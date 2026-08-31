ओजोन प्रदूषण पर अध्ययन के लिए CPCB के पास कोई फंड उपलब्ध नहीं, पर्यावरणविदों ने चिंता जताई
मंत्रालय और पर्यावरणविदों ने इस बात पर चिंता जताई है कि, ओजोन प्रदूषण पर अध्ययन के लिए सीपीसीबी के पास फंड नहीं है.
Published : August 31, 2026 at 6:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पास इस संबंध में अध्ययन करने के लिए वर्तमान में कोई धन उपलब्ध नहीं है.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सीपीसीबी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते ओजोन स्तर के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए एक व्यापक अध्ययन की सिफारिश की है. एक साल के अध्ययन की अनुमानित लागत लगभग 80 लाख रुपये आंकी गई थी.
मंत्रालय ने इस मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) से जवाब मांगने के बाद उसके समक्ष यह खुलासा किया. एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमीनी स्तर पर ओजोन के बढ़ते स्तर का दावा करने वाली एक समाचार रिपोर्ट के बाद अप्रैल 2024 में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था. इसके बाद इसने सीपीसीबी सहित सभी संबंधित हितधारकों से जवाब मांगा.
ग्राउंड-लेवल ओजोन एक तरह का प्रदूषक (पॉल्यूटेंट) है, जो सूरज की रोशनी में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक-VOCs) के बीच नॉन-लीनियर रिएक्शन से बनता है. इंसानी कामों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), गाड़ियों, औद्योगिक प्रक्रिया और पावर जेनरेशन प्लांट में कोयला, गैसोलीन और तेल के जलने से बनता है.
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से गैसोलीन के दहन और वितरण के दौरान, साथ ही लकड़ी जलाने और सॉल्वैंट्स (विलायक) और तरल ईंधन के वाष्पीकरण के दौरान उत्सर्जित होते हैं. यह प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है. यह मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जिससे फेफड़ों की कार्यप्रणाली और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियां और समय से पहले मृत्यु होती है. इसके अलावा, यह कुछ पौधों की समग्र वृद्धि को भी प्रभावित करता है.
एनजीटी को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े हुए ओजोन स्तर के कारणों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत और व्यापक अध्ययन करने की सिफारिश की है.
इसमें कहा गया है कि लगभग 80 लाख रुपये की लागत से एक साल के भीतर पूरा होने वाला यह अध्ययन स्थानीय, क्षेत्रीय, जैवजनित, मृदा (soil) और सीमापार स्रोतों का मूल्यांकन शामिल करेगा. यह व्यापक निगरानी, पूर्ववर्ती मूल्यांकन, प्रकाश रासायनिक मॉडलिंग और स्रोत विभाजन के माध्यम से किया जाएगा.
हालांकि, मंत्रालय ने न्यायाधिकरण को बताया कि सीपीसीबी ने उसे सूचित किया है कि अनुशंसित अध्ययन करने के लिए वर्तमान में उसके पास कोई धन उपलब्ध नहीं है. इसने न्यायाधिकरण से उक्त अध्ययन को करने के लिए एनजीटी पर्यावरण मुआवजा कोष (एनजीटी-ईसी फंड) के तहत उपलब्ध धन के उपयोग की अनुमति देने का आग्रह किया है.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पर्यावरण मुआवजा फंड, प्रदूषण फैलाने वालों पर लगाए गए जुर्माने की भरपाई के तौर पर इकट्ठा किया जाता है, जो ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक 'प्रदूषक भुगतान करता है सिद्धांत' का पालन करता है.
सीपीसीबी क्या कहता है?
इस मामले पर एक सवाल के जवाब में सीपीसीबी के सदस्य डॉ अनिल गुप्ता ने फंड की कमी के बारे में तो माना, लेकिन इसके पीछे के कारणों का खुलासा नहीं किया. उन्होंने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "हां, सीपीसीबी में फंड की कमी है. पर्यावरण मुआवजा कोष से दिल्ली में जमीनी स्तर पर ओजोन प्रदूषण के प्रस्तावित अध्ययन के लिए धन आवंटित किया जाना चाहिए."
पर्यावरणविदों के विचार
इस मामले का जिक्र करते हुए सोमवार को भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) की सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने ईटीवी भारत से कहा, "सीपीसीबी के पास धन की कमी है, इस पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि बताया जाता है कि उसके पास विशाल वित्तीय भंडार है. ऐसा संकट शायद पैसे की कमी के बजाय कम इस्तेमाल और नौकरशाही बाधाओं का है."
प्रस्तावित अध्ययन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसी स्टडी के कई असर होंगे, जिसमें इंसानी सेहत को फायदा पहुंचाना भी शामिल है. ओजोन फेफड़ों की कार्यक्षमता को बहुत ज्यादा कमजोर करता है, अस्थमा को बढ़ाता है, ब्रोंकाइटिस को और खराब करता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है और समय से पहले मौत की दर को बढ़ाता है." श्रीवास्तव ने कहा है कि अध्ययन से मिले डेटा से सरकार को खासकर बच्चों जैसे कमजोर समूह की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सलाह जारी करने में मदद मिल सकती है.
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