बिहार असेंबली चुनाव और उपचुनावों में EVM की गड़बड़ी से जुड़ा कोई आवेदन नहीं मिला

नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने गुरुवार को कहा कि बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और अलग-अलग राज्यों के उपचुनावों में EVM बर्न मेमोरी / माइक्रोकंट्रोलर वेरिफिकेशन का कोई अनुरोध नहीं मिला है.

चुनाव पैनल ने कहा, "हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनावों के आम चुनाव में, बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों और उपचुनावों में 8 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी के संबंध में किसी भी हारने वाले उम्मीदवार से जली हुई मेमोरी/ माइक्रोकंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है."

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, ईसीआई ने कहा कि उसने 17 जून 2025 को ईवीएम की जली हुई मेमोरी/माइक्रोकंट्रोलर की मतगणना के बाद जांच और सत्यापन पर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी. इसके तहत सबसे अधिक मतदान वाले उम्मीदवार के पीछे सीरियल नंबर 2 या सीरियल नंबर 3 पर उम्मीदवार परिणाम की घोषणा के 7 दिनों के भीतर ईवीएम की जांच और सत्यापन की मांग कर सकते हैं.

पोल पैनल ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के सफल आयोजन के साथ उसने कई पहली बार काम किया है. उसने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र (कुल 1,215 पोलिंग स्टेशन) में रैंडम तरीके से चुने गए 5 पोलिंग स्टेशनों के लिए VVPAT पर्चियों का जरूरी वेरिफिकेशन किया गया और कहीं भी EVM की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई.