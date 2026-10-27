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दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन, 29 अक्टूबर तक रेस कोर्स मस्जिद पर नहीं होगी तोड़फोड़, जानिए क्या है पूरा मामला

रेस कोर्स मस्जिद मामला ( File Photo )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक रेस कोर्स मस्जिद के खिलाफ कोई भी तोड़फोड़ (विध्वंस) की कार्रवाई नहीं की जाएगी. यह आश्वासन न्यायमूर्ति अनिश दयाल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दिया गया. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय करते हुए भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) और दिल्ली वक्फ बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है.

यह मामला एक नमाज़ी सैयद अहमद सौद द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया, जिसमें मस्जिद को संभावित विध्वंस से बचाने और श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध पहुंच बहाल करने की मांग की गई थी. यह मस्जिद रेस कोर्स क्लब के अंदर है, जो लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास के निकट है, जिसका रकबा करीब 53 एकड़ है.