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राज्य के दर्जे पर कोई समझौता नहीं, कारगिल नेताओं ने क्षेत्रीय परिषद का प्रस्ताव ठुकराया

प्रतीकात्मक फोटो ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 4 Min Read

श्रीनगर: लद्दाख के लिए किसी क्षेत्रीय या प्रादेशिक परिषद के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कारगिल के नेतृत्व ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है. गृह मंत्रालय (MHA) और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) - लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले इन दो प्रमुख समूहों के बीच बातचीत, 4 फरवरी को हुई पिछली बैठक के बाद से ही रुकी हुई है. कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा उस समय से लेकर पंद्रह दिनों के भीतर बातचीत फिर से शुरू करने का वादा किए जाने के बावजूद, गृह मंत्रालय की ओर से अब तक कोई और कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा, 'हम 2021 से ही पूरी सद्भावना के साथ गृह मंत्रालय के साथ बातचीत में शामिल रहे हैं, और हम ऐसा करना जारी रखेंगे.' करबलाई के अनुसार लद्दाख के दोनों संगठन अपनी मुख्य मांगों को नहीं छोड़ेंगे, जिनमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची शामिल हैं, क्योंकि इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता. हम किसी क्षेत्रीय या प्रादेशिक परिषद को अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करते हैं. अगर भारत सरकार परिषद-आधारित ढांचे के अलावा कोई नया प्रस्ताव लाती है, तो एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस उस पर बातचीत और चर्चा करने के लिए तैयार है.' उन्होंने लद्दाख के सांसद हनीफा जान और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के वरिष्ठ नेता सज्जाद कारगिल के साथ कहा. यह घटनाक्रम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिले में नवनियुक्त लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ हुई पहली बैठक के बाद सामने आया है. इस बैठक का जिक्र करते हुए करबलाई ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय (MHA) को यह संदेश दिया है कि अगर वे गंभीर और ईमानदार हैं, तो वे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी के साथ तुरंत बातचीत फिर से शुरू करें.