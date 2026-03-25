पीएनजी को लेकर संकट नहीं, एलपीजी के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता : पेट्रोलियम मंत्रालय
पीएनजी की कीमतों में वृद्धि नहीं, सरकार हर घर तक पहुंचाएगी सिलेंडर. पढ़ें पूरी खबर.
Published : March 25, 2026 at 4:56 PM IST
नई दिल्ली : देश में एलपीजी की कोई समस्या नहीं है, फिर भी जहां तक संभव हो उपभोक्ताओं को पीएनजी की ओर शिफ्ट होना चाहिए. यह कहना है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का. मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि सरकार लगातार निगरानी कर रही है और लोगों के सामने कोई भी संकट की स्थिति नहीं आएगी.
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने कहा, "पिछले 25 दिनों में 25 लाख नए कनेक्शन (पीएनजी) दिए गए हैं. इसके अलावा, लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं ने एलपीजी से पीएनजी पर स्विच किया है. साथ ही, 25 लाख नए आवेदन या पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. एलपीजी की बात करें तो, किसी भी वितरण केंद्र पर इसकी कोई कमी नहीं है. ऑनलाइन बुकिंग अच्छी चल रही है... लगभग 26 राज्यों ने अब तक 22,000 टन व्यावसायिक एलपीजी आवंटित की है, और यह आवंटन राष्ट्रव्यापी है. इस मात्रा में राज्य सरकारों द्वारा किया गया आवंटन और हमारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रदान की गई मात्रा भी शामिल है. इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप, कल लगभग 30,005 किलोग्राम के सिलेंडर वितरित किए गए. केरोसिन के संबंध में, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वैकल्पिक ईंधन विकल्प के रूप में अतिरिक्त आवंटन किया है, और लगभग 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन आदेश जारी किए गए हैं... वर्तमान में, भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, और इस संबंध में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है. कल विभिन्न राज्यों में लगभग 2700 छापे मारे गए और लगभग 2000 सिलेंडर जब्त किए गए."
#WATCH | Delhi: Sujata Sharma, Joint Secretary (Marketing & Oil Refinery), Ministry of Petroleum & Natural Gas, says, " ... domestic png connections are a top priority for the government of india, and 100% of them are being supplied. similarly, cng used for transportation is also… pic.twitter.com/OJW2AD9Z4q— ANI (@ANI) March 25, 2026
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के लिए घरेलू पीएनजी कनेक्शन सर्वोच्च प्राथमिकता है और इनकी आपूर्ति 100% की जा रही है. इसी प्रकार, परिवहन में उपयोग होने वाली सीएनजी भी 100% उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है. कई कंपनियों ने ₹500 तक की मुफ्त गैस या सुरक्षा जमा राशि में छूट जैसे अनेक प्रोत्साहनों की घोषणा की है. राज्य सरकारों को भी पत्र लिखकर 10% वाणिज्यिक गैस और अतिरिक्त एलपीजी की पेशकश की गई है. दिल्ली में ही सड़क मरम्मत शुल्क माफ करने और 24X7 पाइपलाइन कार्य की अनुमति देने का आदेश जारी किया गया है. कल, भारत सरकार ने पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और राजपत्र अधिसूचना जारी की. इसका प्राथमिक उद्देश्य सभी राज्यों में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन शुल्क और अनुमोदन समयसीमा को सुव्यवस्थित करना है.
सुजाता शर्मा ने कहा, "एथेनॉल ब्लेंडिंग एक नीतिगत निर्णय है, और जब सरकार अपना निर्णय लेगी, तो उसे इसकी जानकारी दी जाएगी... हमें हर घर तक सिलेंडर पहुंचाने हैं. हमें हर घर में पीएनजी पहुंचाना है. यह हमारी वर्तमान प्राथमिकता है... पीएनजीआरबी नियामक है, और पीएनजीआरबी ने सीजीडी संस्थाओं को भारत भर में लगभग 307 भौगोलिक क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने की अनुमति बोली प्रक्रिया के माध्यम से दी है... पीएनजी की कीमत के बारे में, यह प्राथमिकता उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए की गई है, और इसमें घरेलू गैस का आवंटन किया गया है. इसीलिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है.
उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि एलपीजी के लिए हमारी आयात निर्भरता पीएनजी और एलएनजी की आयात निर्भरता से कहीं अधिक है. पीएनजी के मामले में, हम 50 फीसदी उत्पादन घरेलू स्तर पर करते हैं, इसलिए एलपीजी से पीएनजी की ओर बढ़ना राष्ट्रीय हित में है. मैंने आपको पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि लगभग 60 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्हें जल्द ही कनेक्शन मिल सकता है, जहां नेटवर्क उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने अभी तक कनेक्शन नहीं लिया है... इस राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने इसे और मजबूत करने का प्रयास किया है. संबंधित संस्था उन सभी लोगों को जानकारी देगी जहां नेटवर्क उपलब्ध है. उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा पत्र भेजा जाएगा, और जानकारी मिलने के तीन महीने के भीतर उपभोक्ता को एलपीजी से पीएनजी में बदलना होगा."
जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश सिन्हा ने कहा, "पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है. फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले 20 जहाज और उनके 540 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं... पिछले 24 घंटों में, हमारे भारतीय दूतावासों के सहयोग से 50 भारतीय नाविकों को स्वदेश वापस भारत लाया गया है. बंदरगाह का कामकाज सामान्य है. कहीं भी भीड़भाड़ की कोई सूचना नहीं है. इस संदर्भ में, मैंने पहले जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह और चिदंबरमनाथ बंदरगाह सहित प्रत्येक बंदरगाह पर उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की है. आज, मैं एक और प्रमुख बंदरगाह का विवरण साझा कर रहा हूं. मुंद्रा बंदरगाह ने एक परिपत्र जारी किया है जिसके अनुसार मध्य पूर्व जाने वाले निर्यात कंटेनरों को 15 दिनों के लिए मुफ्त भंडारण की सुविधा प्रदान की गई है. रीफर प्लग-इन शुल्क में 80% की छूट दी गई है. लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ और परिवहन शुल्क भी माफ कर दिए गए हैं. इस प्रकार, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जहाजरानी आवागमन, बंदरगाह संचालन, नाविकों की सुरक्षा और उनके कल्याण की निरंतर निगरानी कर रहा है. और समुद्री व्यापार की निरंतरता."
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