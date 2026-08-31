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‘अव्यवस्था मानने का कोई आधार नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने CJP के विरोध मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक विरोध मार्च करने से रोकने से मना कर दिया और भरोसा जताया कि विरोध शांतिपूर्ण और कानूनी रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अभी ऐसी कोई मजबूर करने वाली हालत नहीं है जिससे यह माना जा सके कि कुछ गलत होगा..." इस मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की.

एक आवेदक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रिजवान अहमद ने तर्क दिया, "मांग क्या है, क्या यह जरूरी है? पुलिस एफआईआर में नामजद लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उन पर छापे मार रही है. जवाब है नहीं. तो, कॉकरोच जनता पार्टी जो भी पूछ रही है, वह उनके लिए काम का हो सकता है...लेकिन क्या वे ब्रिक्स समिट खत्म होने का 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते और फिर सरकार को अप्लाई नहीं कर सकते.

अगर सरकार इजाजत नहीं देती है, तो वे तत्काल उल्लेख के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं…” सीजेआई ने बताया कि इसमें दो मुद्दे शामिल हैं: पहला कानून और व्यवस्था, और दूसरा यह कि यह एक पॉलिसी मुद्दा है.

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट अभी यह मानकर चल रहा है कि हर कोई बहुत जिम्मेदारी से और शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से काम करेगा और व्यवहार करेगा. सीजेआई ने कहा, "अभी ऐसी कोई मजबूर करने वाली परिस्थितियां नहीं हैं जिससे यह माना जा सके कि कुछ भी गलत होगा..."

अहमद ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय मीडिया यहां है...और अनुभव से अंदाजा लगता है...भगवान न करे कोई और हादसा हो जाए—सीजेपी की वजह से नहीं, शायद किसी शरारती तत्व की वजह से...,".

उन्होंने पीठ से इस मामले पर नोटिस जारी करने और 3 या 4 सितंबर को सुनवाई करने की अपील की. पीठ ने कहा कि इस मामले पर आखिर में पुलिस अधिकारियों को ही विचार करना होगा और वह इस आवेदन को मेन केस के साथ टैग कर रही है. अहमद ने कहा कि ग्रुप ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे बीएनएसएस उन पर लागू नहीं होता और उन्होंने जोर दिया कि उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होगी.