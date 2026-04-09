न घर, न कार और संपत्ति में गिरावट, जानें ममता बनर्जी की नेटवर्थ, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी की हर डिटेल…
ममता बनर्जी ने हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 15.37 लाख रुपये घोषित की है.
Published : April 9, 2026 at 3:02 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया. चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में ममता मनर्जी ने अपनी संपत्ति, धन-दौलत से जुड़ी सारी जानकारी दी है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपत्ति में कमी आई है.
बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 15.37 लाख रुपये घोषित की, जो पांच वर्ष पहले 2021 के चुनाव में बताए गए 16.72 लाख रुपये से 1.3 लाख कम है. हलफनामे के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने कोई देनदारी और कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है, जो 2021 की स्थिति के समान है.
ममता बनर्जी डेढ़ दशक से ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल की सत्ता में हैं. फिर भी, जब उनकी संपत्ति की बात आती है, तो वह वही 'साधारण' इंसान हैं. बुधवार को, ममता बनर्जी, राज्य की तीन बार की मुख्यमंत्री ने भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अलीपुर में सर्वे बिल्डिंग में अपना नामांकन दाखिल किया.
राजनीति के शिखर पर होने के बावजूद, 'दीदी' की लाइफस्टाइल काफी सादी है. हलफनामा से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम लीडर के सिर पर छत या अपने नाम पर जमीन का एक भी प्लॉट नहीं है.
ममता के पास न घर है, न कार
कालीघाट में 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, यह ममता बनर्जी का पता है. हालांकि, यह घर भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है. हलफनामे में साफ-साफ लिखा है कि उनके नाम पर न तो खेती की जमीन है और न ही खेती के अलावा कोई दूसरी ज़मीन. उनके पास कोई रहने की प्रॉपर्टी नहीं है, न ही उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी है. इसके अलावा, ममता ने कोई बड़ा निवेश नहीं किया है. जहां तक उनकी देनदारी की बात है, तो यह रकम बिल्कुल शून्य है.
ममता की चल संपत्ति
जिस दिन ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, उस दिन ममता के पास 75 हजार 700 रुपये कैश बैलेंस था. उनके दो बैंक अकाउंट हैं, दोनों इंडियन बैंक में हैं. पहला उनका पर्सनल अकाउंट है, जिसमें अभी 12 लाख 36 हजार 209.71 रुपये का बैलेंस है.
दूसरा अकाउंट चुनाव से जुड़े खर्चों के लिए है और इसमें सिर्फ 40 हजार का बैलेंस है. इसलिए, उनकी कुल बैंक सेविंग्स 12,76,209.71 रुपये है. उनके कैश होल्डिंग्स, बैंक डिपॉजिट और सोने के गहनों को मिलाकर, उनकी कुल चल संपत्ति 15,37,509.71 रुपये है.
एफिडेविट में उनकी गहनों के बारे में दी गई जानकारी भी एक बड़ी कहानी बताती है. ममता के पास 9.750 ग्राम सोना है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू लगभग 1,75,000 रुपये है. 2021 में, इतने ही सोने की मार्केट वैल्यू सिर्फ 83,837 रुपये थी. हालांकि सोने की कीमत जरूर बढ़ी है, लेकिन उनके पास मौजूद गहनों की असल मात्रा में जरा भी बढ़ोतरी नहीं हुई है. पिछले 5 सालों में चल संपत्ति की कीमत में कमी आई है
2021 के एफिडेविट से तुलना करने पर पता चलता है कि ममता की कुल चल संपत्ति पांच सालों में कम हुई है. 2021 में, उनके पास कैश में 69,255 रुपये थे. उनके दो बैंक अकाउंट में कुल मिलाकर 13,53,356 रुपये थे. इसके अलावा, उन्होंने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) में 18,490 रुपये का निवेश किया था. उस समय, उनके चल संपत्ति की कुल वैल्यू 16,72,352 रुपये थी. इसलिए, पांच साल बाद, यह आंकड़ा कम हो गया है. अंतर 1,34,843 रुपये है. इसके अलावा, 2021 में जो NSC इन्वेस्टमेंट था, वह अब मौजूद नहीं है.
पिछले 5 सालों में ममता की इनकम
उनकी इनकम में भी उतार-चढ़ाव का ट्रेंड साफ़ दिखता है. वित्त वर्ष 2020-21 में, ममता बनर्जी की कुल आमदनी 15,47,845 रुपये थी. अगले साल—2021-22—यह आंकड़ा बढ़कर 38,14,410 रुपये हो गया, जो हाल के सालों में दर्ज की गई सबसे ज़्यादा इनकम है.
तब से, उनकी इनकम धीरे-धीरे कम हो रही है. 2022-23 में, उनकी इनकम घटकर 29,76,360 रुपये हो गई. 2023-24 में, यह और कम होकर 20,72,740 रुपये रह गई. हाल ही में, वित्त वर्ष 2024-25 में, उनकी इनकम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, जो 23,21,570 रुपये तक पहुंच गई.
इसके अलावा, हलफनामे में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, उन्हें 40,600 रुपये का TDS रिफंड मिला. ममता ने खुद बताया है कि रॉयल्टी और बैंक इंटरेस्ट उनकी इनकम का मेन सोर्स हैं.
ममता के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं
एफिडेविट में उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में भी डिटेल में बताया गया है. उन्होंने 1970 में देशबंधु शिशु शिक्षालय से अपनी सेकेंडरी एजुकेशन (माध्यमिक) पूरी की. 1974 में, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जुड़े जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद, 1977 में, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्टग्रेजुएट पढ़ाई पूरी की. हालांकि इस डिग्री के लिए एग्जाम असल में 1979 में हुए थे. 1982 में, ममता ने जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉज (LL.B.) की डिग्री हासिल की. उनके एफिडेविट में क्रिमिनल मामलों के बारे में पूरी तरह से साफ रिकॉर्ड दिखाया गया है; उनके खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई FIR दर्ज नहीं है, और न ही किसी लीगल केस में उन पर चार्ज लगाए गए हैं.
ममता शुभेंदु से अनबन
बुधवार को, ममता कालीघाट में अपने घर से एक जुलूस के साथ सर्वे बिल्डिंग गईं, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से अपना नामांकन पत्र जमा किया. इस बार भवानीपुर में उनके मुख्य विरोधी भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी हैं, जो नंदीग्राम के अलावा इस सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं.
2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु से हारने के बाद (नंदीग्राम चुनाव से जुड़ा एक मामला अभी कोर्ट में है) ममता ने भवानीपुर में उपचुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की सीट बरकरार रखी. पांच साल बाद, दोनों राजनीतिक विरोधी एक बार फिर उसी मैदान में आमने-सामने हैं. इस बार, लड़ाई भवानीपुर की धरती पर ही लड़ी जाएगी.
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