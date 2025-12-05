ETV Bharat / bharat

कोई पटाखे नहीं, कोई शिकारी नहीं, सिर्फ पक्षी: जानें असम के जुरगांव के बारे में सब कुछ

जुरगांव ने खुद को एक ऐसी सेंक्चुरी बना लिया है, जहां पक्षियों को मेहमान नहीं, बल्कि परिवार की तरह माना जाता है. ( ETV Bharat )

मोरीगांव (असम): हॉर्न बजाने और पटाखे फोड़ने के जमाने में, असम के एक छोटे से गांव ने चुपचाप एक अलग रास्ता चुना है. मोरीगांव जिले की एक खूबसूरत बस्ती, नागांव से लगभग 55 km और गुवाहाटी से 65 km दूर, जुरगांव में ज़्यादातर तिवा समुदाय रहता है. यहां लगभग 121 परिवार रहते हैं और लगभग हर गांव वाला खुद को पक्षी प्रेमी बताता है. पक्षियों के लिए उनके प्यार ने कुछ अनोखे अनलिखे नियम बनाए हैं. एक गांव जिसने शोर के बजाय शांति को चुना: जुरगांव में, तेज आवाज लगभग मना है. जब तक बहुत जरूरी न हो, टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर से हॉर्न बजाने से बचा जाता है. पटाखे और तेज आवाज वाले जश्न पूरी तरह से बैन हैं. आइडिया आसान है. यहां आराम करने, खाने और बच्चे पैदा करने वाले पक्षियों को कुछ भी परेशान नहीं करना चाहिए. इसके अलावा, जुरगांव हरे-भरे बांस के झुरमुटों से घिरा हुआ है, लेकिन गांव वाले बिना सोचे-समझे बांस काटने और बेचने से मना करते हैं. बांस के ऊंचे-ऊंचे झुरमुट अनगिनत पक्षियों के लिए घोंसले बनाने की जगह और सुरक्षित ठिकाने का भी काम करते हैं. शिकारियों और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का यहां स्वागत नहीं है. यहां के लोग उन्हें अंदर आने से रोकते हैं. ये सभी रोक एक ही मुख्य विश्वास से निकलती हैं. वो है, पक्षी पहले यहां थे, और उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए. लोकल और माइग्रेटरी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना: कई वेटलैंड्स और पानी की जगहों के साथ, जुरगांव धीरे-धीरे लोकल और माइग्रेटरी पक्षियों के लिए एक मैग्नेट बन गया है. हर शाम, झुंड में लौटने वाले पक्षियों की आवाज से गांव में रौनक आ जाती है, जिससे शाम एक नेचुरल सिम्फनी में बदल जाती है. ETV भारत से बात करते हुए, गांव के हर्षवर बोरदोलोई ने बताया कि यह रिश्ता कितना गहरा है, “पक्षी असम के चोट (मार्च-अप्रैल) महीने में यहां आते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं. पीढ़ियों से वे यहां ब्रीड करने आते रहे हैं, और हम उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते. अगर शिकारी भी आते हैं, तो हम उन्हें भगा देते हैं. हम बांस तभी काटते हैं, जब बहुत जरूरी हो.” वह आगे कहते हैं कि गांव वाले पक्षियों को अपने परिवार की तरह देखते हैं, “पक्षियों को हमारे लोगों से प्यार मिलता है. यहां वेटलैंड और तालाब हैं, वे मछलियों को खाते हैं और रात में आराम से सोते हैं. जैसे हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं, वैसे ही पक्षी भी अपने बच्चों को पालने के लिए यहां आते हैं. अगर हम ऐसे में उन्हें मार दें, तो यह गलत होगा. बचपन से ही हमने उन्हें आते देखा है. मैना, गौरैया, बगुले, जलकाग, मुर्गी और भी बहुत कुछ. पहले तो गिद्ध और हॉर्नबिल भी आते थे.”