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गिरफ्तारी और हिरासत में कोई अंतर नहीं: SC ने कहा कि 24 घंटे की घड़ी तब शुरू होती है जब आजादी पर रोक लगाई जाती है

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली : अपनी आजादी के बचाव के उपायों को मजबूत करने वाले एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को "गिरफ्तारी" और "हिरासत" के बीच के फर्क को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक हिरासत में रखने के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा उसी समय लागू हो जाती है जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के लिए 24 घंटे की सीमा को औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने तक टाला नहीं जा सकता. कोर्ट ने आगाह किया कि ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अधिदेश को कमजोर करेगा.

जस्टिस उज्जवल भुईयां और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि यह विचार कि 24 घंटे केवल औपचारिक गिरफ्तारी से शुरू होते हैं, बीएनएसएस के अनुच्छेद 22(2) और 56 के संवैधानिक जनादेश के विपरीत है. पीठ ने यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी द्वारा बंदी की गिरफ्तारी से पहले पूछताछ या जांच में लगने वाले समय को छोड़ने की अनुमति नहीं देता है. पीठ ने कहा कि संविधान में सिर्फ एक छूट दी गई है, वह है गिरफ्तारी की जगह से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए जरूरी समय. पीठ ने कहा कि किसी मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता, और इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि थोड़े समय के लिए हिरासत में रखना गिरफ्तारी नहीं है. पीठ ने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वे हिरासत की तारीख और समय रिकॉर्ड करें और यह पता करें कि हिरासत के समय से 24 घंटे का समय पूरा हुआ है या नहीं. पीठ ने कहा कि हिरासत और गिरफ्तारी के बीच बनावटी अंतर करने की कोई भी कोशिश संवैधानिक रूप से टिकने लायक नहीं है.