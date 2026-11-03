जनता की सहमति के बिना सियांग बांध पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, CM पेमा खांडू ने आदि समुदाय को दिलाया भरोसा
स्थानीय निवासियों को संबोधित एक खुले पत्र में CM पेमा खांडू ने कहा कि अभी सियांग प्रोजेक्ट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है.
Published : November 3, 2026 at 7:30 PM IST
तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के खिलाफ बढ़ते विरोध और चिंताओं के बीच, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आदि समुदाय से सीधी अपील की है कि प्रस्तावित बांध के निर्माण पर कोई भी फैसला व्यापक जन-परामर्श और प्रभावित लोगों की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा.
आदि समुदाय के लोगों, विशेषकर सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों को संबोधित एक खुले पत्र में, खांडू ने उस बात का समाधान करने की कोशिश की जिसे उन्होंने इस परियोजना के आसपास बढ़ती उलझन, आशंका और गलत सूचना बताया. उन्होंने स्थानीय समुदायों की इस बात को स्वीकार किया कि उनकी पूर्वजों की जमीन, घरों, आजीविका और सियांग नदी (जिसे 'आने सियांग' (Aane Siang) भी कहा जाता है) पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं.
सरकार की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए, मुख्यमंत्री खांडू ने कहा कि सरकार वर्तमान में सिर्फ एक प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट (PFR) तैयार करने पर विचार कर रही है, जो परियोजना की व्यावहारिकता और संभावित प्रभावों का आकलन करने का प्रारंभिक चरण है. खांडू ने कहा, "स्पष्ट कर दूं. हम इस स्तर पर बांध निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा कि न तो भारत सरकार और न ही अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के निर्माण को लेकर कोई फैसला लिया है.
उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्माण पर कोई भी फैसला विस्तृत और व्यापक सार्वजनिक परामर्श और जनता की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा, जैसा कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अनिवार्य किए गए नियमों के तहत जरूरी है.
नेशनल प्रोजेक्ट
प्रस्तावित प्रोजेक्ट के रणनीतिक महत्व के बारे में बताते हुए, खांडू ने कहा कि सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने 7 फरवरी, 2008 को केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया था. उन्होंने बताया कि यह अभी देश के सिर्फ 16 नेशनल प्रोजेक्ट्स में से एक है.
मुख्यमंत्री खांडू ने भारतीय सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर मेडोग काउंटी में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन के कथित डैम बनाने का भी जिक्र किया, जो 19 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ था.
खांडू के अनुसार, सियांग नदी का लगभग 65 प्रतिशत पानी का बहाव चीन से आता है, जिससे यह इलाका ऊपर की तरफ पानी से जुड़े संभावित खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाता है. उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अचानक और बहुत अधिक पानी के बहाव की संभावना, साथ ही सूखे सर्दियों के महीनों में पानी की कमी पर चिंता जताई.
उन्होंने कहा, "ऊपर क्या होता है, यह हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ क्या करते हैं, यह हम नियंत्रित कर सकते हैं." उन्होंने पानी से जुड़ी संभावित चुनौतियों के लिए तैयारी और मजबूती की जरूरत पर जोर दिया.
खांडू ने कहा कि प्रस्तावित सियांग प्रोजेक्ट उन विकल्पों में से एक हो सकता है जिसके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी जांच की जरूरत होगी ताकि सियांग नदी और ब्रह्मपुत्र में पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखने के लिए उचित उपायों की पहचान की जा सके.
PFR तैयार करना अंतिम मंजूरी नहीं
प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में बुनियादी तथ्यों को स्थापित करने, इसके संभावित प्रभावों का आकलन करने और आने सियांग की सुरक्षा के लिए विचार किए जाने वाले वैकल्पिक विकल्पों को तलाशने में मदद करेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि PFR तैयार करने का मतलब न तो अंतिम मंजूरी होगी और न ही इसका मतलब यह होगा कि प्रोजेक्ट अपने आप बन जाएगा.
मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट के बारे में गलत जानकारी फैलाने की भी आलोचना की, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि डैम बनाने का फैसला पहले ही हो चुका है, परिवारों को जबरदस्ती हटाया जाएगा और बिना मंजूरी के जमीन ले ली जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे दावे बेबुनियाद हैं और लोगों से अफवाहों और गलत जानकारी के बजाय सही जानकारी पर भरोसा करने को कहा.
लोकतांत्रिक भागीदारी की अपील
बातचीत और लोकतांत्रिक भागीदारी की अपील करते हुए, खांडू ने कहा कि हर आवाज मायने रखती है और लोगों को अपनी असहमति जाहिर करने का अधिकार है. उन्होंने जनता की चिंताओं को सुनने और उन्हें पारदर्शिता और आपसी समझ के जरिये सुलझाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया.
हिंसा के खिलाफ चेतावनी
साथ ही, उन्होंने हिंसा के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि बंद, नाकाबंदी और हमलों से सिर्फ स्थानीय समुदायों को परेशानी होगी. उन्होंने आगाह किया कि जो कोई भी हिंसा का सहारा लेगा, लोगों को डराएगा-धमकाएगा या कानून अपने हाथ में लेगा, उसे कानूनी नतीजे भुगतने होंगे.
अपनी अपील में, मुख्यमंत्री ने सियांग और अपर सियांग जिलों के लोगों, आदि समुदाय के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं पर खुली और स्पष्ट चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने अपील की, "आइए हम सब मिलकर सच्चाई का पता लगाएं और आने सियांग, अपनी जमीन और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए मिलकर फैसला करें."
मुख्यमंत्री खांडू का यह बयान सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के बढ़ते विरोध के बीच आया है. अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मूल निवासियों के अधिकारों, पर्यावरण पर पड़ने वाले असर, विस्थापन और पुरखों की जमीन के भविष्य को लेकर विरोध, बंद और प्रदर्शन की खबरें हैं.
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