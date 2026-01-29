ETV Bharat / bharat

तिरुमला लड्डू प्रसादम में मिलावटी घी का इस्तेमाल, भक्तों की भावनाएं आहत हुईं: SIT की फाइनल चार्जशीट

अमरावती: तिरुपति मंदिर के प्रसाद के रूप में दिये जाने वाले लड्डू में मिलावटी घी का इस्तेमाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया है. विशेष जांच दल इस बात की पुष्टि की कि, वाईएसआरसीपी सरकार में 2019 से 2024 के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को मिलावटी घी सप्लाई किया गया था.

एसआईटी ने आगे पुष्टि करते हुए कहा कि, श्रीवारी लड्डू प्रसादम बनाने में सप्लाई किए गए मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया था. एसआईटी ने ने कहा कि ऐसे मिलावटी घी के इस्तेमाल से देश भर के करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची है.

ये खुलासे हाल ही में एसआईटी द्वारा नेल्लोर एसीबी कोर्ट में दायर की गई फाइनल सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा हैं, जो अब सबके सामने आ गई है. चार्जशीट से साफ पता चलता है कि भगवानपुर में भोलेबाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड में 68.17 लाख किलोग्राम मिलावटी घी बनाया गया था, जिसमें से 59.71 लाख किलोग्राम एगमार्क स्पेशल ग्रेड गाय के घी की आड़ में टीटीडी को सप्लाई किया गया था. इस भ्रष्टाचार के जरिए, कथित तौर पर 234.51 करोड़ रुपये के फंड की हेराफेरी की गई.

2019 के बाद टेंडर के नियम कमजोर किए गए

एसआईटी चार्जशीट में बताया गया है कि कैसे घी सप्लाई टेंडर के लिए सख्त पात्रता नियम, जो 2019 से पहले थे, वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद व्यवस्थित तरीके से कमजोर कर दिए गए. बदलावों में दूध इकट्ठा करने की क्षमता, मक्खन खरीदने की जरूरतें, घी बनाने की क्षमता और तीन साल का ऑपरेशनल अनुभव जैसी जरूरी शर्तें हटाना शामिल था.

न्यूनतम टर्न ओवर की जरूरत भी 250 करोड़ रुपये से घटाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई. एसआईटी के मुताबिक, ये छूट जानबूझकर इसलिए दी गईं ताकि अयोग्य कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में आ सकें और टीटीडी को मिलावटी घी सप्लाई कर सकें.

घी में पाम ऑयल मिलाया, नकली शुद्धता के लिए केमिकल इस्तेमाल किए

भोलेबाबा डेयरी के प्रतिनिधि पोमिल जैन और विपिन जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर, बज बज रिफाइनरीज लिमिटेड, कोलकाता और दूसरी कंपनियों से अपनी फर्म हर्षा ट्रेडिंग कंपनी और हर्षा फ्रेश डेयरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और रिफाइंड पामोलिन ऑयल खरीदा.

उन्होंने एरिस्टो केमिकल्स से लैक्टिक एसिड (फूड ग्रेड) और सुगंध ऑयल्स एंड केमिकल्स, शिवांशी ट्रेडिंग कंपनी और जीआर इम्प्लेक्स से एसिटिक एसिड एस्टर और मोनोग्लिसराइड जैसे केमिकल भी खरीदे. कर्मचारियों मोहन राणा,संजय चौहान, और आशीष रोहिला के साथ मिलकर, उन्होंने असली घी में बहुत कम मात्रा में पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी घी बनाया. लैब टेस्ट के नतीजों में हेरफेर करने और नकली खुशबू पैदा करने के लिए केमिकल मिलाए गए थे.

NDDB ने मिलावट की पुष्टि की

NDDB–CAF, आनंद, गुजरात की 27 मार्च, 2025 को जारी एक रिपोर्ट ने एसआईटी के नतीजों की पुष्टि की. रिपोर्ट में कहा गया कि टीटीडी द्वारा इकट्ठा किए गए घी के सैंपल में मुख्य रूप से पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल था, जिसमें असली घी की मात्रा बहुत कम थी. इसमें यह भी बताया गया कि ब्यूटिरिक एसिड का लेवल तय स्टैंडर्ड से कम था और कोई एनिमल फैट नहीं मिला, जो साफ तौर पर मिलावट का संकेत देता है.

अयोग्य फर्मों ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया

तिरुमला मिलावटी घी लड्डू मामले में एसआईटी ने कहा कि हर्षा फ्रेश डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और भोलेबाबा ऑर्गेनिक डेयरी प्राइवेट लिमिटेड टीटीडी घी टेंडर में भाग लेने के लिए योग्य नहीं थीं. इसके बावजूद, उन्होंने झूठे और जाली दस्तावेज जमा करके टेंडर प्रक्रिया में प्रवेश किया.