभी हवाई अड्डों को चेतावनी और सलाह जारी की जा रही है."

उन्होंने कहा कि भारतीय क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता या मौसम के मामले में इसका कोई और असर नहीं है.

इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है. एक्स पर एक पोस्ट में, मंत्रालय ने लिखा, "इथियोपिया में 23 नवंबर को ज्वालामुखी फटने और राख के गुबार के पूर्व की ओर बढ़ने के बाद, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ATC (हवाई यातायात नियंत्रण), IMD, विमानन कंपनियों और इंटरनेशनल एविएशन एजेंसियों के साथ बिना रुकावट के तालमेल सुनिश्चित कर रहा है."

मंत्रालय ने बताया गया कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जरूरी NOTAM जारी कर दिया है और सभी प्रभावित उड़ानों को जानकारी दे दी गई है. मंत्रालय ने कहा, "पूरे भारत में ऑपरेशन ठीक-ठाक चल रहे हैं, सिर्फ कुछ फ्लाइट्स को सावधानी के तौर पर रूट बदला गया है या उतारा गया है. इस समय चिंता की कोई बात नहीं है." मंत्रालय ने कहा, "हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय पर अपडेट देंगे."

इससे पहले दिन में एयर इंडिया ने एक बयान में कहा था कि उसकी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि हेली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कुछ भौगोलिक स्थानों के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों की एहतियाती जांच की जा रही है. विमानन कंपनी ने एक्स पोस्ट में लिखा, "पूरे नेटवर्क में हमारी ग्राउंड टीमें यात्रियों को उनकी फ्लाइट की स्थिति के बारे में अपडेट दे रही हैं और होटल में रहने की जगह सहित तुरंत मदद दी जा रही है. हम जल्द से जल्द दूसरी यात्रा की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं."

एयर इंडिया ने कहा, "इस अचानक आई स्थिति की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें बहुत अफसोस है, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है. यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है."

इसी तरह, अकासा एयर ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "हम इथियोपिया में ज्वालामुखी गतिविधि और आसपास के क्षेत्रों में उड़ान संचालन पर इसके संभावित प्रभाव की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. हमारी टीमें अंतरराष्ट्रीय विमानन सलाह और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुपालन में स्थिति का आकलन करना जारी रखेंगी और आवश्यकतानुसार जरूरी कार्रवाई करेंगी. अकासा एयर में, यात्री सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."

