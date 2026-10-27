दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन, 29 अक्टूबर तक रेस कोर्स मस्जिद पर नहीं होगी तोड़फोड़, जानिए क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह मस्जिद 1977 के दिल्ली गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है.
Published : October 27, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:29 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक रेस कोर्स मस्जिद के खिलाफ कोई भी तोड़फोड़ (विध्वंस) की कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आश्वासन न्यायमूर्ति अनिश दयाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिया गया. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय करते हुए भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) और दिल्ली वक्फ बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है.
यह मामला एक नमाज़ी सैयद अहमद सौद द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया, जिसमें मस्जिद को संभावित विध्वंस से बचाने और श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध पहुंच बहाल करने की मांग की गई थी. यह मस्जिद रेस कोर्स क्लब के अंदर है, जो लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट है, जिसका रकबा करीब 53 एकड़ है.
मस्जिद को ध्वस्त किए जाने का खतरा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एम. सूफियान सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद को ध्वस्त किए जाने का खतरा है. उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई थी. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने स्पष्ट किया कि रेस कोर्स इलाके में चल रहे तोड़फोड़ कार्यों के कारण सिक्योरिटी के नजरिये से यह कदम उठाया गया था.
मस्जिद 1977 के दिल्ली गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज
याचिकाकर्ता और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह मस्जिद 1977 के दिल्ली गजट में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है और एनडीएमसी के हेरिटेज रजिस्टर में ग्रेड-II हेरिटेज संरचना के रूप में सूचीबद्ध है. इसलिए इसे बिना हेरिटेज कमेटी की विशेष अनुमति के छुआ भी नहीं जा सकता. सुनवाई के दौरान आशीष दीक्षित ने अदालत को यह भी बताया कि संबंधित परिसर में एक मंदिर भी स्थित है, जिस पर वे अगली सुनवाई तक निर्देश प्राप्त करेंगे.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित नई दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में लगभग 125 साल पुरानी एक ऐतिहासिक मस्जिद को दिए गए बेदखली नोटिस को लेकर विवाद खड़ा हो गया था.
वक्फ बोर्ड ने भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) को पत्र लिखकर मस्जिद की सुरक्षा, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने और मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी.
मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद हारून ने आरोप लगाया था कि मस्जिद परिसर में बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे नमाजियों को असुविधा हो रही है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 19 अक्टूबर को भेजा गया पत्र इस मामले में महत्वपूर्ण हो गया है. यह पत्र एल एंड डी ओ अधिकारी, संकल्प भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली को संबोधित है. पत्र में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और कब्रिस्तान को लगभग दो बीघा क्षेत्र में स्थित बताया था.
बोर्ड का दावा है कि यह संपत्ति 8 सितंबर, 1977 को दिल्ली प्रशासन के आधिकारिक राजपत्र में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित की गई थी. बोर्ड का यह भी कहना था कि मस्जिद उसके सीधे प्रबंधन और नियंत्रण में है और वहां नियमित रूप से पांचों वक्त की नमाज अदा की जाती है.
वक्फ बोर्ड ने अपने पत्र में मस्जिद की विरासत स्थिति का भी उल्लेख किया है.पत्र के अनुसार, मस्जिद एनडीएमसी की विरासत सूची में शामिल है और इसमें 1 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है.बोर्ड ने मस्जिद को वक्फ संपत्ति बताते हुए इसके संरक्षण की मांग की है.
इसके अतिरिक्त, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मस्जिद में बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। पत्र में मस्जिद की आयु से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया है.
वक्फ बोर्ड के पत्र में मस्जिद के ऐतिहासिक महत्व और पुराने सरकारी अभिलेखों का हवाला दिया गया है.हालांकि, मस्जिद की स्थापना की सही तिथि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित की जानी आवश्यक है.वर्तमान में, वक्फ बोर्ड का मुख्य ध्यान मस्जिद की कानूनी स्थिति, उसके संरक्षण और उसकी बुनियादी सुविधाओं की बहाली पर है.
इस विवाद के बीच, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी मस्जिद और उससे जुड़े कब्रिस्तान की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है.संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की और उनसे हस्तक्षेप की मांग की.
इस बीच, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से इस मामले पर गौर करने की अपील की है और दिल्ली वक्फ बोर्ड की भूमिका पर सवाल उठाए हैं.
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