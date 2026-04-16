राज्य के दर्जे पर कोई समझौता नहीं, कारगिल नेताओं ने क्षेत्रीय परिषद का प्रस्ताव ठुकराया
केंद्र और लेह एपेक्स बॉडी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच बातचीत 4 फरवरी को हुई पिछली बैठक के बाद से ही रुकी हुई है.
Published : April 16, 2026 at 9:23 AM IST
श्रीनगर: लद्दाख के लिए किसी क्षेत्रीय या प्रादेशिक परिषद के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कारगिल के नेतृत्व ने केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया है.
गृह मंत्रालय (MHA) और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) - लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए आंदोलन की अगुवाई करने वाले इन दो प्रमुख समूहों के बीच बातचीत, 4 फरवरी को हुई पिछली बैठक के बाद से ही रुकी हुई है.
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा उस समय से लेकर पंद्रह दिनों के भीतर बातचीत फिर से शुरू करने का वादा किए जाने के बावजूद, गृह मंत्रालय की ओर से अब तक कोई और कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा, 'हम 2021 से ही पूरी सद्भावना के साथ गृह मंत्रालय के साथ बातचीत में शामिल रहे हैं, और हम ऐसा करना जारी रखेंगे.'
करबलाई के अनुसार लद्दाख के दोनों संगठन अपनी मुख्य मांगों को नहीं छोड़ेंगे, जिनमें राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची शामिल हैं, क्योंकि इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता. हम किसी क्षेत्रीय या प्रादेशिक परिषद को अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं और इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज करते हैं.
अगर भारत सरकार परिषद-आधारित ढांचे के अलावा कोई नया प्रस्ताव लाती है, तो एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस उस पर बातचीत और चर्चा करने के लिए तैयार है.' उन्होंने लद्दाख के सांसद हनीफा जान और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के वरिष्ठ नेता सज्जाद कारगिल के साथ कहा.
यह घटनाक्रम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिले में नवनियुक्त लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ हुई पहली बैठक के बाद सामने आया है. इस बैठक का जिक्र करते हुए करबलाई ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय (MHA) को यह संदेश दिया है कि अगर वे गंभीर और ईमानदार हैं, तो वे कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अपेक्स बॉडी के साथ तुरंत बातचीत फिर से शुरू करें.
यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के भीतर अलग-अलग आवाजें हैं, और हम एकमत नहीं हैं लेकिन हम देश और लद्दाख के लोगों को यह साफ़ कर देना चाहते हैं कि हम राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की अपनी मांग नहीं छोड़ेंगे. और हमने पहले दिन से ही परिषद-आधारित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.'
लद्दाख जिसमें पहले के जम्मू- कश्मीर के कारगिल और लेह जिले शामिल थे, को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद, बिना किसी विधानसभा के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया. राजनीतिक और वैचारिक रूप से अलग होने के बावजूद बौद्ध और मुस्लिम गठबंधन पिछले कुछ सालों से अपनी मांगों के लिए एक संयुक्त अभियान चला रहा है.
सजाद कारगिलि ने भी कहा कि वे परिषद-आधारित ढांचे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची पर सार्थक बातचीत करने की मांग की. उन्होंने कहा, 'वे बार-बार हमसे बंद, विरोध प्रदर्शन, मार्च और भूख हड़ताल न करने की अपील करते हैं और हमें भरोसा दिलाते हैं कि बातचीत जरूर होगी. हम भी आम जनजीवन को बाधित नहीं करना चाहते.
लेकिन, कारगिलि के अनुसार उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा, 'सरकार के साथ हमारा पिछला अनुभव संतोषजनक नहीं रहा है, क्योंकि कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई. हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार फिर से सार्थक बातचीत शुरू करे.'
सितंबर 2025 में हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल का नेतृत्व कर रहे थे, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था. पिछले महीने छह महीने बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया.