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ओजोन प्रदूषण पर अध्ययन के लिए CPCB के पास कोई फंड उपलब्ध नहीं, पर्यावरणविदों ने चिंता जताई

प्रदूषण पर प्रकृति श्रीवास्तव, रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी ने क्या कहा ( IANS and ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते जमीनी स्तर के ओजोन प्रदूषण को लेकर चिंताओं के बीच केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पास इस संबंध में अध्ययन करने के लिए वर्तमान में कोई धन उपलब्ध नहीं है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सीपीसीबी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते ओजोन स्तर के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए एक व्यापक अध्ययन की सिफारिश की है. एक साल के अध्ययन की अनुमानित लागत लगभग 80 लाख रुपये आंकी गई थी. प्रकृति श्रीवास्तव, रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी (ETV Bharat) मंत्रालय ने इस मामले पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) से जवाब मांगने के बाद उसके समक्ष यह खुलासा किया. एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमीनी स्तर पर ओजोन के बढ़ते स्तर का दावा करने वाली एक समाचार रिपोर्ट के बाद अप्रैल 2024 में स्वत: संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया था. इसके बाद इसने सीपीसीबी सहित सभी संबंधित हितधारकों से जवाब मांगा. ग्राउंड-लेवल ओजोन एक तरह का प्रदूषक (पॉल्यूटेंट) है, जो सूरज की रोशनी में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (वाष्पशील कार्बनिक यौगिक-VOCs) के बीच नॉन-लीनियर रिएक्शन से बनता है. इंसानी कामों से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), गाड़ियों, औद्योगिक प्रक्रिया और पावर जेनरेशन प्लांट में कोयला, गैसोलीन और तेल के जलने से बनता है. वाष्पशील कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से गैसोलीन के दहन और वितरण के दौरान, साथ ही लकड़ी जलाने और सॉल्वैंट्स (विलायक) और तरल ईंधन के वाष्पीकरण के दौरान उत्सर्जित होते हैं. यह प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है. यह मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जिससे फेफड़ों की कार्यप्रणाली और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियां और समय से पहले मृत्यु होती है. इसके अलावा, यह कुछ पौधों की समग्र वृद्धि को भी प्रभावित करता है. एनजीटी को सौंपे गए अपने हालिया जवाब में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़े हुए ओजोन स्तर के कारणों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत और व्यापक अध्ययन करने की सिफारिश की है.