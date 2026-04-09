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न घर, न कार और संपत्ति में गिरावट, जानें ममता बनर्जी की नेटवर्थ, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी की हर डिटेल…

ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल (फाइल फोटो) ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को भवानीपुर विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया. चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में ममता मनर्जी ने अपनी संपत्ति, धन-दौलत से जुड़ी सारी जानकारी दी है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पिछले पांच सालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपत्ति में कमी आई है. बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 15.37 लाख रुपये घोषित की, जो पांच वर्ष पहले 2021 के चुनाव में बताए गए 16.72 लाख रुपये से 1.3 लाख कम है. हलफनामे के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने कोई देनदारी और कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं होने की जानकारी दी है, जो 2021 की स्थिति के समान है. ममता बनर्जी डेढ़ दशक से ज्यादा समय से पश्चिम बंगाल की सत्ता में हैं. फिर भी, जब उनकी संपत्ति की बात आती है, तो वह वही 'साधारण' इंसान हैं. बुधवार को, ममता बनर्जी, राज्य की तीन बार की मुख्यमंत्री ने भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अलीपुर में सर्वे बिल्डिंग में अपना नामांकन दाखिल किया. राजनीति के शिखर पर होने के बावजूद, 'दीदी' की लाइफस्टाइल काफी सादी है. हलफनामा से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीम लीडर के सिर पर छत या अपने नाम पर जमीन का एक भी प्लॉट नहीं है. ममता के पास न घर है, न कार

कालीघाट में 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट, यह ममता बनर्जी का पता है. हालांकि, यह घर भी उनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है. हलफनामे में साफ-साफ लिखा है कि उनके नाम पर न तो खेती की जमीन है और न ही खेती के अलावा कोई दूसरी ज़मीन. उनके पास कोई रहने की प्रॉपर्टी नहीं है, न ही उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी है. इसके अलावा, ममता ने कोई बड़ा निवेश नहीं किया है. जहां तक ​​उनकी देनदारी की बात है, तो यह रकम बिल्कुल शून्य है. ममता की चल संपत्ति

जिस दिन ममता बनर्जी ने नामांकन पत्र दाखिल किया, उस दिन ममता के पास 75 हजार 700 रुपये कैश बैलेंस था. उनके दो बैंक अकाउंट हैं, दोनों इंडियन बैंक में हैं. पहला उनका पर्सनल अकाउंट है, जिसमें अभी 12 लाख 36 हजार 209.71 रुपये का बैलेंस है. दूसरा अकाउंट चुनाव से जुड़े खर्चों के लिए है और इसमें सिर्फ 40 हजार का बैलेंस है. इसलिए, उनकी कुल बैंक सेविंग्स 12,76,209.71 रुपये है. उनके कैश होल्डिंग्स, बैंक डिपॉजिट और सोने के गहनों को मिलाकर, उनकी कुल चल संपत्ति 15,37,509.71 रुपये है. एफिडेविट में उनकी गहनों के बारे में दी गई जानकारी भी एक बड़ी कहानी बताती है. ममता के पास 9.750 ग्राम सोना है, जिसकी अभी मार्केट वैल्यू लगभग 1,75,000 रुपये है. 2021 में, इतने ही सोने की मार्केट वैल्यू सिर्फ 83,837 रुपये थी. हालांकि सोने की कीमत जरूर बढ़ी है, लेकिन उनके पास मौजूद गहनों की असल मात्रा में जरा भी बढ़ोतरी नहीं हुई है. पिछले 5 सालों में चल संपत्ति की कीमत में कमी आई है