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चुनाव आयोग के काम में सरकार को कोई दखल नहीं: SIR पर बवाल के बीच बोली भाजपा

एसआईआर पर बवाल के बीच सरकार और भाजपा ने साफ किया कि चुनाव आयोग के काम में कोई दखल नहीं है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

no government interference in ECI working, BJP amid political row over SIR exercise and CEC
भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2026 at 9:02 PM IST

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नई दिल्ली: भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के आरोपों की तीखी आलोचना की. उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी, चुनाव आयोग पर बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप लगा रही हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा इसकी भर्त्सना करती है.

प्रसाद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को SIR की पूरी प्रक्रिया को उचित माना. कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी की ओर से इस प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई थी. सबको सुनने के बाद कोर्ट ने SIR को सही ठहराया. उन्होंने टीएमसी के संदर्भ में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारी तैनात किए गए थे और उस समय उन पर हमला हुआ था.

ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट (ETV Bharat)

शनिवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्त मौजूद थे. चुनाव आयोग के एक प्रेस नोट में कहा गया है कि SIR से जुड़े जितने फैसले हुए, वे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्तों की सहमति से हुए. देश के विभिन्न हिस्सों में SIR संबंधी कदम को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है.

सरकार की लाइन भी इसी से जुड़ती है—किसी भी संस्था में आंतरिक मतभेद सामान्य हैं, अंतिम फैसले सर्वसम्मति से होते हैं. SIR अवैध मतदाताओं की सफाई है, राजनीतिक हथियार नहीं.

सरकार एसआईआर संबंधित आदेश को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अनुरूप बता रही है. भाजपा का तर्क है कि जब अंतिम आदेश सर्वसम्मति से हैं, तो 'वन-मैन ऑटोक्रेसी' का आरोप नहीं टिकता.

काउंटर और रणनीति
भाजपा राहुल गांधी को 'मास्टर ऑफ डिसेप्शन' कह रही है. पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस चुनावों में हार के बाद संस्थाओं को बदनाम करती है. भाजपा द्वारा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की लंबे समय से सत्ता-विहीनता का हवाला दिया जा रहा है. सरकार की आधिकारिक पंक्ति यह है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, कार्यपालिका दखल नहीं देती.

कुल मिलाकर भाजपा का मकसद विवाद को आयोग बनाम विपक्ष तक सीमित रखना है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सीधे कठघरे में न आएं. पार्टी सूत्रों के मुताबिक रणनीति तीन स्तरों पर है.

पहला, संस्थागत बचाव—आयोग को आगे रखना.

दूसरा, काउंटर-अटैक—SIR को घुसपैठ और फर्जी वोटरों के खिलाफ अभियान बताकर बिहार-बंगाल में 'वोट चोरी' का जवाब 'वोट बैंक की सुरक्षा' से देना.

तीसरा, भाजपा परिसीमन, सीट विस्तार और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे आगे कर चर्चा का रुख बदलने की कोशिश कर सकती है.

सूत्रों के अनुसार, सरकार इसे राष्ट्रहित कहेगी, वहीं विपक्ष इसे डायवर्जन बता रहा है. मगर यदि देखा जाए तो दोनों ही दावे सियासी राजनीति को तूल दे रहे हैं.

वैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही पारित हो चुका है. अड़चन जनगणना के बाद परिसीमन की है. इसपर विशेष सत्र की चर्चा भी जोर-शोर से है, हालांकि अभी यह आधिकारिक नहीं है. फिलहाल प्राथमिकता आयोग की स्वतंत्रता का बचाव और SIR को कानूनी प्रक्रिया सिद्ध करना है.

दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने अनुमति न होने का हवाला देते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया. वहीं, भाजपा इसे कानून-व्यवस्था का विषय बता रही है. कुल मिलाकर संदेश एक है—आयोग के फैसले सर्वसम्मत और अदालत-सम्मत हैं.

जब विपक्ष की मुहिम और तेज होती दिख रही है, मगर भाजपा इसे साफ राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने देना चाहती है, और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सरकार चुनावी संस्था में दखल नहीं देती है.

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