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जशपुर में प्लेन क्रैश होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, कलेक्टर और एसएसपी ने किया मौका मुआयना, ड्रोन से भी निगरानी

छत्तीसगढ़ के जशपुर में प्लेन दुर्घटना की सूचना ने पूरे जिला प्रशासन सहित छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा दिया, लेकिन बाद में यह सूचना अफवाह निकली.

No evidence of a plane crash
जशपुर में प्लेन क्रैश होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले (symbolic picture ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 20, 2026 at 6:16 PM IST

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जशपुर: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में प्लैन क्रैश होने की खबर का अधिकारियों ने खंडन किया है. जशपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह ने ईटीवी भारत से कहा कि जिस जगह पर हादसा होने की बात कही जा रही है, वहां पर किसी भी ग्रामीण ने किसी भी तरह की विस्फोट की आवाज नहीं सुनी है. वरीय अधिकारी ने ये भी बताया कि किसी भी तरह के हादसे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है.

पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रख रही है. हादसे से जुड़ा कोई साक्ष्य जिला प्रशासन को नहीं मिला है: जिला प्रशासन, जशपुर

हादसे की खबर निकली अफवाह

पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालांकि पूरे जंगल में जिस क्षेत्र में यह बात बताई गई है, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और हम लोग पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं. ईटीवी भारत संवाददाता भी मौके पर मौजूद हैं. उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी है कि अभी तक किसी प्लेन क्रैश की सूचना नहीं है.

वरीय आरक्षी अधीक्षक लाल उमेद सिंह ने भी कहा है कि किसी भी तरह के हादसे की कोई खबर नहीं है. फिर भी सूचना के आधार पर हम इलाके में निगरानी कर रहे हैं.

कलेक्टर ने दी जानकारी

जशपुर के कलेक्टर रोहित व्यास ने जानकारी देते हुए कहा है कि कुछ लोगों के द्वारा यह सूचना मिली थी कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा है कि इसके संबंध में बाकी सूचनाओं को एकत्र किया जा रहा है, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी हम लोगों के पास है, उसमें प्लेन क्रश की सूचना नहीं है.

जिला प्रशासन से मिल रही जानकारी के अनुसार जंगल में कुछ लोगों ने आग लगाई थी, जिसके कारण धुआं ज्यादा उठ गया था. इसी वजह से किसी ने अफवाह उड़ाई है.

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