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पीएनजी को लेकर संकट नहीं, एलपीजी के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता : पेट्रोलियम मंत्रालय

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ( PIB )

नई दिल्ली : देश में एलपीजी की कोई समस्या नहीं है, फिर भी जहां तक संभव हो उपभोक्ताओं को पीएनजी की ओर शिफ्ट होना चाहिए. यह कहना है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का. मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि सरकार लगातार निगरानी कर रही है और लोगों के सामने कोई भी संकट की स्थिति नहीं आएगी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने कहा, "पिछले 25 दिनों में 25 लाख नए कनेक्शन (पीएनजी) दिए गए हैं. इसके अलावा, लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी पर स्विच किया है. साथ ही, 25 लाख नए आवेदन या पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. एलपीजी की बात करें तो, किसी भी वितरण केंद्र पर इसकी कोई कमी नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग अच्छी चल रही है... लगभग 26 राज्यों ने अब तक 22,000 टन व्यावसायिक एलपीजी आवंटित की है, और यह आवंटन राष्ट्रव्यापी है. इस मात्रा में राज्य सरकारों द्वारा किया गया आवंटन और हमारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रदान की गई मात्रा भी शामिल है. इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप, कल लगभग 30,005 किलोग्राम के सिलेंडर वितरित किए गए. केरोसिन के संबंध में, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वैकल्पिक ईंधन विकल्प के रूप में अतिरिक्त आवंटन किया है, और लगभग 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन आदेश जारी किए गए हैं... वर्तमान में, भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, और इस संबंध में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है. कल विभिन्न राज्यों में लगभग 2700 छापे मारे गए और लगभग 2000 सिलेंडर जब्त किए गए." उन्होंने कहा कि भारत सरकार के लिए घरेलू पीएनजी कनेक्शन सर्वोच्च प्राथमिकता है और इनकी आपूर्ति 100% की जा रही है. इसी प्रकार, परिवहन में उपयोग होने वाली सीएनजी भी 100% उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है. कई कंपनियों ने ₹500 तक की मुफ्त गैस या सुरक्षा जमा राशि में छूट जैसे अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है. राज्य सरकारों को भी पत्र लिखकर 10% वाणिज्यिक गैस और अतिरिक्त एलपीजी की पेशकश की गई है. दिल्ली में ही सड़क मरम्मत शुल्क माफ करने और 24X7 पाइपलाइन कार्य की अनुमति देने का आदेश जारी किया गया है. कल, भारत सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और राजपत्र अधिसूचना जारी की. इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन शुल्क और अनुमोदन समयसीमा को सुव्यवस्थित करना है.