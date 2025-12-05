कोई पटाखे नहीं, कोई शिकारी नहीं, सिर्फ पक्षी: जानें असम के जुरगांव के बारे में सब कुछ
जुरगांव ने खुद को एक ऐसी सेंक्चुरी बना लिया है, जहां पक्षियों को मेहमान नहीं, बल्कि परिवार की तरह माना जाता है.
Published : December 5, 2025 at 5:27 PM IST
मोरीगांव (असम): हॉर्न बजाने और पटाखे फोड़ने के जमाने में, असम के एक छोटे से गांव ने चुपचाप एक अलग रास्ता चुना है. मोरीगांव जिले की एक खूबसूरत बस्ती,
नागांव से लगभग 55 km और गुवाहाटी से 65 km दूर, जुरगांव में ज़्यादातर तिवा समुदाय रहता है. यहां लगभग 121 परिवार रहते हैं और लगभग हर गांव वाला खुद को पक्षी प्रेमी बताता है. पक्षियों के लिए उनके प्यार ने कुछ अनोखे अनलिखे नियम बनाए हैं.
एक गांव जिसने शोर के बजाय शांति को चुना: जुरगांव में, तेज आवाज लगभग मना है. जब तक बहुत जरूरी न हो, टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर से हॉर्न बजाने से बचा जाता है. पटाखे और तेज आवाज वाले जश्न पूरी तरह से बैन हैं. आइडिया आसान है. यहां आराम करने, खाने और बच्चे पैदा करने वाले पक्षियों को कुछ भी परेशान नहीं करना चाहिए.
इसके अलावा, जुरगांव हरे-भरे बांस के झुरमुटों से घिरा हुआ है, लेकिन गांव वाले बिना सोचे-समझे बांस काटने और बेचने से मना करते हैं. बांस के ऊंचे-ऊंचे झुरमुट अनगिनत पक्षियों के लिए घोंसले बनाने की जगह और सुरक्षित ठिकाने का भी काम करते हैं. शिकारियों और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का यहां स्वागत नहीं है. यहां के लोग उन्हें अंदर आने से रोकते हैं.
ये सभी रोक एक ही मुख्य विश्वास से निकलती हैं. वो है, पक्षी पहले यहां थे, और उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए.
लोकल और माइग्रेटरी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना: कई वेटलैंड्स और पानी की जगहों के साथ, जुरगांव धीरे-धीरे लोकल और माइग्रेटरी पक्षियों के लिए एक मैग्नेट बन गया है. हर शाम, झुंड में लौटने वाले पक्षियों की आवाज से गांव में रौनक आ जाती है, जिससे शाम एक नेचुरल सिम्फनी में बदल जाती है.
ETV भारत से बात करते हुए, गांव के हर्षवर बोरदोलोई ने बताया कि यह रिश्ता कितना गहरा है, “पक्षी असम के चोट (मार्च-अप्रैल) महीने में यहां आते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं. पीढ़ियों से वे यहां ब्रीड करने आते रहे हैं, और हम उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते. अगर शिकारी भी आते हैं, तो हम उन्हें भगा देते हैं. हम बांस तभी काटते हैं, जब बहुत जरूरी हो.”
वह आगे कहते हैं कि गांव वाले पक्षियों को अपने परिवार की तरह देखते हैं, “पक्षियों को हमारे लोगों से प्यार मिलता है. यहां वेटलैंड और तालाब हैं, वे मछलियों को खाते हैं और रात में आराम से सोते हैं. जैसे हम अपने परिवारों के साथ रहते हैं, वैसे ही पक्षी भी अपने बच्चों को पालने के लिए यहां आते हैं. अगर हम ऐसे में उन्हें मार दें, तो यह गलत होगा. बचपन से ही हमने उन्हें आते देखा है. मैना, गौरैया, बगुले, जलकाग, मुर्गी और भी बहुत कुछ. पहले तो गिद्ध और हॉर्नबिल भी आते थे.”
गांव वालों के मुताबिक, जुरगांव में कोई भी ऐसा काम नहीं करता, जिससे पक्षियों को नुकसान हो. आदत या और मजे के लिए तो ये बिल्कुल नहीं हेता है. यहां बच्चे बड़े होकर पक्षियों को मारना नहीं, बल्कि बचाना सीखते हैं. जुरगांव को जो बात सच में खास बनाती है, वह यह है कि गांव के बच्चों ने भी इन मूल्यों को अपना लिया है.
एक लोकल रहने वाले ने बताया, “हमारे बच्चे भी पक्षियों के लिए प्यार समझते हैं. वे ऐसा कुछ नहीं करते, जिससे उन्हें नुकसान हो. हमारे गांव में कोई भी पक्षियों को परेशान नहीं करता. अगर बाहर से कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उन्हें भगा देते हैं. लोग अब समझ गए हैं कि यह ऐसी जगह नहीं है, जहां पक्षियों का शिकार किया जा सके.”
प्रकृति के लिए शांति एक तोहफा: जुरगांव के लिए, शांति खालीपन नहीं, बल्कि सुरक्षा है. इसी गांव के एक और कहते हैं कि, “पक्षियों की खातिर, हम गांव में पूरी शांति बनाए रखते हैं.” “किसी भी तरह की अफरा-तफरी की इजाजत नहीं है. तेज आवाज पर बैन है. पटाखे नहीं चलाए जाते. गाड़ियों के हॉर्न भी नहीं बजाए जाते, जब तक कोई इमरजेंसी न हो. पक्षियों को लगता है कि यहां उनका कोई दुश्मन नहीं है, इसीलिए वे इतनी बड़ी संख्या में आते हैं.”
हालांकि जुरगांव में अभी सिर्फ एक लोअर प्राइमरी स्कूल है और कोई हाईस्कूल नहीं है, लेकिन यहां पढ़ाई-लिखाई का लेवल काफी अच्छा है और लोग पर्यावरण से जुड़े मामलों को लेकर बहुत जागरूक हैं. ज़्यादातर रहने वाले खेती-बाड़ी करते हैं और सादा जीवन जीते हैं, लेकिन कंजर्वेशन को लेकर उनका नजरिया काफी आगे है.
बांस पक्षियों के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं: जुरगांव की बर्ड-फर्स्ट फिलॉसफी की सबसे मजबूत निशानियों में से एक इसके बांस के जंगल हैं. एक गांव वाला कहता है, “हम बांस सिर्फ बेचने के लिए नहीं काटते. कई पक्षी बांस के झुरमुटों में पनाह लेते हैं. हम जानते हैं कि अगर हम उन्हें लापरवाही से साफ करेंगे, तो हम उनके घरों को खत्म कर देंगे. इसलिए हम बांस का इस्तेमाल सिर्फ तभी करते हैं, जब बहुत जरूरी हो, और कभी भी इस तरह से नहीं, जिससे पक्षियों को परेशानी हो.”
तेज आवाज और पटाखों पर बैन लगाकर, हॉर्न का इस्तेमाल कम करके, बांस के झुरमुटों को बचाकर, और शिकारियों को दूर रखकर, जुरगांव के लोगों ने कम्युनिटी के नेतृत्व वाले संरक्षण का एक बेजोड़ उदाहरण पेश किया है.
असम के मोरीगांव के इस शांत कोने में, सबसे बड़ी बात भाषणों या कैंपेन से नहीं, बल्कि चुप्पी, दया और हजारों पंखों की फड़फड़ाहट से कही जाती है.
ये भी पढ़ें - Karmajhiri Sanctuary Seoni: पेंच टाइगर रिजर्व से सटे कर्मझिरी बना अभयारण्य, सीएम शिवराज ने की घोषणा