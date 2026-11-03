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जनता की सहमति के बिना सियांग बांध पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, CM पेमा खांडू ने आदि समुदाय को दिलाया भरोसा

CM पेमा खांडू ( ETV Bharat )

तेजपुर: अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) के खिलाफ बढ़ते विरोध और चिंताओं के बीच, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आदि समुदाय से सीधी अपील की है कि प्रस्तावित बांध के निर्माण पर कोई भी फैसला व्यापक जन-परामर्श और प्रभावित लोगों की सहमति के बिना नहीं लिया जाएगा.

आदि समुदाय के लोगों, विशेषकर सियांग और अपर सियांग जिलों के निवासियों को संबोधित एक खुले पत्र में, खांडू ने उस बात का समाधान करने की कोशिश की जिसे उन्होंने इस परियोजना के आसपास बढ़ती उलझन, आशंका और गलत सूचना बताया. उन्होंने स्थानीय समुदायों की इस बात को स्वीकार किया कि उनकी पूर्वजों की जमीन, घरों, आजीविका और सियांग नदी (जिसे 'आने सियांग' (Aane Siang) भी कहा जाता है) पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं.