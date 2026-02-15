ETV Bharat / bharat

'1954 में स्पीकर को हटाने पर चर्चा के दौरान व्हिप से नहीं बंधने का दिया गया था संदेश'

नई दिल्ली : भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में विपक्ष द्वारा तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसदों को संदेश दिया था कि वे किसी भी ‘व्हिप’ या निर्देश से बंधे नहीं हैं. उन्होंने सभी सांसदों से ‘दलीय संबद्धता की परवाह किए बिना’ इस मामले पर विचार करने का आग्रह किया था.

नेहरू ने लोकसभा सदस्यों से अपील की थी कि वे इस मुद्दे को पार्टी के नजरिए से नहीं, बल्कि सदन की गरिमा से संबंधित मामले के रूप में देखें. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाने के संबंध में दिए गए नोटिस ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है. हालांकि, अतीत में भी ऐसे तीन अवसर आए, जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास व्यक्त किया और उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की.

इस तरह की स्थिति पहली बार 18 दिसंबर, 1954 को पैदा हुई, जब विपक्ष ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर को हटाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 50 से अधिक सदस्यों के समर्थन में खड़े होने के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया और इस पर चर्चा हुई.

नेहरू ने अध्यक्ष से चर्चा में विपक्ष को अधिक समय देने का भी आग्रह किया था. इस प्रस्ताव पर तीखी चर्चा हुई थी और उस दौरान संख्याबल के लिहाज से कमजोर विपक्ष ने नेहरू की जमकर आलोचना की और अध्यक्ष पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया.

नेहरू ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा, ‘‘यदि मुझे अनुमति हो, तो सदन का नेता होने के नाते और इस उच्च विशेषाधिकार का लाभ उठाते हुए, न कि बहुमत दल के नेता के रूप में मैं सदन को संबोधित करना चाहूंगा. जहां तक ​​इस बहुमत दल का संबंध है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनमें से कोई भी किसी व्हिप या निर्देश से बंधा नहीं है. वे अपनी इच्छानुसार मतदान करें. यह किसी दल का मामला नहीं है. यह इस सदन का, प्रत्येक व्यक्ति का, दलीय संबद्धता से परे, विचार करने का मामला है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, आइए इसे किसी पार्टी का मुद्दा न मानकर इस सदन के सदस्यों के नजरिए से देखें, क्योंकि यह मामला माननीय अध्यक्ष को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही संसद के रूप में इस सदन की गरिमा को भी प्रभावित करता है, यह इस देश के प्रथम नागरिक, यानी इस सदन के अध्यक्ष को प्रभावित करता है.’’

नेहरू ने कहा कि जब संसद की गरिमा का सवाल हो तो यह एक गंभीर मामला है.

तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था,‘‘अध्यक्ष के बारे में जो कहा जाता है, अध्यक्ष के बारे में जो किया जाता है, उसका असर हममें से हर उस व्यक्ति पर पड़ता है, जो इस सदन का सदस्य होने का दावा करता है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि सदस्य इस बात को समझें, क्योंकि जब से यह मामला सदन के समक्ष आया है, मैं बहुत दुखी हूं. हम अध्यक्ष को कई वर्षों से जानते हैं और हमने उन्हें कार्य करते देखा है, और यह संभव है कि हममें से कुछ लोगों की उनके बारे में राय दूसरों से बिल्कुल अलग हो, यह संभव है.’’

नेहरू ने कहा था, ‘‘ऐसा हुआ है कि हममें से कुछ लोगों को उनका कोई निर्णय या फैसला विशेष रूप से पसंद नहीं आया. किसी फैसले को नापसंद करना, उससे असहमत होना या फिर, अगर मैं कहूं तो, किसी घटना से थोड़ी झुंझलाहट महसूस करना एक बात है. ये बातें होती रहती हैं. लेकिन, जिस व्यक्ति के हाथों में इस सदन की गरिमा है, उसकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाना बिल्कुल अलग बात है.’’

उन्होंने कहा था, ‘‘जब हम उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हैं, तो हम अपने देशवासियों और वास्तव में पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर देते हैं कि हम छोटे लोग हैं, और यही इस स्थिति की गंभीरता है। यह फैसला आपको करना है, क्योंकि हम दुनिया और अपने देश को यह दिखा रहे हैं कि हम छोटे, झगड़ालू लोग हैं, जो ओछी बातों में लिप्त रहते हैं, जो यह बिना सोचे-समझे आरोप लगाते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं।’’

नेहरू ने कहा, ‘‘मैं यह नहीं कहता कि अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव लाना बिलकुल असंभव है। बेशक, संविधान में इसका प्रावधान है। विपक्ष या सदन के किसी भी सदस्य के इस प्रस्ताव को पेश करने के अधिकार को कोई चुनौती नहीं देता। मैं इस अधिकार से इनकार नहीं करता, क्योंकि यह संविधान द्वारा दिया गया है। मुद्दा कानूनी अधिकार का नहीं, बल्कि औचित्य का है कि क्या ऐसा करना कितना उचित है.’’