ETV Bharat / bharat

क्या चाबहार पोर्ट से पीछे हटा भारत?; इस बार के बजट में कोई फंड नहीं दिया

चाबहार को लेकर भारत-ईरान का क्या है समझौता? : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने साल 2016 में चाबहार पोर्ट के शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के संचालन के लिए समझौता किया था. हर साल इसका नवीनीकरण भी होता रहा. इसके बाद 13 मई 2024 को 10 साल के लिए इस टर्मिनल के संचालन का करार हुआ. इसके बाद फिर साल 2024 में भी भारत और ईरान के बीच चाबहार के विकास को लेकर समझौता हुआ.

अरबों रुपये निवेश कर चुकी है सरकार : भारत ने ईरान सरकार के साथ इस पोर्ट को लेकर समझौते किए. इसके बाद अरबों रुपये निवेश किए. शाहिद बहिश्ती और कलंतरी टर्मिनल का संचालन भारत सरकार का इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन मिलकर करते हैं. यह पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के लिए भी काफी अहम माना जाता है.

भारत के लिए क्यों जरूरी है यह पोर्ट? : चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण-पूर्वी सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है. यह समुद्री इलाका भारत को काफी समय से एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराता है. यह भारत के काफी नजदीक भी है. चाबहार के 2 टर्मिनल हैं, इनमें से एक शाहिद कलंतरी जबकि दूसरा शाहिद बहिश्ती हैं. यह पोर्ट होर्मुज जलसंधि से बाहर है. इसे बड़े जहाजों के लिए सुरक्षित माना जाता है. यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से 170 किमी दूर है.

भारत इस पोर्ट पर अब तक अरबों रुपये निवेश कर चुका है. क्या भारत अमेरिका के दबाव में है?, क्या ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए हैं, देश के लिए क्या हैं इस पोर्ट के मायने, पोर्ट के लिए किसी भी बजट का प्रावधान न करने के पीछे की क्या है वजह?, अन्य देशों के लिए कितना जरूरी है यह पोर्ट?. पढ़िए ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत यूरोप तक व्यापार कर सकता है. ईरान के अलावा रूस को भी इससे काफी लाभ पहुंचता है. इस पोर्ट के जरिए भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को दरकिनार कर मध्य एशिया और अफगानिस्तान के बाजारों तक अपनी पहुंच बनाता है.

एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया. 53.47 लाख करोड़ रुपये के आकार वाले इस बजट में ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया. जबकि पिछले बजट में सरकार ने 400 करोड़ रुपये दिए थे. यह पोर्ट कई मायने में भारत के लिए काफी अहम माना जाता है.

हैदराबाद : व्यापारिक-राजनीतिक लिहाज से अहम चाबहार पोर्ट के लिए इस बार भारत ने कोई बजट नहीं दिया. ऐसे में माना जा रहा है कि भारत इस पोर्ट से पीछे हट गया है. एक्सपर्ट के मुताबिक यह अमेरिका की ओर से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का नतीजा है.

क्या ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का है प्रभाव? : चाबहार परियोजना पहले भी अमेरिकी प्रतिबंध झेलती रही है. साल 2018 में अमेरिका ने इसमें कुछ छूट दी थी. इसके बाद ट्रंप की सरकार ने दोबारा से प्रतिबंध लगा दिए थे. हालांकि बाद फिर से रियायत दी गई. साल 2025 के सितंबर महीने में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को संचालित करने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया. हालांकि कुछ महीने की छूट भी दी थी. यह अभी भी लागू है.

चर्चा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ही भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. इसी के तहत बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. एक कारण यह भी है कि पिछले दो सालों में ईरान पहले की तुलना में कमजोर भी हुआ है. हालांकि कुछ जानकार इसे भारत की दूसरी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं. उनका कहना है कि भारत अभी इस पोर्ट से पूरी तरह हटा नहीं है.

चाबहार पर क्या है मौजूदा स्थिति? : ईरान में चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से भारत बाहर निकल गया है. ऐसी चर्चाओं ने जनवरी में भी रफ्तार पकड़ी थी. इसके बाद विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि अमेरिका ने भारत को एक लेटर जारी किया है. इसमें 26 अप्रैल 2026 तक प्रोजेक्ट के लिए बिना शर्त बैन से छूट दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि हम इस अरेंजमेंट पर अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं. मतलब साफ है कि 26 अप्रैल तक पोर्ट पर भारत पहले की तरह काम करता रहेगा.

क्या भारत के पीछे हटने से चीन को होगा फायदा? : चीन की मौजूदगी पहले से ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर है. ऐसे में भारत यदि चाबहार से पीछे हटता है तो इस इलाके में अधिकार जमाने के लिए चीन को एक मौका जरूर मिल सकता है. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के खतरे से भारत वाकिब है, और अमेरिका से बैर ठीक नहीं. इसीलिए 2026-27 के बजट में चाबहार के लिए कोई रकम नहीं दी गई. यह भारत की दूसरी रणनीति का हिस्सा है.

ईरान के लिए कितना जरूरी है ये बंदरगाह? : ईरान के पास कुल 6 बंदरगाह हैं. इनमें बंदर अब्बास बंदरगाह प्रमुख है. यह होर्मुज द्वीपसमूह के पार मौजूद है. अमीराबाद बंदरगाह माजदरान प्रांत में कैस्पियन सागर तट पर है. इसके अलावा अंजली, नौशहर, चाबहार और इमाम खुमैनी बंदरगाह भी हैं. ईरान की 90 प्रतिशत आबादी देश के पश्चिमी भाग में रहती हैं, क्योंकि पूर्वी भाग कम विकसित है.

ईरान चाहता है कि चाबहार बंदरगाह के आसपास ज्यादा विकास हो, चाबहार बंदरगाह को मध्य एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग किया जा सके. ईरान काफी हद तक अब्बास बंदरगाह पर निर्भर है. हालांकि यह गहरे पानी का बंदरगाह नहीं है. यह बड़े माल वाहक जहाजों को नहीं संभाल पाता है. जबकि चाबहार में बड़े जहाज आसानी से पहुंच सकते हैं. ऐसे में इस पोर्ट के लिए अगर भारत उदासीनता वाला रवैया अपनाता है तो यह ईरान के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा.

ईरान पर क्यों प्रतिबंध लगाता है अमेरिका? : साल 1979 से ही अमेरिका और ईरान में तनानती चल रही है. ईरान को कुछ खास गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए उस पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए. इसके पीछे की वजह खास तौर पर आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को रोकना रहा. परमाणु शक्ति बनने से रोकना भी एक कारण रहा. राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी अपने-अपने कार्यकाल में अमेरिकी कंपनियों को ईरान के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर चुके हैं. ईरान के तेल और बैंकिंग उद्योगों पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए.

ये भी पढ़ें