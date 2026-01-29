ETV Bharat / bharat

तिरुमला लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का इस्तेमाल, भक्तों की भावनाएं आहत हुईं: SIT की फाइनल चार्जशीट

एसआईटी चार्जशीट में बताया गया कि, कैसे वाईएसआरसीपी सरकार के समय घी सप्लाई टेंडर के सख्त नियम को कमजोर किए गए.

Adulterated Ghee Used in Tirumala Laddu Prasadam
तिरुमला लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का मामला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 29, 2026 at 1:29 PM IST

अमरावती: तिरुपति मंदिर के प्रसाद के रूप में दिये जाने वाले लड्डू में मिलावटी घी का इस्तेमाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है. विशेष जांच दल इस बात की पुष्टि की कि, वाईएसआरसीपी सरकार में 2019 से 2024 के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को मिलावटी घी सप्लाई किया गया था.

एसआईटी ने आगे पुष्टि करते हुए कहा कि, श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाने में सप्लाई किए गए मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था. एसआईटी ने ने कहा कि ऐसे मिलावटी घी के इस्तेमाल से देश भर के करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची है.

ये खुलासे हाल ही में एसआईटी द्वारा नेल्लोर एसीबी कोर्ट में दायर की गई फाइनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा हैं, जो अब सबके सामने आ गई है. चार्जशीट से साफ पता चलता है कि भगवानपुर में भोलेबाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड में 68.17 लाख किलोग्राम मिलावटी घी बनाया गया था, जिसमें से 59.71 लाख किलोग्राम एगमार्क स्पेशल ग्रेड गाय के घी की आड़ में टीटीडी को सप्लाई किया गया था. इस भ्रष्टाचार के जरिए, कथित तौर पर 234.51 करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी की गई.

2019 के बाद टेंडर के नियम कमजोर किए गए
एसआईटी चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे घी सप्लाई टेंडर के लिए सख्त पात्रता नियम, जो 2019 से पहले थे, वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद व्यवस्थित तरीके से कमजोर कर दिए गए. बदलावों में दूध इकट्ठा करने की क्षमता, मक्खन खरीदने की जरूरतें, घी बनाने की क्षमता और तीन साल का ऑपरेशनल अनुभव जैसी जरूरी शर्तें हटाना शामिल था.

न्यूनतम टर्न ओवर की जरूरत भी 250 करोड़ रुपये से घटाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई. एसआईटी के मुताबिक, ये छूट जानबूझकर इसलिए दी गईं ताकि अयोग्य कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में आ सकें और टीटीडी को मिलावटी घी सप्लाई कर सकें.

घी में पाम ऑयल मिलाया, नकली शुद्धता के लिए केमिकल इस्तेमाल किए
भोलेबाबा डेयरी के प्रतिनिधि पोमिल जैन और विपिन जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर, बज बज रिफाइनरीज लिमिटेड, कोलकाता और दूसरी कंपनियों से अपनी फर्म हर्षा ट्रेडिंग कंपनी और हर्षा फ्रेश डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और रिफाइंड पामोलिन ऑयल खरीदा.

उन्होंने एरिस्टो केमिकल्स से लैक्टिक एसिड (फूड ग्रेड) और सुगंध ऑयल्स एंड केमिकल्स, शिवांशी ट्रेडिंग कंपनी और जीआर इम्प्लेक्स से एसिटिक एसिड एस्टर और मोनोग्लिसराइड जैसे केमिकल भी खरीदे. कर्मचारियों मोहन राणा,संजय चौहान, और आशीष रोहिला के साथ मिलकर, उन्होंने असली घी में बहुत कम मात्रा में पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी घी बनाया. लैब टेस्ट के नतीजों में हेरफेर करने और नकली खुशबू पैदा करने के लिए केमिकल मिलाए गए थे.

NDDB ने मिलावट की पुष्टि की
NDDB–CAF, आनंद, गुजरात की 27 मार्च, 2025 को जारी एक रिपोर्ट ने एसआईटी के नतीजों की पुष्टि की. रिपोर्ट में कहा गया कि टीटीडी द्वारा इकट्ठा किए गए घी के सैंपल में मुख्य रूप से पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल था, जिसमें असली घी की मात्रा बहुत कम थी. इसमें यह भी बताया गया कि ब्यूटिरिक एसिड का लेवल तय स्टैंडर्ड से कम था और कोई एनिमल फैट नहीं मिला, जो साफ तौर पर मिलावट का संकेत देता है.

अयोग्य फर्मों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया
तिरुमला मिलावटी घी लड्डू मामले में एसआईटी ने कहा कि हर्षा फ्रेश डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और भोलेबाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड टीटीडी घी टेंडर में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थीं. इसके बावजूद, उन्होंने झूठे और जाली दस्तावेज जमा करके टेंडर प्रक्रिया में प्रवेश किया.

टीटीडी चेयरमैन के पीएम ने रिश्वत ली
चार्जशीट में आरोपी चिन्नाप्पन्ना की भूमिका पर रोशनी डाली गई है, जो उस समय के तिरुपति तिरुमला देवस्थानम (टीटीडी) चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करता था. उन्होंने कथित तौर पर 25 रुपये प्रति किलोग्राम घी की रिश्वत मांगी और ली. जब पोमिल जैन ने पैसे देने से मना कर दिया, तो चिन्नाप्पन्ना ने उस समय के टीटीडी प्रोक्योरमेंट GM R.S.S.V.R. सुब्रह्मण्यम को प्लांट इंस्पेक्शन के दौरान भोलेबाबा डेयरी को अयोग्य ठहराने करने के लिए प्रभावित किया.

चिन्नाप्पन्ना ने 2015 से 2018 तक सुब्बा रेड्डी के पीए के तौर पर काम किया, जब वे सांसद थे, और 2019 से 2023 तक इसी भूमिका में रहे, जब वे TTD चेयरमैन थे. आंध्र प्रदेश भवन में स्पेशल लायजन ऑफिसर के तौर पर काम करते हुए, उन्होंने कथित तौर पर पहले से गोपनीय टेंडर जानकारी हासिल कर ली थी.

किकबैक के लिए सप्लाई ऑर्डर में हेरफेर
अप्रैल-मई 2022 में, चिन्नाप्पन्ना ने सुब्रह्मण्यम से घी सप्लायर की एडवांस डिटेल हासिल कीं. कथित तौर पर टीटीडी बोर्ड के फैसले लेने से पहले ही टेंडर से जुड़ी जानकारी उनके ईमेल पर भेज दी गई थी.

मामले में एसआईटी ने कहा कि चिन्नाप्पन्ना ने यह पक्का किया कि प्रीमियर एग्रीफूड्स को 35 प्रतिशत सप्लाई ऑर्डर बढ़ी हुई कीमतों पर मिलें और इसके एमडी जगनमोहन गुप्ता से 50 लाख रुपये की रिश्वत ली. टीटीडी अधिकारियों सुब्रह्मण्यम, नतेश बाबू, अनिल कुमार और ईश्वर रेड्डी ने कथित तौर पर मिलावट की पुष्टि करने वाली CFTRI लैब रिपोर्ट को दबा दिया और भोलेबाबा डेयरी को अतिरिक्त 15 प्रतिशत सप्लाई ऑर्डर दे दिया.

फेक प्लांट इंस्पेक्शन, रिश्वत देकर बिल पास किए गए
प्लांट इंस्पेक्शन टीम के सदस्यों ने जानबूझकर सही निरीक्षण नहीं किया और झूठी, अनुकूल रिपोर्ट जमा की. जबकि उन्हें पता था कि, ये डेयरी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करती हैं. इससे टीटीडी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और प्राइवेट कंपनियों को गलत फायदा हुआ.

टीटीडी के जूनियर असिस्टेंट पल्ली ईश्वर रेड्डी और सीनियर असिस्टेंट मुड्डा वेंकट अनिल पर आरोप है कि उन्होंने कमीशन एजेंट पीपी श्रीनिवासन के जरिए रिश्वत ली और मिलावटी घी की सप्लाई की इजाजत दी. उसने पेमेंट के लिए बिल ऊपर के अधिकारियों को भेज दिए.

चार्जशीट में 21 आरोपी शामिल
पिछले साल 7 मई को फाइल की गई मुख्य चार्जशीट में 11 आरोपियों के नाम थे, लेकिन अंतिम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अब 21 आरोपी शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर टीटीडी के अधिकारी हैं. एसआईटी ने कहा कि सबूत साफ तौर पर व्यवस्थित भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र और भक्तों की आस्था का गंभीर उल्लंघन साबित करते हैं.

